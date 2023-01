Úkoly nového pána Hradu: jmenování Hladíka, sedmi ústavních soudců, summit NATO

Jméno nového prezidenta, který vystřídá na Hradě Miloše Zemana, budou občané České republiky znát v sobotu brzy odpoledne po sečtení hlasů z druhého kola volby. Jistá je už i část jeho agendy poté, co složí v první březnové dekádě slib do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila.

Za prvé udělá personální změny na Pražském hradě. Oba kandidáti již zveřejnili, kdo by byl kancléřem místo Vratislava Mynáře a mluvčím Hradu místo Jiřího Ovčáčka.

Petr Pavel by na pozice ředitelky Kanceláře prezidenta republiky jmenoval nynější vedoucí kanceláře Senátu Janu Vohralíkovou a mluvčí bývalou novinářku Markétu Řehákovou, která s ním již nyní spolupracuje jako manažerka komunikace. Babiš by do pozice kancléřky uvedl svou dlouholetou spolupracovnici Tünde Bartha a mluvčím Hradu by se stal Vladimír Vořechovský.

Nový prezident bude také řešit jeden personální rest končícího prezidenta Zemana, jenž odmítl jmenovat ministrem životního prostředí lidovce Petra Hladíka, kterého navrhl premiér Petr Fiala. Jak Pavel, tak Babiš potvrdili, že by na rozdíl od Zemana ministrem Hladíka jmenovali a dodrželi by tak Ústavu České republiky, kde se v článku 68, odstavci 2 píše: „Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.“

Pavel by v čele Ústavního soudu rád viděl Baxu

V průběhu letošního roku skončí mandát sedmi členům Ústavního soudu. Vedle předsedy Pavla Rychetského, jemuž končí mandát v srpnu, také již začátkem května místopředsedům Jaroslavu Fenykovi, Miladě Tomkové i soudci Janu Filipovi, v červnu Vladimíru Sládečkovi, spolu s Rychetským v srpnu Ludvíku Davidovi a v listopadu Radovanu Suchánkovi.

Petr Pavel 4. ledna v předvolební debatě Deníku řekl, že by v čele Ústavního soudu rád viděl bývalého předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu.

Končící prezident Miloš Zeman stále ještě neopustil myšlenku, že by sám ještě místo Rychetského jmenoval nového předsedu Ústavního soudu.

„Uvažuji o tom. Prohlásil jsem, že jsem se zeptal tří vedoucích osobností české justice, zda mám právo to udělat, a všichni tři odpověděli, že ano,“ řekl znovu tento týden v rozhovoru pro MF DNES Zeman. Babiš nevěří, že to Zeman udělá, protože by tím zasáhl do pravomocí příští hlavy státu, Petr Pavel jasně řekl, že by se v případě takového Zemanova počínání obrátil na Ústavní soud či Nejvyšší správní soud.

Putinovu válka a pomoc Ukrajině bude NATO řešit ve Vilniusu

Podobu další pomoci Ukrajině, proti které rozpoutalo válku Rusko pod vedením Vladimira Putina, může nastínit klíčový summit Severoatlantické aliance, který se koná 11. a 12. července v litevském hlavním městě Vilniusu. Výběr Vilniusu jakožto hostitelského města summitu podtrhuje význam východního křídla NATO.

Právě trojice pobaltských států patří v rámci NATO spolu s Polskem a Českem mezi zastánce největší možné pomoci napadené Ukrajině. Summitu by se za Českou republiku měl zúčastnit nový prezident. V případě, že to bude Pavel, vrátí se jako hlava státu na jednání organizace, ve které v letech 2015 až 2018 působil ve funkci předsedy vojenského výboru NATO.

Ve čtvrteční poslední televizní předvolební debatě na Nově Pavel mluvil o tom, že právě v rámci NATO je třeba řešit případné mírové iniciativy, zatímco Babiš opakoval svou myšlenku, že by chtěl v Praze mít mírový summit. Odmítá, že by pozval Putina. Nejdříve by oslovil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, pak partnery Česka ze zemí V4, špičky klíčových evropských zemí a pak by o tom měl jednat francouzský prezident Emmanuel Macron s americkým Joe Bidenem. Babiš tvrdí, že o tom mluvil s Macronem, když u něj byl před prvním kolem volby české hlavy státu.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj ale nepovažuje za zajímavé jednání s Putinem. Pro Ukrajinu je stále zásadní, aby Rusko opustilo okupovaná území.

Prostor pro vlastní iniciativu bude mít nový český prezident, ať jím bude Pavel, nebo Babiš, také na půdě V4, kterou tvoří Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Česká republika v rámci pravidelné rotace totiž uskupení V4 od poloviny roku 2023 předsedá.