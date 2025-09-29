Hnutí ANO nadále suverénně vede s 32,6 procenty hlasů. Jeho volební potenciál je podle agentury 42,8 procent. Druhá koalice spolu má potenciál 33,2 procenta, podle průzkumu by ji nyní volilo 21,1 procent lidí.
Starostové by podle modelu získali hlasy od 11,2 procent voličů. Hnutí SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory by v současnosti získalo 10,1 procent, pro Piráty se Zelenými by hlasovalo 8,7 procent voličů.
Přes pětiprocentní hranici by se dostalo i Stačilo! se 7,7 procenty a také Motoristé, kteří by získali 5,4 procent.
Na konci září podle agentury Ipsos stále platilo, že 35 procent z těch, kteří plánují účast ve volbách, nemá zatím definitivně určenou svou volbu.
Průzkumu se zúčastnilo 1467 respondentů, sběr dat probíhal od 22. do 28. září. Předpokládaná volební účast v době sběru byla 66 procent.