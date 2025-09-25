Propad ANO: poprvé je pod 30 procenty. Motoristé předběhli Stačilo!

Pro hnutí ANO je výsledek nejhorší od letošního ledna, stále však zůstává v čele. Ze současných 28 procent by získalo 63 mandátů, tedy o devět méně, než ve volbách roku 2021. Podle CNN Prima News ještě březnový průzkum STEM predikoval ANO 93 křesel. Největší podporu má ANO od lidí bez maturitní zkoušky a u občanů starších 60 let.
Koalice SPOLU posílila a vrátila se na výsledek 21 procent. „Zisk této koalice se v posledních týdnech intenzivně vyvíjí,“ konstatoval STEM. Koalice stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09 má podporu lidí s vysokoškolským vzděláním vyváženou napříč věkovými skupinami i pohlavím.
Hnutí SPD si oproti srpnu a září výrazně polepšilo. Nyní se opět blíží hranici 14 procent a zůstává hlavním reprezentantem protestních hlasů, k čemuž mu podle CNN pomohla spolupráce se třemi menšími stranami. SPD má podporu od lidí bez maturitní zkoušky a o potenciální voliče se přetahuje zejména s hnutím ANO.
Strana Starostové se pohybuje kolem 12 procent, stejně jako před týdnem. „Sdílí mnoho vlažnějších voličů se Spolu a s Piráty. Zároveň ožila kauza Dozimetr, která je se Starosty často spojovaná,“ uvedli analytici společnosti STEM. Voliči Starostů jsou lidé s vyšším vzděláním.
Piráti mají v současném průzkumu druhý nejlepší výsledek letošního roku. Zisk se jim daří držet kolem 10 procent. Strana se opírá zejména o nejmladší voliče. Ve věkovém rozmezí mezi 18 a 29 lety dosahují na 26 procent. Koalice Spolu má ve stejné věkové skupině výsledek 21 procent, ANO a STAN 15 procent.
Motoristé sobě jsou už se popáté nad pětiprocentní hranicí. „Stále ale patří k subjektům nejvíce náchylným k větším výkyvům,“ upozornila agentura STEM. Motoristé jsou oblíbeni především u mužů, a to zejména u nejmladších voličů.
Podpora Stačilo! výrazně slábne
Ve srovnání s předchozími týdny výrazně oslabilo hnutí Stačilo!, které momentálně podle průzkumu oslovuje 5,5 procenta voličů. „Vedle ANO právě u Stačilo! evidujeme nejpřesvědčivější pokles podpory. Tento výsledek by znamenal nejistou účast tohoto hnutí ve Sněmovně,“ doplnil STEM. Spojení komunistů a sociálních demokratů má podporu od voličů pokročilejšího věku.
Přísaha se dlouhodobě pohybuje mezi dvěma a třemi procenty. Současný zisk 3,4 procenta je nejvyšší za letošní rok. Šanci na volební úspěch má hnutí ale minimální.
Průzkumu se zúčastnilo více než 1 200 respondentů a respondentek z celého Česka. Šetření probíhalo od 18. do 24. září.