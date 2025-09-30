Poděkování za jasná slova i hněv Konečné. Jak hodnotí Pavlův projev kandidáti

Premiér a předseda koalice SPOLU Petr Fiala prezidentovi za projev poděkoval a rovněž apeloval na účast u voleb. „Nic není rozhodnuto. Budoucnost máme ve svých rukou,“ uvedl ve svém příspěvku na síti X.
Ministryně obrany Jana Černochová (SPOLU) v reakci na projev uvedla, že prezidentova slova má za vážná. „Ve veřejném prostoru přibývá několik různých názorů, z jakých mezinárodních uskupeních budou chtít kandidáti či strany vystupovat, a to považuji za hazard,“ řekla v předvolební debatě na ČT24, kde zástupci stran a hnutí projev komentovali. Dodala, že souhlasí s pohledem Petra Pavla na volby.
„O víkendu se bude hrát o to, jestli tady zůstane pevné zakotvení v mezinárodních organizacích, jako je EU a NATO, to je velmi důležité,“ reagoval na ČT24 na projev předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Pavlovi rovněž poděkoval za ujištění o nezávislosti voleb. Prezident voličům vzkázal, že se nemusejí obávat o férovost voleb, protože je celý proces v rukou nezávislých úřadů.
Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš na síti X v reakci na projev vyzval občany, aby nevěřili těm, kteří tvrdí, že Česko nežije v demokracii a v bezpečí.
Petr Letocha ze Starostů a nezávislých si podle svých slov váží prezidentova apelu na účast u voleb. Za hazardní rovněž označil úvahy o vystupování z nadnárodních uskupení, jako je Severoatlantická aliance.
Nevládní blok ocenil avizovanou ústavnost
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka vyzdvihl prezidentův avizovaný přístup po volbách. „Oceňuji, že naznačil, že nebude hrát žádnou aktivistickou roli po volbách a že se bude držet ústavy,“ řekl na ČT24.
Poslanec Pavel Růžička z hnutí ANO ohodnotil prezidentův výstup známkou 1. Je také rád, že pozval voliče k volbám.
Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta ocenil, že prezident má v plánu dodržovat ústavu. „Jsem strašně rád, že pan prezident nehledá sto jedna demokratů, jako některé strany,“ dodal bývalý šéf policejního útvaru ÚOOZ.
Stojedničku naopak zmínil předseda STAN Vít Rakušan. „Děkuji, pane prezidente, za jasná slova. Osobně jsem přesvědčený, že nejlepší odpovědí je jít volit prodemokratickou 101, k čemuž my, Starostové, už několik týdnů vyzýváme a o což usilujeme,“ napsal ministr vnitra na X.
Jaroslav Štefec z hnutí Stačilo! souhlasil se Šlachtou a ocenil neutrálnost projevu, aspekt bezpečnosti označil za důležitý. Lídryně Stačilo! Kateřina Konečná nicméně na sociální sítě napsala, že hnutí považuje prezidentův projev „za snahu o ovlivnění volebních výsledků ve prospěch vládních stran“. Podle ní jde také „o přímý útok na snahu hnutí Stačilo! dát lidem možnost rozhodnout si v referendu o zásadních otázkách týkajících se budoucího směřování České republiky“.
Radovan Vích z hnutí SPD ocenil, že prezident v projevu byl „nestranický“. Také on uvítal, že má v plánu dodržet ústavní zákon.