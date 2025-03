Návrat do vrcholné politiky? Kleslová by chtěla kandidovat za ANO do Sněmovny

„Byla by to pro mě velká čest. Bylo by to ocenění mé práce v opozici, která je podle mně dobrá,“ potvrdila pro Novinky.cz zájem kandidovat Kleslová. Protože působí jako právnička, chtěla by se v Poslanecké sněmovně věnovat legislativě a energetice. Redakce iDNES.cz oslovila Kleslovou o delší reakci, čeká na vyjádření.

„O kandidaturu se ucházejí desítky lidí, nikoho nebudu komentovat před zveřejněním finální kandidátky,“ reagoval místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček na dotaz, zda má Kleslová jeho podporu. Havlíček by měl být již jistou jedničkou na kandidátce hnutí ANO pro volby do Sněmovny.

„Objevuje se na setkáních s Karlem Havlíčkem a zájem o Sněmovnu projevuje dlouhodobě. Je právnička, má přehled o celostátní politice,“ řekl Novinkám o Kleslové předseda pražského ANO Ondřej Prokop. Jestli ji podporuje, odmítl odpovědět. Prý rozhodne to, zda uspěje u straníků.

V pražském ANO se momentálně konají primárky, které rozhodnou o představách straníků o složení kandidátky. Hotovo má být do poloviny dubna. V květnu pak o konečné podobě rozhodne stranická centrála. Kromě prvního Havlíčka by měl na druhém místě kandidátky figurovat poslanec Patrik Nacher.

Dříve patřila ke klíčovým lidem ANO

Kleslová dříve patřila mezi nejdůležitější osobnosti hnutí Andreje Babiše, bývalá členka ČSSD také zakládala pražskou buňku hnutí. Postupně se stala celostátní stranickou místopředsedkyní.

V roce 2015 ale zažila strmý pád poté, co vyšlo najevo, že má její advokátní kancelář statisícové příjmy ve státem kontrolovaných podnicích. Postupně rezignovala na všechny funkce ve straně a stáhla se do ústraní.

Momentálně působí na pražském magistrátu jako opoziční zastupitelka za ANO, stranu také vede na Praze 10. Na magistrát se dostala po volbách v roce 2022, s jejím členstvím v případné koalici tehdy nesouhlasila senátorka a zastupitelka za SPOLU Hana Kordová Marvanová. Po dlouhých jednáních se nakonec SPOLU dohodla na vládě s Piráty, se kterými tehdy seděla i v kabinetu ve Sněmovně.

V komunálních volbách ve stejném roce byla lídryní hnutí ANO na Praze 10, kde se hnutí umístilo na třetím místě.

Politickou kariéru Radmily Kleslové poznamenala také její role v komunistické rozvědce. „Já jsem nikdy nebyla členkou KSČ, ani kandidátkou. Ano, před listopadem jsem byla ve výběru u rozvědky poté, co si mě vytipovali, když jsem se ucházela o práci na ministerstvu zahraničí. Nemělo to nic společného s tím, co si lidé představují pod značkou StB, což je pro některé zkratka někoho, kdo udával lidi,“ vyjádřila se k minulosti u rozvědky v rozhovoru před dvěma lety v rozhovoru pro MF DNES.