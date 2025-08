svm Matěj Svěrák Autor:

11:48

Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM v červenci vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,5 procenta hlasů. Druhá by skončila koalice Spolu s 20,8 procenty. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, STAN, Piráti a Stačilo!. Piráti v tomto průzkumu zaznamenali dosud nejlepší výsledek 8,3 procenta.