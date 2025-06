Do kavárny Nonna Café & Co dorazily nižší desítky lidí, hlavně mladí. Rakušan začal odlehčeně svým vztahem k hlavnímu města Německa. „Jako někdejší student germanistiky Berlín zbožňuju, brával jsem sem i svoje studenty na takové polopunkové výlety,“ vyprávěl ministr vnitra. Pak se publikum pokusil zaujmout vtipem, že na studijním pobytu pobýval v Augsburgu, na kterém byl nejlepší vlak do Mnichova.

Rakušan v úvodu přiznal, že se touto akcí snaží udělat reklamu korespondenční volbě, ačkoli si uvědomuje, že Češi žijící v Berlíně mohou jít volit na ambasádu a ne posílat volební lístky poštou. Ostatně celou debatu vysílal živě na svých sociálních sítích. Ty jsou pro hnutí důležitým nástrojem, jehož prostřednictvím si ho krajané mohou najít.

Rakušan taky zdůraznil, že nepřijel poslouchat jen příjemné otázky. Nadávek jako v některých českých hospodách se ale podle očekávání nedočkal. Celá diskuse se nesla v příjemném duchu.

Návštěvníky kavárny zajímaly jeho názory na zahraniční politiku, situaci na Slovensku, na polské prezidentské volby a česko-německé vztahy. Podle jedné účastnice se vláda kancléře Fridricha Merze snaží, má ale pocit, že pokulhávají na české straně.

Další muž se zeptal, proč Česko ještě nepřijalo euro. Na to Rakušan odpověděl, že je problém u ostatních vládních stran, které tuto měnu nechtějí. „Bohužel smutně říkám, že v rámci rozložení politických sil v Česku ani v příštím volebním období skok dopředu neuděláme. Byl bych ale rád, kdyby se otevřela nátlaková debata,“ uvedl Rakušan s tím, že nátlak by měl přijít hlavně z byznysu.

Asi jsme měli být k Blažkovi kritičtější, připustil

Dvě otázky směřovaly i na bitcoinovou kauzu. „Bavil jsem se s kamarádkou Rumunkou a kamarádem Ukrajincem a vysvětloval jsem jim tu naši bitcoinovou kauzu a oni na mě nevěřícně koukali, jestli jsme banánová republika...Chtěl bych se zeptat, jestli nelitujete, že jste Pavla Blažka nekritizovali za dřívější aféry, třeba za setkání s Martinem Nejedlým?“ ptal se student politologie. Podle něj by pak třeba k bitcoinové aféře vůbec nemuselo dojít.

Rakušan váhavě připustil, že mladý muž má asi pravdu a že se po schůzce s blízkým spolupracovníkem bývalého prezidenta Miloše Zemana Nejedlým, která vyvolala kritiku, nemuseli spokojit jen se symbolickým vystavením žluté karty nyní již exministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS). Nad vysvětlením, proč nepožadovali Blažkovu rezignaci dříve, pak chvíli přemítal. „Asi jsme hodně dávali nahoru hodnotu stability a přesvědčení, že tato vláda je v tomhle složení to nejlepší pro tuhle zemi,“ zdůvodnil nakonec ministr.

Hlasy voličů z Německa poputují do Jihomoravského kraje. Rakušan bude lídrem ve Středočeském kraji, kam se zase započítají hlasy ze Severní i Jižní Ameriky. V hnutí zvažovali, zda nemá letět i do New Yorku, zatím má ale s jistotou v plánu jen příští pátek debatu v Londýně. Odtud se budou hlasy připočítávat zase do Moravskoslezského kraje.

Náklady na obě cesty podle mluvčí STAN Sáry Beránkové hradí z transparentního volebního účtu hnutí.

Nižší zájem než politici čekali

Korespondenční volba byla jednou z priorit vládní koalice a především hnutí STAN. Má ji většina států Evropské unie. Vláda ji prosadila navzdory velkému odporu opozice. Členům hnutí ANO na korespondenční volbě vadí například to, že krajané nebudou chodit hlasovat jednotlivě za plentu, ale vkládat volební lístky do obálky a posílat poštou. Tvrdí, že tím pádem může dojít k manipulaci s hlasy.

Přes všechny výtky jsou ale v kampani cílící na zahraniční voliče také velmi aktivní. „Oslovujeme je prostřednictvím sociálních sítích, nedávno jsem byl ve Velké Británii,“ popsal první místopředseda ANO Karel Havlíček.

Čechů žijících v zahraničí, kteří by teoreticky mohli volit, je až 600 tisíc. Vláda odhadovala, že by letos korespondenční volbu mohlo využít 80 tisíc lidí, možná to ale bude ještě mnohem méně. „Zájem je výrazně menší než se očekávalo, ještě se to ale může změnit v následujících týdnech,“ upozornil tento týden Havlíček .

Ministerstvo zahraničních věcí nechce zveřejnit, kolik voličů se už zapsalo u zastupitelských úřadů, místopředseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) zhruba před měsícem mluvil o 14 tisíci registrovaných voličích. Lhůta pro zapsání jim končí 24. srpna.