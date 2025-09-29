Poslední průzkumy. ANO by s přehledem vyhrálo, do Sněmovny by prošli i Motoristé

Volby by podle nejnovějšího modelu agentury Ipsos vyhrálo hnutí ANO s 32,6 procentem hlasů. Na druhém místě by se umístila koalice SPOLU s 21,1 procentem, třetí příčku by obsadil STAN. Do Poslanecké sněmovny by se podle průzkumu dostali také Motoristé s 5,4 procenty.
Hnutí ANO nadále suverénně vede s 32,6 procenty hlasů. Jeho volební potenciál je podle agentury 42,8 procent. Druhá koalice spolu má potenciál 33,2 procenta, podle průzkumu by ji nyní volilo 21,1 procent lidí.

Starostové by podle modelu získali hlasy od 11,2 procent voličů. Hnutí SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory by v současnosti získalo 10,1 procent, pro Piráty se Zelenými by hlasovalo 8,7 procent voličů.

Přes pětiprocentní hranici by se dostalo i Stačilo! se 7,7 procenty a také Motoristé, kteří by získali 5,4 procent.

Další průzkum, jiné výsledky. SPOLU má jen 18 %, Motoristé i Stačilo! ve Sněmovně

Na konci září podle agentury Ipsos stále platilo, že 35 procent z těch, kteří plánují účast ve volbách, nemá zatím definitivně určenou svou volbu.

Průzkumu se zúčastnilo 1467 respondentů, sběr dat probíhal od 22. do 28. září. Předpokládaná volební účast v době sběru byla 66 procent.

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Trump jedná s Netanjahuem. V Bílém domě proberou americký plán pro Gazu

Americký prezident Donald Trump v pondělí přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V Bílém domě jednají o americkém mírovém plánu pro Pásmo Gazy, kde Izrael vede válku od teroristického...

