Motoristé ve čtvrtek na pražském Žofíně zahájili kampaň do sněmovních voleb. Na snímku Filip Turek s šéfem strany Petrem Macinkou.(15. května 2025) | foto: Michal Růžička , MAFRA

Hnutí ANO prozatím vévodí všem volebním modelům, které STEM pro CNN Prima NEWS připravila. Podpora ANO se pohybuje okolo 33 až 36 procent. Nyní by obdrželo 32,4 procenta, což by stačilo na zisk 79 mandátů. Oproti současnému rozložení politických sil by tedy získalo o osm mandátů více.

„ANO si udržuje stabilní pozici napříč kraji, kde těží z rozložení voličské podpory, která mu přináší významný bonus v přepočtu na mandáty. Pro ANO platí, že méně subjektů ve Sněmovně nejvíce pomáhá jeho zisku v mandátech,“ uvedl v komentáři STEM pro CNN Prima News.

Druhá by skončila koalice SPOLU, která by získala 20,9 procenta hlasů, tedy 48 mandátů. Podle výzkumníků není jisté, zda podpora pro vládní koalici ještě poroste, či nikoliv.

„Koalice Spolu v posledních měsících stagnovala na 20 procentech. Nyní mírně posílila a získala by 21 procent. Je otázkou, zda se v následujících týdnech růstový trend potvrdí, nebo zda jde jen o dočasný výkyv. Spolu má nadále poměrně vyváženou podporu napříč skupinami podle věku i pohlaví,“ uvedli výzkumníci.

„Nadále navíc klesá i jejich přijatelnost“

Na třetím místě se drží hnutí SPD, které by obdrželo 12,7 procenta hlasů, což by SPD přineslo 28 mandátů. „V aktuálním modelu STEM by ve spolupracujícím formátu znovu zopakovalo zisk přes 12 procent. Hnutí nadále sdílí velkou část potenciálních voličů především s hnutím ANO. SPD je silné především mezi lidmi bez maturity a ve starším středním věku,“ uvedl STEM.

Za SPD by skončil STAN. Do dolní komory by se dostali i Piráti s 6,7 procenta hlasů a koalice Stačilo! s 6,6 procenta. Piráti mají za dobu vytváření volebních modelů výsledky okolo pěti až sedmi procent. Stále se tedy pohybují na hraně vstupu do Sněmovny.

Motoristé sobě by se do Sněmovny nedostali. Obdrželi by jen 3,6 procenta. „Nadále navíc klesá i jejich přijatelnost v podobě počtu potenciálních voličů – v tom se nejspíše odráží kauza kolem rychlé jízdy Filipa Turka jako nejviditelnější tváře strany. Bude důležité sledovat, zda jde o trvalejší pokles, anebo jen o dočasný propad, který se podaří obrátit,“ dodali výzkumníci STEM.

SOCDEM by získala jen 2,4 procenta, Zelení 2,2 procenta a Přísaha 1,9 procenta hlasů.