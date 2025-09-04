Co jste říkal na představení programu ANO?
Myslím, že to bylo docela zdařilé. Na rozdíl od koalice SPOLU, která byla při zahájení kampaně poměrně útočná a agresivní, tak ANO samozřejmě také vytýkalo vládě spoustu věcí, ale mělo to podle mě mnohem blíže k realitě. Netahali do toho emoce a takovéto, že když nás nezvolíte, tak nás druhá strana zatáhne na Východ nebo do pekla.
Kritikou současné vlády ale politici ANO rozhodně nešetřili…
...ono jim ale SPOLU zahájení kampaně významně ulehčilo. A to v tom smyslu, že představilo velmi ošidný návrh státního rozpočtu, kde řada kapitol, které sama vláda měla jako priority, typicky školství či dopravu, má obrovské nedostatky a nedává na ně tolik peněz jako v minulosti. Ministerstvo dopravy přišlo o 20 procent rozpočtu, na investice do školství jde o 15 miliard méně. Současná vláda tím ANO hodně nabila.
Zahájení se uskutečnilo v industriálním prostoru Dolních Vítkovic. Jak to tam na vás působilo?
Celá ta scéna byla profesionální, včetně výstupů. Střídala se tam Schillerová s Havlíčkem, bylo to svěží a ANO nepůsobilo jako hnutí jednoho muže. K programu pak mohu mít řadu výhrad, ale musím uznat, že v něm každá skupina obyvatel dostala nějaký svůj příslib, že se jí bude dařit lépe.
Andrej Babiš zmínil pět programových priorit: levné energie a odmítnutí ETS 2, zkrácení čekání u lékaře, zastropování věku odchodu do penze na 65 let, ale zároveň i bezúročné hypotéky pro mladé a boj s migrací. Takže se potvrdilo, že ANO cílí na všechny?
Ano, oni o sobě i tvrdí, že jsou catch-all-party, ale samozřejmě to je především marketing.
Zároveň tam ale zaznělo opravdu hodně velice nákladných slibů. Namátkou vykoupení akcií ČEZ, 75 tisíc průměrný plat pro učitele či nástupní plat 50 tisíc pro začínající policisty, hasiče i vojáky. Přitom na pódiu Alena Schillerová tvrdila, že neslibují nic, co nemohou splnit – prý to zaplatí znovuzavedení EET, důslednější výběr daní či potírání práce na černo. Je to podle vás reálné, nebo kde na to jinak hodlají vzít?
Myslím, že mezi odborníky už je poměrně jasná představa, že bez zvyšování daní to dál nepůjde. Současná vláda také slibovala, že nezvedne daně a dostane rozpočet na nulu. A končí to tak, že navrhuje rozpočet s 286 miliardovým deficitem při hospodářském růstu.
ANO slibuje bezúročné půjčky na bydlení, zachování české koruny i nižší daně
Zatím se můžeme jen domnívat, do jaké míry bude i hnutí ANO hospodařit se schodkovými rozpočty nebo sáhne ke zvýšení daní. Zazněl tam i příslib, že budou každý rok snižovat o 5 procent spotřební výdaje státu. Ale celkově tady v této oblasti musíme být jako občané velmi opatrní na předvolební sliby.
V zahraniční politice ANO slibuje, že bude více pragmatická, nikoliv aktivistická. Co si pod tím v praxi představíte?
Já si myslím, že se ANO vydá určitou polskou cestou, kterou v současnosti reprezentuje nový prezident Karol Nawrocki. To znamená bližší košile než kabát, klíčová bude spolupráce uvnitř Visegrádské čtyřky a že nám bude jedno, jestli k nám poteče ropa z Ruska nebo odněkud jinudy, protože důležitá bude hlavně cena. Zkrátka silný byznysový akcent. Dobré bude to, co se Česku, potažmo českým podnikatelům a firmám, víc vyplatí. Což nemusí být pro Česko, jako exportně orientovanou ekonomiku, úplně špatný přístup.
Představení programu ANO v Ostravě:
Jaký očekáváte přístup případné vlády ANO k Evropské unii a NATO?
I dnes tam zaznělo poměrně ostré vymezení vůči Evropské unii, konkrétně se mluvilo o nesmyslech z Bruselu. Na druhou stranu je třeba ocenit, že tam nezazněla kritika vůči NATO. Celkově si nemyslím, že by nástup ANO znamenal nějaký odchod ze západních struktur, ale spíše zkrátka posílí pragmatismus a sousedská spolupráce v rámci V4.
Kromě Andreje Babiše a jeho nejbližších měl na akci projev i šéf Mladého ANO Adam Knedlhans. Potvrzuje se tím, že letos ANO v kampani hodně cílí i na mladou generaci?
Ano, to je velká změna oproti minulosti. Většina voličů ANO je sice starší 60 let, ale možná Babiš zase vycítil příležitost, kterou mu dala současná vláda. Ta měla cílit i na mladé, Piráti i Starostové slibovali vybudovat desítky tisíc obecních bytů. Ale to se nestalo a situace s bydlením se pro mladé neustále zhoršuje.
Takže otázka dostupnosti bydlení a na to navázaná neméně důležitá věc, že se rodí nejméně dětí v historii, což zásadním způsobem ohrožuje budoucnost důchodového účtu, jsou témata, která leží na zemi a která se ANO rozhodlo uchopit.
Útočník byl obětí nepravd, ochranka mě bude zepředu víc hlídat, popsal Babiš
Andrej Babiš se na začátku také vrátil k pondělnímu napadení a oznámil, že přijal omluvu od útočníka. Myslíte, že to bude ANO ještě v kampani nějak dál akcentovat, nebo to tímhle končí?
Neznám plány jejich kampaně, takže samozřejmě nemůžu nic vyloučit, ale přišlo mi, že z toho Andrej Babiš nechce dělat žádné ústřední téma. Na začátku to otevřel, řekl, že násilí do politiky nepatří a že přijal omluvu, čili to nechce hrát na nože a dělat z toho hlavní téma kampaně. Zatím to nevypadá, že by na tom ANO chtělo nějak dále parazitovat.
VIDEO: Představení programu ANO v Ostravě