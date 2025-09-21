Boj o třetí místo mezi Starosty a SPD pokračuje, těsně by uspěli i Motoristé

Průzkum pro CNN Prima News proběhl ve třech vlnách, a to od 28. srpna do 16. září. Zúčastnilo se ho přes 1 500 respondentů.
Na prvním místě se dlouhodobě drží hnutí ANO. Aktuální výsledky však patří v letošním roce mezi ty nejhorší. Nejvýznamnější oporu má podle výzkumníků hnutí u lidí bez maturity a občanů starších 60 let. U žádné sociodemografické skupiny však podle nich vyloženě nepropadá.
I koalice SPOLU zaznamenala v nejnovějším modelu společnosti STEM jeden z horších výsledků v letošním roce. Koalice boduje u lidí s vyšším dosaženým vzděláním, zároveň má podle výzkumníků rovnoměrnou podporu napříč věkovými skupinami i pohlavím.
Starostové po slabším období v srpnu a první polovině září posílili a se ziskem 12,2 procenta. Po delší době se vrátili na třetí místo. Naposledy se jim to podařilo koncem července.
Hnutí SPD se po slabších srpnových číslech během září opět pevně usadilo v hodnotách mezi 12 a 13 procenty. SPD podle výzkumníků oslovuje zejména lidi bez maturity.
V přepočtu na poslanecké mandáty lze pozorovat náskok hnutí ANO, které by obdrželo 68 křesel. Koalice SPOLU by měla 41 mandátů, Starostové a SPD shodně 24, Piráti 19, Stačilo! 15 a Motoristé 9.