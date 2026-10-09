První dáma Eva Pavlová v úterý na Instagramu zveřejnila příspěvek, v němž zkritizovala stát, že lidem neumožňuje flexibilně volit ze zahraničí. Podle informací iDNES.cz před několika dny odcestovala na Kanárské ostrovy.
„Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas,“ napsala Pavlová v úterý na Instagramu.
Příspěvek zveřejnila jen několik dnů poté, co prezident Pavel oznámil, že se letošních komunálních voleb nezúčastní kvůli chybě v plánování. Nakonec však na volby v pátek z Maroka dorazil. Poté se opět vydal zpět.
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Prezident Pavel však odvolit do obce Černouček dorazil bez své manželky. Redakce iDNES.cz nyní získala její vyjádření.
„Není projevem lhostejnosti ani nezájmu“
„Má neúčast ve volbách v Černoučku není projevem lhostejnosti k veřejnému dění ani nezájmu o budoucnost obce. Je to právo na odpočinek a víra v občany naší vesnice,“ uvedla pro redakci Pavlová a současně dodala:
„Není důležitá má nepřítomnost, ale vaše hlasy. Věřím, že jednou bude možné hlasovat tak, aby se mohli zúčastnit i občané, kteří jsou na služební cestě, pracují v zahraničí, dlouhodobě pobývají mimo domov nebo jim účast ve volbách komplikují jiné okolnosti.“
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To, zda je první dáma stále v zahraničí, či jestli ještě dorazí volit, není z jejího vyjádření jednoznačné. Čas na změnu postoje a účast ve volbách má do sobotní 14. hodiny.
Kritika po příspěvku
Pavlová za svůj výrok před volbami sklidila kritiku. „Paní Pavlová obvykle mlčí a k politice se nevyjadřuje. Domnívám se, že v tomto případě měla zůstat konzervativní,“ sdělil redakci ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka.
Servítky si nebrala ani bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Eva Pavlová tentokrát sama vstoupila do politické debaty a vytkla nám, politikům, že jsme lidem opět nevytvořili podmínky, aby mohli volit flexibilněji. Jenže komunální volby mají svá specifika. Nově je jejich termín pevně stanoven na první celý říjnový týden, takže jej známe roky dopředu,“ zdůraznila.
Dodala, že danou ústavní změnu schválil Parlament a v březnu 2024 ji podepsal i prezident Petr Pavel, a to bez výhrad. Černochová také v příspěvku zdůraznila, že nejde o nahodilou změnu běžného zákona.
„Pevný termín komunálních voleb byl změněn přímo v Ústavě, takže pro něj musela hlasovat ústavní většina v Poslanecké sněmovně i Senátu. A hlavně – v komunálních volbách nelze hlasovat na voličský průkaz. Volíme zastupitelstvo konkrétní obce, ke které je naše volební právo vázáno,“ doplnila exministryně.
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Možnost volit kandidáty své obce odkudkoli by totiž vyžadovala zásadní změnu systému, nikoliv podle Černochové jen lepší organizaci voleb.
„Když už první dáma svou výtku směřuje k nám, politikům, musím se zastat i kolegy z naší tehdejší vlády Víta Rakušana. Právě jeho resort změny volebních pravidel připravoval, včetně pevného termínu komunálních voleb. Bohužel, v tomto případě, výtka paní Pavlové míří úplně mimo,“ uzavřela exministryně.