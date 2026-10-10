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Proč komunální výsledky trvají déle než senátní. Jak se z křížků stávají mandáty

Matouš Waller
  12:40
Přidělování mandátů stranám a kandidátům v komunálních volbách je složité. Jak funguje?

Přidělování mandátů stranám a kandidátům v komunálních volbách je složité. Jak funguje? | foto: Martin Veselý, MAFRA

Přidělování mandátů stranám a kandidátům v komunálních volbách je složité. Jak funguje?
Přidělování mandátů stranám a kandidátům v komunálních volbách je složité. Jak funguje?
Přidělování mandátů stranám a kandidátům v komunálních volbách je složité. Jak funguje?
Přidělování mandátů stranám a kandidátům v komunálních volbách je složité. Jak funguje?
24 fotografií
Po uzavření volebních místností ve 14 hodin začíná sčítání hlasů, které patří kvůli komplikovanému systému komunálních voleb mezi nejnáročnější. Komise sčítají nejen hlasy pro strany, ale i pro jednotlivé kandidáty napříč celým volebním archem. Vyjma malých obcí proto trvá zveřejnění výsledků mnohem déle než ve sněmovních volbách.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Vhozením hlasovacího lístku do urny teprve začíná komplikovaný proces, končící až ustavením nových obecních zastupitelstev, ze kterých vzejdou i starostové a primátoři.

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Po uzavření volební místnosti komise ručně sečte hlasy a sepíše zápis o výsledku hlasování. Pověřený člen komise pak podepsaný zápis osobně odveze na přebírací pracoviště Českého statistického úřadu (ČSÚ), kde údaje zkontrolují. Po převzetí se výsledky uloží do centrálního systému ČSÚ a postupně zveřejňují na volebním webu. A okamžitě i na webu idnes.cz/volby. Zároveň se objeví i propočty o přidělení jednotlivých mandátů.

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Překonání volební klauzule

První podmínkou, kterou musí strany, hnutí, ale i jednotliví kandidáti splnit pro postup do skrutinia – a účastnit se rozdělování mandátů – je překonání hranice alespoň pěti procent ze všech hlasů. Subjekty, které nedostanou dostatečný počet hlasů, jsou vyřazeny a hlasy propadají.

Volební zákon nicméně obsahuje také pojistku, jejímž úkolem je zejména v menších obcích zajistit různorodost zastupitelstva. Laťku tedy musí překročit alespoň dvě uskupení.

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Pokud se tak nestane, klauzule automaticky klesá, vždy o jedno procento, dokud ji nepřekročí alespoň jeden další subjekt. Nedojde k tomu jedině v případě, kdy všechny hlasy získá jediný subjekt, kterému tak připadnou všechny mandáty.

Které strany získají mandáty

Odevzdané hlasy, které prošly do skrutinia, jsou na křesla v zastupitelstvu přepočítána podle takzvané d’Hondtovy metody. Ta patří v Česku k nejrozšířenějším – využívána je pro přepočet mandátů ve volbách do zastupitelstev krajů i do Evropského parlamentu. V komunálních volbách určuje mandáty od roku 2002.

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Přepočet hlasů na mandáty začíná dělením počtu získaných hlasů řadou celých kladných čísel (1, 2, 3...) tolikrát, kolik má daná strana kandidátů. Výsledné podíly se následně seřadí od nejvyššího k nejnižšímu.

Konkrétní mandáty následně od nejvyššího připadnou volebním subjektům v pořadí, v jakém jsou uvedené jejich podíly.

Příklad přepočtu mandátů v komunálních volbách

Ve vzorové obci Liptákov s celkem pěti sty odevzdanými hlasy kandidují do sedmičlenného zastupitelstva čtyři uskupení:

  • A – 7 kandidátů; 200 hlasů (40 %)
  • B – 6 kandidátů; 100 hlasů (20 %)
  • C – 4 kandidáti; 150 hlasů (30 %)
  • D – 5 kandidátů; 50 hlasů (10 %)

Všechny překonaly pětiprocentní hranici a postoupily do skrutinia. Počet hlasů pro každou ze stran je následně dělen podle d’Hondtovy metody řadou celých čísel – tolikrát, kolik mají kandidátů.

  • A – 200, 100, 66,6, 50, 40, 33,3, 28,6
  • B – 100, 50, 33,3, 25, 20, 16,6,
  • C – 150, 75, 50
  • D – 50, 25, 16,6, 12,5, 10

Z těchto přepočtených řad už jsou mandáty přímo přidělované podle nejvyšší hodnoty. V Liptákově se sedmi zastupiteli tedy půjde o nejvyšších sedm hodnot: 200 (A), 150 (C), 100 (A), 100 (B), 75 (C), 66,6 (A), 50 (A – má nejvyšší celkový počet hlasů).

Výsledné přidělení mandátů je tedy:

  • Strana A – 4 mandáty
  • Strana B – 1 mandát
  • Strana C – 2 mandáty
  • Strana D – 0 mandátů

Ošetřena je i shoda podílů – pokud mají některé dvě strany zcela stejný podíl, mandát náleží té, která má vyšší celkový počet hlasů.

Přidělování křesel kandidátům

Teprve po přepočtu hlasů na křesla pro jednotlivá uskupení může na řadu přijít přidělování mandátů konkrétním kandidátům. Přepočet komplikuje různorodost označování preferencí, zejména oblíbené panašování – tedy křížkování kandidátů napříč uskupeními.

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Křížek u jednotlivce totiž v komunálních volbách funguje jinak, než preferenční kroužek u kandidátů ve volbách do Poslanecké sněmovny. V komunálních volbách je směrodatné pořadí kandidátů – tak jak jej určila strana a jak je uvedené na listině.

I křížek pro jednotlivce tak v prvé řadě znamená hlas pro celou stranu. Až pokud daný kandidát získá nejméně o 10 procent hlasů víc, než je průměr na kandidáta postupuje do čela listiny. Pokud je takových kandidátů více, tak teprve rozhoduje pořadí hlasů. Při shodě je rozhodující původní pořadí.

Příklad přidělování mandátů v komunálních volbách

V modelovém Liptákově z předchozího příkladu získala strana A se sedmi kandidáty celkem čtyři mandáty. Na řadu tedy přichází jejich přidělení. Hlasy pro názornost získali následovně:

  • AA – 20
  • AB – 40
  • AC – 45
  • AD – 25
  • AE – 35
  • AF – 25
  • AG – 10

Strana získala celkem 200 hlasů, které se dělí mezi sedm kandidátů. Průměr na kandidáta je tedy 28 hlasů. Po přičtení 10 procent je tedy hranice posunu na listině stanovena na 30,8 procenta hlasů. Tu překročili tři kandidáti: AB (40 hlasů), AC (45 hlasů) a AE (35 hlasů) a podle celkového počtu hlasů následně obsadili první tři místa:

  1. AC – 45 hlasů
  2. AB – 40 hlasů
  3. AE – 35 hlasů

Tato trojice přeskočila zbylé kandidáty, kteří na hranici posunu nedosáhli. Strana ovšem získala čtyři mandáty. Zbývající čtvrté křeslo obsadí kandidát dle pořadí na listině – mandát tedy získá kandidát AA (20 hlasů). V pořadí náhradníků se postupuje obdobně. Výsledné pořadí je tedy:

  1. AC – 45 hlasů (posun ze třetího místa)
  2. AB – 40 hlasů (díky křížkování zůstal na druhém místě)
  3. AE – 35 hlasů (posun z pátého místa)
  4. AA – 20 hlasů (posun z prvního místa)
  5. AD – 25 hlasů (propad ze čtvrtého místa kvůli preferencím)
  6. AF – 25 hlasů (bez posunu)
  7. AG – 10 hlasů (bez posunu)

Nezvolení kandidáti se stávají náhradníky, přičemž postup určování je obdobný.

Sčítání hlasů do Senátu

Zjišťování výsledků prvního kola senátních voleb je o poznání jednodušší než u voleb komunálních. Z každého obvodu do lavic v Senátu zamíří jen jediný kandidát, ve volbách tedy jednoduše musí získat nadpoloviční většinu.

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Do voleb jde většinou několik kandidátů a vítězství v prvním kole bývá málo obvyklé. O týden později se pak koná druhé kolo, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti. Mandát, stejně jako v prvním kole, připadá tomu kandidátovi, který od voličů získal většinu hlasů. V případě, že by získali naprosto stejný počet hlasů, musí se konat opakované volby.

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