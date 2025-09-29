Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Předvolební průzkumy v Česku provádí šest společností a ptají se na míru pravděpodobnosti, s jakou by lidé v aktuálním okamžiku volili konkrétní stranu nebo hnutí. Pořadí na prvních čtyřech příčkách se dlouhodobě nemění.
Podle všech průzkumů za posledního půl roku vede ANO s preferencemi kolem 30 procent, koalici SPOLU by volilo kolem 20 procent dotázaných. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, STAN, Piráti a Stačilo!. Těsně kolem hranice pěti procent nutných pro vstup do Sněmovny se pohybují Motoristé a Přísaha.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
- NMS 29. září: SPOLU má jen 18 %, Motoristé i Stačilo! ve Sněmovně
Volby by podle průzkumu NMS vyhrálo hnutí ANO s necelými 30 procenty. Výsledky šetření této agentury se trochu liší od pondělního modelu Medianu. SPOLU by získalo jen 17,8 %. Motoristé a Stačilo! by se dostali do Sněmovny s více než sedmiprocentní voličskou podporou.
- Median 29. září: Motoristé by se nedostali do Sněmovny
V září by podle modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO s 30,5 procenty hlasů, koalice SPOLU posílila na 21 procent. SPD má 13procentní podporu a Piráti dotáhli Starosty. Do Sněmovny by se dostalo Stačilo, Motoristé by naopak těsně neprošli.
- Kantar 27. září: ANO stále přes 30 procent, sílí Motoristé i STAN
Podle zářijového průzkumu by volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33 procent hlasů. SPOLU a SPD by oproti srpnu ztratili, naopak podporu získali STAN či Motoristé.
- STEM 25. září: ANO poprvé pod 30 %, Motoristé předběhli Stačilo!
Hnutí ANO ztrácí, v zářijovém průzkumu agentury STEM získalo jen 28 procent. To je poprvé, kdy preference spadly pod 30 procent. Naopak koalice SPOLU si polepšila na 21 procent. Pětiprocentní hranici rovněž překonali Motoristé se Stačilo!, které je v nynější sestavě poslední.
- STEM 21. září: Boj o třetí místo mezi Starosty a SPD pokračuje
Podle průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News by hnutí ANO získalo 30,9 procenta, druhá by skončila koalice SPOLU s 19,5 procenty. Třetí příčka náleží Starostům, kteří po delší době výrazně posílili a přeskočili SPD i Piráty.
|
Volby 2025 ONLINE: Pavel jednal s Babišem o střetu zájmů
- Median 16. září: Stačilo! se blíží dvojcifernému zisku
Nejvyšší voličské preference má stále hnutí ANO (30,5 %), SPOLU by bylo druhé s 19,5 %, třetí příčku by zaujalo SPD. Na rozdíl od nedělního průzkumu agentury STEM by se Piráti s podporou Zelených umístili až za Starosty a posilujícím hnutím Stačilo!, které posílilo na 9 procent.
- STEM 14. září: Piráti dohnali Starosty, SPD je třetí
Piráti v nedělním průzkumu společnosti STEM překvapili tím, že dohnali hnutí STAN, se kterým v minulých sněmovních volbách tvořili koalici. Podle politologa Milana Školníka jsou to ale hlavně Starostové, kteří svou nevýraznou kampaní dopomohli Pirátům k růstu.
- NMS 10. září Ve vládním táboře se přesouvají voliči, tvrdí průzkum
„Ze zářijového modelu je vidět jistá dynamika, která zde přes léto nebyla. Konkrétně se jedná o váhající vládní voliče. Ti k volbám sice plánují dorazit, nicméně začínají váhat ohledně toho, koho nakonec podpoří,“ tvrdí Tereza Friedrichová, politická analytička NMS.
|
Voličský průkaz 2025: jak ho zařídit na poslední chvíli a vyzvednout
- STEM 31. srpna: SPD je před Starosty. Těsně by se dostali i Motoristé
Hnutí ANO by vyhrálo se ziskem 31,2 procenta hlasů. S odstupem přes deset procentních bodů se nachází koalice SPOLU. Do Sněmovny by se těsně dostali i Motoristé sobě.
- Kantar 30. srpna: Volby by jasně vyhrálo ANO s 33 procenty
Hnutí ANO by volby vyhrálo s 33 procenty hlasů, koalice SPOLU by získala hlasy 20 procent voličů. Aktuální výsledek ANO i SPOLU je mírně horší než v červnovém modelu. Oslabení zaznamenala rovněž SPD. Naopak posílili Starostové, Piráti, Stačilo! a také Motoristé sobě, kteří by se do Sněmovny v srpnu těsně dostali.
- STEM 24. srpna: SPD je těsně před STAN. Prošli by i Piráti a Stačilo!
Volby do Sněmovny by vyhrálo hnutí ANO s 32,7 procenta hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 21,3 procenty. Třetí místo by obsadilo hnutí SPD, pronásledované Starosty. Do Sněmovny by se naopak nedostali Motoristé či Přísaha.
- NMS 12. srpna: Opozice sílí, Babiš by dosáhl na ústavní většinu
Šéf ANO Andrej Babiš by podle tohoto volebního modelu s hnutím Tomia Okamury, Stačilo! a Motoristy dosáhl ve Sněmovně na ústavní většinu, měli by 121 mandátů.
|
Nejvíc Čechů si přeje jednobarevnou vládu Andreje Babiše, ukázal průzkum
- Ipsos 6. srpna: Pirátům se Zelenými rostou preference
Hnutí ANO si oproti minulému průzkumu agentury Ipsos mírně pohoršilo. Zatímco na konci června by získalo 35,1 procenta hlasů, v současné době jeho zisk mírně klesl na 34,9 procenta. Přesto má však velký náskok na ostatní uskupení, a to i dle průzkumů jiných agentur.
- STEM 3. srpna: SPD zvyšuje náskok přes STAN
Hnutí ANO ve volebním modelu STEM oslabilo o více než jeden procentní bod na 31,5 procenta. Stále však přesvědčivě vede. Mírně si pohoršila i druhá koalice Spolu, kterou by volilo 20,8 procenta lidí. Opoziční hnutí SPD si na třetím místě polepšilo. Za ním je hnutí STAN, které naopak již třetím týdnem oslabuje.
- STEM 25. července: Na Karlovarsku by SPD porazila SPOLU
Průzkum STEM mezi více než 7000 respondenty od března do června 2025 ukázal, že zatímco v Praze přetrvává úspěch SPOLU, STAN a Pirátů, severozápad Česka či Moravskoslezský kraj jednoznačně favorizují hnutí ANO a SPD.
|
Úplně jinak než průzkumy. U studentů by vyhrálo SPOLU, ANO jen s devíti procenty
- STEM 20. července: Stačilo! nabírá na síle
Uskupení Stačilo! nabírá na síle, ukázal průzkum STEM zveřejněný o týden dřív, 20. července. Oproti minulému průzkumu si polepšilo o jedno procento, hlas by mu dalo 7,4 procenta voličů. „Je to asi dané tím, že se o nich hodně mluví a jsou často v médiích,“ řekl ředitel společnosti STEM Martin Buchtík.
- STEM 13. července: SPOLU kleslo těsně pod 20 procent
V předchozím průzkumu předběhlo hnutí STAN Okamurovu SPD. Podle STEM by je na začátku července volilo 13,2 procenta lidí a získali by tak 27 mandátů, zatímco SPD kleslo na 12,4 procenta hlasů a 26 mandátů.
|
Důchodců bude přibývat. Co před volbami politické strany slibují seniorům?
- Median 11. července: Piráti posilují na úkor SPOLU a STAN
Přes třicet procent hlasů pro ANO ukazují všechny průzkumy. Ten z června od agentury Median však spočítal, že preference Pirátů posilují na úkor SPOLU a STAN.
- NMS Market Research 10. července: ANO kleslo pod 30 procent
Červencový volební model agentury NMS Market Research naopak zaznamenal pokles hnutí ANO. Zatímco koalice SPOLU si polepšila o dva procentní body na 21,5 procenta hlasů, ANO získalo 28,7 procenta hlasů.
Kdo dělá předvolební průzkumy
Data o volebních preferencích sbírá pět výzkumných agentur.
STEM (Středisko empirických výzkumů) – jedna z nejdéle působících agentur v Česku (od 1990)
Median – komerční výzkumná agentura s širokým záběrem (média, marketing, politika)
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
NMS Market Research – česká agentura se zaměřuje na moderní sběr dat, například pomocí online panelů a mobilních aplikací
Kantar – české zastoupení mezinárodní skupiny Kantar Group používá pokročilé vážící techniky a data z kombinovaných sběrů
Ipsos – mezinárodní výzkumná společnost s českou pobočkou pracuje na rychlých online průzkumech i rozsáhlých šetřeních.
Kdo kandiduje ve volbách do Sněmovny 2025
Voliči v průzkumech vybírají z devíti stran a hnutí a jedné koalice. Tu tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL pod názvem SPOLU.
Kromě ní a čtyř stran, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, tedy ANO, Pirátů, STAN a SPD, průzkumy sledují také ochotu volit menší strany, především Motoristy, Přísahu a levicové hnutí Stačilo!.
To sdružuje zástupce komunistické stany a dalších tří stran: Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (SD-SN), Česká strana národně sociální (ČSNS) a Sociální demokracie (SOCDEM). Ke vstupu do Sněmovny by jako koalice potřebovali 11 % hlasů, kdežto hnutí stačí pět procent.
Zelení z dotazování vypadli poté, co se na konci června dohodli s Piráty na spolupráci. Na kandidátkách Pirátů bude o hlasy voličů usilovat v osmi krajích asi třicet Zelených. Stejně tak se preference pro SOCDEM od července nepočítají zvlášť, protože se jeho politici objeví na kandidátce populistického hnutí Stačilo!