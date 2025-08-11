ANO slíbí učitelům plat 75 tisíc, snížení daní i boj za konec Green Dealu

Josef Kopecký
  11:25
Hnutí ANO slíbí voličům zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun, bezúročné půjčky na první bydlení i celkové snížení daní. Učitelům průměrný plat 75 tisíc korun měsíčně na konci volebního období. Potvrdí v programu svůj dřívější slib, že zruší poplatky za rozhlas a televizi a že zastropuje důchodový věk na 65 let.
Setkání Andreje Babiše s voliči na Litoměřicku, kde měl ve středu devět zastávek. (6. srpna 2025)

Leták se stručnou verzí programu zveřejní až příští týden 20. srpna, ale iDNES.cz do něj nahlédl v předstihu.

„My jsme program definitivně dokončili tento víkend. Jde to do tisku,“ řekl v pondělí první místopředseda ANO Karel Havlíček. Celý program ANO ukáže 4. září v Ostravě, podle šéfa hnutí Andreje Babiše až měsíc před volbami, aby ho političtí soupeři nevykradli.

Nově například, oproti dříve známému volebnímu programu, opoziční hnutí ANO slíbí učitelům garantovaný průměrný plat 75 tisíc korun na konci volebního období.

„Není to nic jiného než dodržení zákona, kde máte 130 procent průměru, což se nedodržuje. Jsme dnes na nějakých 105 až 113 procentech. My jsme odhadli, jak se bude vyvíjet průměrná mzda, na to se napasovali pracovníci školství,“ vysvětluje Havlíček, jak se ANO dobralo k navýšení průměrných platů učitelů na již zmíněných 75 tisíc korun měsíčně.

Konec poplatků za rozhlas a televizi, zastropování důchodového věku

„Snížíme lidem daně, zrušíme poplatky za rozhlas a televizi. Zastropujeme důchodový věk na 65 let a obnovíme spravedlivé valorizace důchodů, rozšíříme předčasné důchody na další náročné profese a podpoříme seniory valorizací rostoucí s věkem,“ píše dále opoziční hnutí v letáku.

V končícím volebním období vládní koalice prosadila postupné zvyšování věku odchodu do důchodu pro lidi, kteří se narodili po roce 1965. A to vždy o měsíc později pro každý další ročník. Například ten, kdo se narodil v roce 1975, má jít do penze ve věku 65 let a deseti měsíců.

Rodinám s dětmi ANO slibuje, že vrátí finanční podporu, kterou jim Fialova vláda sebrala.

„Obnovíme školkovné a slevy na dani, obnovíme slevu na studenta, důchodcům a studentům vrátíme slevy na jízdné ve výši 75 %, zrušíme zastropování volnočasových benefitů, zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 Kč a umožníme jeho flexibilní čerpání,“ bude v letáku uvedeno.

Na konci října před dvěma lety schválili nejprve poslanci a o měsíc později také Senát zvýšení rodičovského příspěvku od ledna 2024 na 350 tisíc korun, tedy o 50 tisíc korun, pro děti narozené od začátku loňského roku. Zároveň prošlo zkrácení čerpání příspěvku na tři roky.

Vrátíme se k centrálnímu stavebnímu úřadu, řekl šéf stínové vlády ANO Havlíček

„Samozřejmě my máme návrhy, které budou stát peníze, a nás se ptají, odkud na to vezmete? No, tak vezmeme na to ze šedé ekonomiky. Nebudeme krást, budeme dělat výběrové řízení. Se podívejte, co se děje na ministerstvu obrany,“ řekl před pár dny Babiš.

ANO také před volbami slibuje, že bydlení prohlásí za veřejný zájem a že radikálně zrychlí stavební řízení.

K tomu před pár dny Havlíček řekl, že se vrátí k dřívějšímu návrhu stavebního zákona s centrálním stavebním úřadem. „Pomalu stavíme. Tam je zakopaný pes, tam je základ veškerých problémů,“ řekl Havlíček při debatě s názvem Bydlet, topit, žít, která se konala v Praze.

Bezúročné půjčky na první bydlení

Babiš upozornil na problém, který mají se získáním bydlení v Česku mladé rodiny, protože byty patří v Česku k nejdražším v Evropě.

„Zajistíme státní podporu na hypotéky a bezúročné půjčky na první bydlení, protože dnes si mladí lidi zkrátka nepořídí byt,“ řekl Babiš minulý týden při předvolebních mítincích ANO v Ústeckém kraji, kam se jel rozloučit do Roudnice na Labem. Tam má dosud poslaneckou kancelář. Letos kandiduje v Moravskoslezském kraji.

V textu letáku pro voliče k tomu ANO píše – „zajistíme státní podporu na hypotéky a bezúročné půjčky na první bydlení pro mladé rodiny a klíčové profese“.

Máme plán na prvních sto dnů vlády, říká Babiš voličům. Špiclují nás, tvrdí

Opoziční ANO ve svém volební letáku oficiálně potvrdí, že se postaví proti novým emisním povolenkám.

„Absolutně nepřipustíme nové zelené daně pro domácnosti a osobní dopravu, tzv. emisní povolenky ETS 2, které prosadila Fialova vláda na úrovni EU. Budeme bojovat za zrušení Green Dealu, zasadíme se o to, aby energie byly levnější,“ slíbí voličům ANO a také stoprocentní kontrolu státu ve skupině ČEZ.

„Víme, že to je cenotvorná informace. My jenom říkáme, že je několik modelů, jakým způsobem získat kontrolu nad produkcí ČEZ. Máme na to dva nebo tři scénáře s tím, že v pravou chvíli je zveřejníme tak, aby nedocházelo k předčasným spekulacím,“ uvedl v pondělí předseda stínové vlády ANO a bývalý ministr průmyslu a obchodu Havlíček.

„My jsme program vždy měli, jsme jediné hnutí v opozici, které má zkušenosti ve vládě. Já jsem byl ministr financí, byl jsem premiér, my máme lidi, kteří byli ministři jako Alena Schillerová, Karel Havlíček, Adam Vojtěch, Robert Plaga. Můžeme nastoupit do vlády zítra,“ řekl Babiš.

„Neumím říct, co bude nejtěžší. Země není v dobrém stavu, řekl bych, že je v tom hospodářském vyjádření prostě skutečně na dně a restart bude strašně náročný. Ale my tvrdíme, že ten restart bude na principu, nikoliv toho, že ho udělá stát, ale že udělá privátní sektor, kterému k tomu musí stát vytvořit podmínky,“ řekl v pondělí iDNES.cz Havlíček.

