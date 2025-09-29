Pane předsedo, jak velký vliv bude mít podle vás ta kauza na volební výsledek hnutí STAN?
Já si opravdu myslím a přesvědčuju o tom všechny uvnitř i venku, že nebude. Jsem dokonce rád, že ten soud začal. Kdyby nezačal, tak by někdo mohl předjímat, že je v této zemi možné zařídit, aby soudy nezačínaly. My s Dozimetrem žijeme tři roky. Těsně po vypuknutí nás to srazilo pod pět procent. Udělali jsme všechny kroky, abychom hnutí očistili. Očistili jsme financování a máme vnitřní směrnici na ochranu oznamovatele.
Termíny dalších předvolebních rozhovorů v iDNES.cz
29. 9. Vít Rakušan
30. 9. Tomio Okamura
1. 10. Petr Fiala
2. 10. Andrej Babiš
Neobáváte se toho, že si významná část voličů teď o hnutí STAN myslí, že vzniklo tak, že je založila zločinecká struktura, aby jim v Praze kasírovalo peníze?
To, že se na nás nalepili mafiáni a spolupracoval s nimi jeden náš bývalý člen, je objektivní fakt. Jediným řešením bylo nastavit maximální transparentnost, zbavit se těchto finančních prostředků, změnit vnitřní pravidla a změnit i širší vedení našeho hnutí.
Sebevědomě jste vyhlásil, že chcete být premiérem. Nepřecenil jste svoje ambice, když se předvolební preference Starostů pohybují okolo 10 procent?
Ve výzkumu STEM jsme měli 12,4, a ne 10 procent. Ale dobře, průzkumů je více a já jsem k nim rezervovaný. Pro mě je důležitá ambice, aby příští vládu utvořila pozitivní stojednička. To znamená Starostové, Piráti a SPOLU. Na zahájení kampaně jsem dostal novinářský dotaz, jestli chci být premiérem. Myslím si, že předseda hnutí, které má ambici vládnout, nemůže odpovědět jinak, než že je připraven přijmout premiérskou roli. Nikdy jsem neuváděl, že Petr Fiala je špatný premiér, nikde jsem ho neočerňoval.
Natočil jste ale předvolební spot, ve kterém v narážce na premiéra Petra Fialu říkáte, že jste šli po fialové dlouho, něco se povedlo, něco se nepovedlo. Jak by se líbilo vám, kdybyste byl premiér a někdo vám takto okopával kotníky?
My jsme si v tom klipu udělali srandu, že chceme jít po růžové, protože teď používáme růžovou. V tom samém klipu taky říkáme, že chceme pokračovat společně. Říkáme to jako jediná strana v této zemi ve svém předvolebním klipu. My chceme pokračovat společně, jinou alternativu nemáme.
Co konkrétně mělo být lepší?
Vládě chyběla odvaha v rozhodných momentech. Určitě jsme projevili odvahu v zahraniční politice a ukrajinské krizi. Chyběla nám ale odvaha výrazně změnit programové prohlášení po tom, co se svět válkou na Ukrajině změnil, odvaha partnerství pro homosexuální páry nazvat manželstvím a odvaha otevřít seriózní společenskou diskusi o euru. A taky odvaha chodit před lidi, kteří nás nevolí a nemají rádi. Já jsem odvahu se před ně postavit našel pozdě. Začal jsem s Debatami bez cenzury až před rokem a půl.
Školství do toho nepočítáte? Vystřídali jste tři ministry za čtyři roky a slib pro učitele, že budou brát 130 procent průměrné mzdy, se splnit nepodařilo.
My určitě od školství neutíkáme. Pokud bychom po volbách znovu vyjednávali o vládě, budeme je chtít znovu. Naším kandidátem na ministra je Jan Berki. Mikuláš Bek dopředu řekl, že už nemá ambici být ministrem. Třeba se na mě bude Mikuláš Bek za to trochu zlobit, ale nebyl jsem spokojen s jeho komunikací a vysvětlováním veřejnosti. Jako člověk, který se stále pohybuje mezi přáteli pedagogy, taky ale vidím spoustu věcných výsledků. Máme nový školský zákon se školními psychology a speciálními pedagogy a definici kvalifikačního minima pro absolventa pedagogické fakulty, které stanovuje, co má umět učitel v 21. století. Máme nový vysokoškolský zákon. Není dokonalý, ale například doktorandům dává aspoň šanci zároveň studovat a dělat vědeckou práci. To jsou tři zásadní věci.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Nebylo by fér říct učitelům, že slibovat jim 130 procent průměrného platu bylo od začátku nereálné?
O tom přesně hovořím. O komunikaci s pedagogy, o tlumení očekávání, o vysvětlování. Problém nastal už tím, že se v podobné době schválilo zrušení superhrubé mzdy a zároveň to, že učitelé budou brát 130 procent průměrné mzdy. Ve státním rozpočtu chybělo ke 120 miliardám korun. Pak přišly inflační výkyvy a bylo potřeba zafinancovat spoustu dalších věcí. Takže máte pravdu a uznávám, že komunikace měla být přímější a férovější.
Jak se vám i jako bývalému učiteli poslouchá, když váš hlavní soupeř ANO řekne, že učitelé na konci volebního období budou v průměru brát 75 tisíc korun?
Spíš mám strach, abyste se potom neptali ministra školství ANO na konci jeho volebního období, proč neřekli učitelům pravdu. Pokud se podíváme na ekonomické možnosti Česka a na celý program hnutí ANO, tak to není dosažitelné.
|
Uprchlíci z Ukrajiny mohou v Česku zůstat i dva roky po válce, říká Rakušan
Platí stále, že když nedosáhnete na 10 procent, nabídnete svou funkci k dispozici? Rezignujete v den voleb?
Ještě ten večer nabídnu svoji funkci k dispozici, když to bude pod 10 procent. Pak se můžeme bavit o dalších technikáliích. Já ale říkám, že tohle se nestane. Pokud dáme lidem naději, že jsme schopní se spolu bavit, třeba si i přiťuknout pivem a jsme ochotní spolu znovu i vládnout, pak to může 20 procent nerozhodnutých voličů výrazně motivovat.
Kdyby se to hypoteticky stalo, vidíte v hnutí STAN nějakého vašeho nástupce?
Vždycky je to polibek smrti, když odcházející předseda vybírá své nástupce. Jsem přesvědčený minimálně o dvou lidech, že by to zvládli výborně. Dozráli do situace, kdy by byli schopni vést silnou českou parlamentní stranu. Jména neřeknu.
Se kterými stranami byste nechtěl vládnout?
S hnutím ANO, SPD, s převlečenými komunisty, kteří se teď jmenují Stačilo!, a Motoristy. Ale ti se nedostanou do Sněmovny.
Co když volby dopadnou tak, že budete postavení před variantu, že jen spolupráce s hnutím Andreje Babiše může odvrátit vznik vlády opírající se o strany, které chtějí Česko vyvést z EU a NATO? Ani tohle by neovlivnilo váš odmítavý postoj k ANO?
Já tu otázku chápu, má opodstatnění, ale já jsem politik a pár dnů před volbami vám říkám, že tohle je špatná většina, ještě tady není a být nemusí. Pokud se mám vyjádřit čistě hypoteticky, tak STAN určitě nebude ten, kdo by se obětoval. Nechceme dopadnout jako sociální demokracie, kterou Andrej Babiš marginalizoval, udělal z ní směšného panáka a z nejstarší silné levicové strany se stali komunisti.
|
Vládu složíme pouze se SPOLU či s Piráty, chci vládu demokratů, řekl Rakušan
Už jste zmínil manželství pro všechny a že vláda na to neměla dostatečnou odvahu. Neukázalo se ale, že partnerství je maximum, na čem se liberální a konzervativnější politici dokážou shodnout?
Pokud se podíváme třeba na výsledky studentských voleb, poptávka nastupující mladé generace po liberálních řešeních se zvyšuje. Když budu vyjednávat o vládě za Starosty, tak nikdy nepodepíšu koaliční dohodu, ve které bude věta, že v etických otázkách tohoto typu zachováváme status quo a vlastně znemožňujeme našim poslancům jejich aktivitu. To, že by se povedlo s ODS a s KDU-ČSL dát do vládního programového prohlášení, že to společně prosadíme, to si těžko umím představit.
Ale chci nechat prostor na poslaneckou iniciativu. I kdyby se to v příštím volebním období nepodařilo prosadit, tak si myslím, že otevírání toho tématu je minimálně upozornění pro tu komunitu, že na to téma se nezapomíná. Před třemi týdny jsem oddával homosexuální pár. Celou dobu jsem u těch dvou mladých pánů, kteří se opravdu měli rádi a chtějí být celý život spolu, používal ve své řeči slovo manželství. Jen v tom posledním oficiálním prohlášení jsem musel hovořit o partnerství a mně to přišlo tak pokrytecké, licoměrné, zbytečné a směšné.
Dali jste do svého programu i uzákonění možnosti eutanazie. Dělali jste si třeba mezi svými členy nebo sympatizanty nějakou anketu, že je to něco, po čem voliči opravdu touží?
Nejkontroverznější téma při schvalování našeho programu. Zůstalo nám poslední červené. A většinově jak naši příznivci, tak naši členové byli pro to, aby to tam bylo a otevřelo to tuhle bolavou otázku. Já jsem měl mezi svými bývalými studenty člověka, který ve finální fázi života mohl hýbat jen očima. Hlava mu fungovala, byl schopen učinit zásadní rozhodnutí. Byla nulová šance, že by došlo k jakémukoliv zlepšení. V tomto stavu pro finální krok ve svém životě, o kterém byl přesvědčen, musel absolvovat cestu 600 kilometrů od našich hranic. Eutanazie je těžké téma. Kdybychom s tímhle instrumentem přišli, tak musíme začít u nějaké velmi konzervativní varianty a inspirovat se v zemích, kde ta pravidla jsou extrémně přísná.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Prosazujete euro, ale v Česku je pro jeho přijetí jen asi čtvrtina lidí. Není to, jestli přijmeme euro nebo ne, třeba opravdu záležitostí, o které by si mohli občané rozhodnout v referendu? Nemá pravdu premiér, když říká, že bychom euro měli přijímat až v momentu, kdy bude pro euro většina lidí?
Tuhle větu nechci komentovat. V programu SPOLU je, že euro přijmeme, až to bude politicky a ekonomicky výhodné, a tuhle větu komentovat chci. To mi přijde jako alibismus. Z deseti států, které v roce 2004 spolu s námi vstoupily do Evropské unie, sedm platí eurem. V rámci vstupu do Unie už závazek vstupu do eurozóny vysloven byl. To, co my říkáme, je – a je to po konzultaci s lidmi, kteří se opravdu tématu eura dlouhodobě věnují – že termín přijetí 2030 není alibistický. Je to až za hranicí našeho volebního období, ale pokud chceme připravit naši ekonomiku i společnost na to, aby se euro dalo přijmout, tak na to ty čtyři roky práce potřebujeme.
Říkáte, že ilegální migrace klesla a je nejnižší za posledních sedm let. Je ale podle vás česká společnost připravena na to, že bude někdy, třeba ve vzdálené budoucnosti, podle migračního paktu muset přijímat uprchlíky od jiných evropských zemí? Jsou Češi mentálně připraveni na to, že tady jednou bude víc cizinců, a to i třeba těch, kteří nám nejsou kulturně blízcí?
Za prvé si myslím, že nejsou, a za druhé si myslím, že jim to nelze vyčítat. Jedinou výraznější komunitou, která tady dříve byla, byli Vietnamci. Na ně si česká společnost nějakým způsobem zvykla. Ale jinak jsme byli izolovanou zemí. Já jsem byl kluk z maloměsta, tam jsem vyrostl a setkání s kýmkoli mimo Čechy a Slováky bylo něčím zcela unikátním. Právě proto jsou v migračním paktu mechanismy, kdy si země vybírají. Buď je to přijetí migrantů, nebo je to finanční kompenzace do společného evropského fondu, anebo je to materiální, technická a logistická pomoc, kterou můžeme postiženým zemím poskytovat. A co i na žádost Česka bylo prosazeno, že ani v krizi nemůže být žádnému státu přikázáno, aby migranty přijímal.