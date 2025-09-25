Propad ANO: poprvé je pod 30 procenty. Motoristé předběhli Stačilo!

  21:37aktualizováno  21:59
Hnutí ANO ztrácí, v zářijovém průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News získalo jen 28 procent. To je poprvé, kdy preference spadly pod 30 procent. Naopak koalice SPOLU si polepšila na 21 procent. Do Sněmovny by prošly také strany SPD, STAN, Piráti, Motoristé a Stačilo!. V případě této formace není její vstup do Sněmovny jistý.

Koalice SPOLU zahájila horkou fázi kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny. Ve Slovanském domě v Praze vystoupil Petr Fiala s projevem. (18. září 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pro hnutí ANO je výsledek nejhorší od letošního ledna, stále však zůstává v čele. Ze současných 28 procent by získalo 63 mandátů, tedy o devět méně, než ve volbách roku 2021. Podle CNN Prima News ještě březnový průzkum STEM predikoval ANO 93 křesel. Největší podporu má ANO od lidí bez maturitní zkoušky a u občanů starších 60 let.

Koalice SPOLU posílila a vrátila se na výsledek 21 procent. „Zisk této koalice se v posledních týdnech intenzivně vyvíjí,“ konstatoval STEM. Koalice stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09 má podporu lidí s vysokoškolským vzděláním vyváženou napříč věkovými skupinami i pohlavím.

Hnutí SPD si oproti srpnu a září výrazně polepšilo. Nyní se opět blíží hranici 14 procent a zůstává hlavním reprezentantem protestních hlasů, k čemuž mu podle CNN pomohla spolupráce se třemi menšími stranami. SPD má podporu od lidí bez maturitní zkoušky a o potenciální voliče se přetahuje zejména s hnutím ANO.

Strana Starostové se pohybuje kolem 12 procent, stejně jako před týdnem. „Sdílí mnoho vlažnějších voličů se Spolu a s Piráty. Zároveň ožila kauza Dozimetr, která je se Starosty často spojovaná,“ uvedli analytici společnosti STEM. Voliči Starostů jsou lidé s vyšším vzděláním.

Piráti mají v současném průzkumu druhý nejlepší výsledek letošního roku. Zisk se jim daří držet kolem 10 procent. Strana se opírá zejména o nejmladší voliče. Ve věkovém rozmezí mezi 18 a 29 lety dosahují na 26 procent. Koalice Spolu má ve stejné věkové skupině výsledek 21 procent, ANO a STAN 15 procent.

Kupka hájil penzijní reformu, pohřbili jste pravicovou politiku, opáčil Gregor

Motoristé sobě jsou už se popáté nad pětiprocentní hranicí. „Stále ale patří k subjektům nejvíce náchylným k větším výkyvům,“ upozornila agentura STEM. Motoristé jsou oblíbeni především u mužů, a to zejména u nejmladších voličů.

Podpora Stačilo! výrazně slábne

Ve srovnání s předchozími týdny výrazně oslabilo hnutí Stačilo!, které momentálně podle průzkumu oslovuje 5,5 procenta voličů. „Vedle ANO právě u Stačilo! evidujeme nejpřesvědčivější pokles podpory. Tento výsledek by znamenal nejistou účast tohoto hnutí ve Sněmovně,“ doplnil STEM. Spojení komunistů a sociálních demokratů má podporu od voličů pokročilejšího věku.

Volební kalkulačka 2025

Přísaha se dlouhodobě pohybuje mezi dvěma a třemi procenty. Současný zisk 3,4 procenta je nejvyšší za letošní rok. Šanci na volební úspěch má hnutí ale minimální.

Průzkumu se zúčastnilo více než 1 200 respondentů a respondentek z celého Česka. Šetření probíhalo od 18. do 24. září.

