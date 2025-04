„Nutnost je, aby mladí lidé měli kde bydlet. Chceme se vrátit k tomu, co fungovalo, stavěly se podnikové byty, stát stavěl koleje,“ sliboval předseda ANO Babiš v druhé polovině března v pražském Sportovním centru Řepy na akci „Pokec a pinčes s Babišem“.

Pořádala ji mládežnická organizace hnutí a Babiš ji vychvaloval, že jim připravila i skoro 50stránkový program vyloženě pro mladé. Zveřejňovat jej zatím ale nechce. Prý aby ho ostatní strany neokopírovaly.

Diskuse Mladého ANO trvala 90 minut, pak si účastníci zahráli s Babišem ping-pong. Nedorazili jenom mladí, těch byla mezi účastníky zhruba polovina, a nešlo jen o fanoušky ANO. „On z nás chce udělat Maďarsko, to se mi nelíbí. Chce Českou republiku ovládnout,“ říkal přesvědčeně student Štěpán, který se na Babiše přišel podívat z recese.

Na krátkém videu na sociálních sítích Babišova hnutí z události ale nic z toho nejde vidět. A o to podle politologa Milana Školníka jde. „Smyslem je ukázat, že strana má zájem o mladé, a marketingově to prodat,“ poznamenal Školník.

Koho chtějí volit lidé ve věku 18 až 22 let? ANO: 25 %

SPOLU: 23%

STAN: 18 %

Piráti: 16 %

Motoristé sobě: 9 %

SPD: 3 % Zdroj: Kantar, říjen 2024 – únor 2025

Také on vnímá, že se strany snaží zaujmout prvovoliče víc než dřív. „Větší strany jako ANO jsou na svém stropu a přemýšlejí, koho by ještě oslovily, aby maximalizovaly zisk. ANO má navíc víceméně jisté seniory, nemusí se o ně bát a může lovit v nových vodách,“ nabízí Školník vysvětlení. Kromě toho o přízeň letos bojuje hodně stran, které se pohybují v průzkumech preferencí okolo pěti procent.

„Každých pár stovek nebo tisíc hlasů od mladých pro ně může být zásadních,“ dodává Školník. Hnutí ANO ještě pro mladé chystá merch a na sociálních sítích mu cílit na mladé pomáhají influencerky Aneta Zicklerová a Viktorie Kalivodová.

Influencer s rychlými auty

Na známou tvář ze sociálních sítí spoléhají i Motoristé sobě. „Největším influencerem mezi mladými v Česku je Filip Turek, má z politiků největší dosah,“ myslí si dvaadvacetiletý předseda mládežnické organizace Motorgen a lídr Motoristů v Moravskoslezském kraji Matěj Gregor. Strana přizvala zástupce Motorgenu i k vytváření programu. Piráti se zase v poslední době zhlédli ve využívání internetových memů na sociálních sítích.

Před měsícem například předseda Zdeněk Hřib byl na Instagramu ve videu známém jako „Hřibidi“. O co šlo? Na záchodové míse ve videu se objevila fotka Hřibovy hlavy v narážce na internetový mem Skibidi Toilet, ve kterém koukají hlavy ze záchodů. „Memíky nám jdou, myslím, že to budeme dělat i dál,“ pochvaloval si volební manažer Pirátů Jan Fára Andrš. Jinak to prý ale s „trapností nechtějí přehánět“ a kampaň pro mladé nechávají hlavně na mládežnické organizaci.

Mladé Pirátstvo mají jako jedno z hlavních témat péči o duševní zdraví. Chtěli by třeba prosadit, aby děti mladší 18 let mohly jít k psychologovi i bez souhlasu rodiče.

Na část mladých to funguje, jak se přesvědčila redaktorka iDNES.cz. „STAN a Piráti podle mě míří na liberální témata a mladé lidi nejvíc. Asi se budu rozhodovat mezi nimi,“ prozradil jí dvacetiletý medik u stánku Mladého Pirátstva.

U Starostů se na mladé zaměřuje poslankyně Barbora Urbanová. Ta už v listopadu pořádala online Debaty o budoucnosti na témata, která zajímají zástupce mladší generace – životní prostředí a boj s domácím a sexuálním násilím.

V únoru se s mladými sešla i s předsedou Vítem Rakušanem v restauraci nad japonskými knedlíčky a malým pivem kousek od pražského Anděla. Trojkoalici SPOLU pomohou s vábením prvovoličů rovněž jejich mládežnické organizace. Jejich výhodou je, že dohromady mají více než tisíc členů. „Kampaň bude hodně postavená na tom, že politika nemá být apriori bizár a politici nemusí působit jako cringe fest,“ popsal slovníkem svých vrstevníků předseda Mladé ODS Michal Chládek.

Motoristé jen pro kluky

Politické nálady mezi mladými jsou podle dat Kantaru na straně ANO. Podpořila by ho čtvrtina voličů mezi 18 a 22 lety a tíhnou k němu spíše ti bez maturity. Naopak mladí s maturitou častěji preferují Piráty a vládní strany. Podpora Motoristů je pak čistě mužskou záležitostí.

„U mladých mužů bez maturity mají podporu přes 20 procent, jsou těsně druzí za ANO. U žen se nenašla jediná respondentka, která by je volila,“ upozornil analytik Kantaru Pavel Ranocha.