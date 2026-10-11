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Kompletní sečtení voleb protáhlo dlouhé čekání na výsledky z Prahy 5

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  7:37aktualizováno  7:57

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Nejdéle se čekalo na výsledky obecních a senátních voleb z jednoho okrsku v Praze 5, které statistici převzali v neděli přesně v 7:01 ráno. Podle mluvčího Českého statistického úřadu Jana Cieslara nešlo o nic neobvyklého, přestože se některé komise musely ke sčítání vracet. První výsledky letošních komunálních voleb pak byly zveřejněny na volební v sobotu ve 14:30 ze tří obcí, o minutu dříve než v minulých obecních volbách před čtyřmi lety.

Výsledky voleb 2026
Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
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Nejrychleji dodala výsledky volební komise z jednoho z okrsků v Miskovicích na Kutnohorsku, a to ve 14:28, uvedl na síti X Český statistický úřad. Následovali je volební komisaři z Lovčovic na Třebíčsku a Hvožďan na Domažlicku.

Naopak nejdéle se čekalo na výsledky obecních, ale i senátních voleb z jednoho okrsku v Praze 5. Data z něj převzal Český statistický úřad v 7:01. Před čtyřmi lety byly poslední výsledky zhruba o hodinu dřív. Letošní sčítání tak vyplnilo přibližně 17 hodin.

„Vím, že v nějakých okrscích se vraceli, v těch posledních, a někde probíhalo to sčítání dlouho. Stává se to prostě při každých volbách,“ vysvětlil pro iDNES.cz Cieslar. Zároveň připomněl, že v minulých volbách před čtyřmi lety dorazil poslední okrsek v 6:07, letos tedy došlo jen ke zhruba hodinovému posunu. „Není to nic neobvyklého. Pořád je to méně než 24 hodin,“ dodal mluvčí s tím, že definitivní výsledky v pondělí formálně stvrdí Státní volební komise.

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V Lovčovicích si lidé vybrali prvních pět ze šesti adeptů místního sdružení nezávislých kandidátů. Rozhodlo o tom 38 z 55 tamních voličů, účast tedy přesáhla 69 procent. V Hvožďanech uspělo všech sedm uchazečů uskupení Nezávislí kandidáti pro Hvožďany, které získalo všech 17 platných hlasů. Voleb se zúčastnilo 20 ze 31 voličů, účast tedy atakovala 65 procent.

Při minulých obecních volbách byly první výsledky zveřejněny ve 14:31 z pěti obcí Jihočeského, Plzeňského a Královéhradeckého kraje a z Vysočiny. Na volebním webu se objevily z Jarošova nad Nežárkou na Jindřichohradecku, Chobotu na Strakonicku, Hlohovic na Rokycansku, Jahodova na Rychnovsku a Čížkova na Pelhřimovsku.

V Krchlebech na Rychnovsku, kde jako v jediné obci v Česku kvůli nedostatku kandidátů nevolili místní zastupitelstvo, ale jen senátora, přišly přesto hlasovat dvě pětiny z 90 voličů. Z 35 příchozích 18 znovu volilo senátorem Jana Grulicha (TOP 09), 17 dalo přednost neúspěšnému vyzyvateli, poslanci ANO Petru Sadovskému.

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