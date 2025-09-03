ANO stále vede před SPOLU. STAN je těsně za SPD a menší strany posilují

Autor:
  14:47
Sněmovní volby by podle srpnového modelu společnosti Ipsos vyhrálo ANO s 32,2 procenta. Spolu by mělo 21,5 procenta, SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory by získalo 11,5 procenta a STAN 10,9 procenta. Uspěli by také Piráti, Stačilo! a Motoristé.

Volební graf společnosti Ipsos. (3. září 2025) | foto: Ipsos

Piráti se Zelenými by na kandidátkách získali 7,6 procenta. Nad pětiprocentní hranicí jsou rovněž Stačilo! se ziskem 7,1 procenta a Motoristé sobě se ziskem 5,6 procenta.

Potenciál hnutí ANO vyšel v průzkumu na 41,2 procenta, koalice SPOLU na 32,6 procent. Potenciální zisk hnutí SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory je 27,1 procent a hnutí STAN 29,3 procenta.

Svou volbu nemá jednoznačně rozhodnutou 43 procent voličů a voliček. Předpokládaná volební účast by v době sběru byla 65 procent.

Celkem se výzkumu zúčastnilo 1095 respondentů a respondentek starších 18 let. Použit byl také kvótní výběr podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti sídla. Sběr dat probíhal v termínu 27. 8. - 31. 8. 2025.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Bezvládný demonstrant vyděsil Bělorusy. Mlátičku ze slavné fotky opustila manželka

Když jej před pěti lety vyfotili, jak obklopen těžkooděnci leží na zemi, vyděšení Bělorusové si pomysleli, že je mrtvý. A s nimi i ti, kteří sledovali, jak protesty proti diktátorovi Alexandru...

Spěch s pacientem po transplantaci. Policisté razili cestu slovenské sanitce

Rychlý převoz na Slovensko potřeboval pacient, který v Praze podstoupil transplantaci plic. Zatímco české sanitce by v takovém případě v hustém provozu stačilo zapnout maják, slovenští záchranáři...

3. září 2025  15:24

Šest let vězení za plánování únosu miliardáře. Trest muži potvrdil vrchní soud

Za podíl na plánovaném únosu miliardáře ve středu Vrchní soud v Praze potvrdil Zbyňku Rozsypalovi šest let vězení. Zamítl jeho odvolání. Muž podle pravomocného rozsudku založil na pokyn hlavního...

3. září 2025  15:22

Jak pracuje podloží nestabilního domu v Chomutově? Zmapují to hloubkové sondy

V okolí panelového domu v chomutovské Čelakovského ulici, který museli jeho obyvatelé minulý týden narychlo opustit kvůli narušené statice, začnou ve čtvrtek odborníci hloubit dvacetimetrové vrty. Do...

3. září 2025  15:20

VIDEO: Ukrajinský voják se vydával za Rusa. Pak nepřátele zblízka postřílel

Dva nepřátele zlikvidoval příslušník ukrajinské armády, kterého Rusové považovali za „svého“. Ukrajinec si počkal, až ho předejdou, a pak vytáhl automat...

3. září 2025  15:19

Propalestinští demonstranti narušují akci SPOLU. Jste zrůdy, křičeli na Černochovou

Setkání politiků SPOLU na náměstí Míru v Praze narušili demonstranti podporující Palestinu. Na mítinku vystupují ministr zahraničí Jan Lipavský, ministryně obrany Jana Černochová, následně přijel...

3. září 2025  15:12

Nemá právo diktovat, odmítá Lipavský ruské tvrzení o české glorifikaci nacismu

Ministr zahraničí Jan Lipavský se důrazně ohradil proti zprávě ruského ministerstva zahraničí, v níž je Česko společně s Polskem a pobaltskými státy řazeno k těm, které údajně glorifikují nacismus....

3. září 2025  15:07

Ústavní soud se zastal týrané ženy, manžel ji psychicky trýznil roky

Nejvyšší soud musí znovu rozhodnout v kauze muže, jenž se mnoho let choval despoticky ke své tehdejší manželce. Původně jej zprostil, dnes však Ústavní soud vyhověl ženině stížnosti. „Nejvyšší soud...

3. září 2025

Velký průzkum o sexualitě Čechů: pětina mladých viděla porno dřív než ve 12 letech

Více než pětina mladých od 18 do 25 let bylo vystaveno pornografii dříve než ve 12 letech. Pro tři procenta Čechů je navíc pornografie důležitou součástí života, ukázal průzkum CZECHSEX, který se...

3. září 2025  14:49

Vražda v šachtě teplovodu. Bezdomovec kvůli neshodám zardousil přítelkyni

Kriminalisté od úterý vyšetřují násilný trestný čin, při kterém zemřela v šachtě teplovodního potrubí ve Frýdku-Místku žena. Muže podezřelého z vraždy policisté na místě zadrželi a následně obvinili,...

3. září 2025  14:47

ANO stále vede před SPOLU. STAN je těsně za SPD a menší strany posilují

Sněmovní volby by podle srpnového modelu společnosti Ipsos vyhrálo ANO s 32,2 procenta. Spolu by mělo 21,5 procenta, SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory by získalo 11,5 procenta a STAN 10,9...

3. září 2025  14:47

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Finále seriálu Wednesday 2 je venku. Netflix vypustil další čtyři díly

Fanoušci úspěšného seriálu Wednesday se ve středu dočkají zásadních odpovědí. Streamovací platforma Netflix vypustila další čtyři díly druhé série. Příběhy Addamsovy rodiny tím však nekončí.

3. září 2025  14:32

Stát uzavřel dohodu s kupci bitcoinů. Decroix s nimi vypořádala náhradu škody

Stát uzavřel dohodu s kupci bitcoinů, kvůli nimž přišel o místo ve vládě bývalý ministr Pavel Blažek. Ministerstvo spravedlnosti vládě předložilo konečnou zprávu s výsledky externího auditu v kauze...

3. září 2025  5:36,  aktualizováno  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.