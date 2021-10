Babiš vyčítá Spolu euro i kmotry. Můžeme ho porazit, potvrdil to, říká Fiala

Až dosud se Babiš v kampani zaměřoval hlavně na své výhrady vůči Pirátům, ale podle průzkumů veřejného mínění jeho hnutí ANO dýchá na záda především předvolební koalice Spolu.



Babišův příspěvek na Facebooku, v němž tvrdí třeba i to, že Spolu prodá to, co ještě zbylo - Budvar, České dráhy, Českou poštu, Lesy České republiky a Čepro - koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 škrtla a označila slovem lež.

Andrej Babiš SPOLU zruší naši českou korunu a zavedou euro.

SPOLU budou dobrovolně přijímat ilegální migranty.

SPOLU zvednou daně.

SPOLU zaprodají naší zemi Bruselu.

SPOLU zprivatizují nemocnice, dělali to vždy....

SPOLU si zprivatizují to, co ještě zbylo. Budvar, České dráhy, Českou poštu, Lesy České republiky a Čepro.

SPOLU s nimi se vrátí lobbisté, kmotři, veksláci a tuneláři.

SPOLU začnou zase šetřit na důchodcích, sociálně slabších a samoživitelkách.

SPOLU zruší slevy na jízdném pro seniory a studenty.

SPOLU zavedou školné na vysokých školách.

SPOLU do vlády za každou cenu.

K euru je ODS zdrženlivější než TOP 09

Například o euru koalice Spolu ve zveřejněném volebním programu uvádí jedinou větu: „Firmy budou mít možnost účtovat v eurech.“ Důvodem je to, že strany koalice Spolu neměly dříve na euro stejný názor.

Petr Fiala @P_Fiala Pane @AndrejBabis , děkuji za zprávu, kterou mi svým vskutku originálním způsobem potvrzujete, že jediným, kdo vás nyní může porazit, je @SpoluKoalice . Těším se! A vzhůru do posledního týdne! https://t.co/PiDAv5ex6X oblíbit odpovědět

Zatímco ODS je vůči euru stejně jako Babiš zdrženlivá, TOP 09 přijetí eura podporovala. Výsledkem je, že se euro do programu Spolu nedostalo a koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s ním v příštím volebním období nepočítá. Stejně jako všechny další strany s reálnou šancí na vstup do Sněmovny.



Privatizaci drah i pošty vyčítala ODS i ČSSD, když to připustil Stanjura

Chystanou privatizaci některých nyní státních firem koalici Spolu vyčetla před pár dny i ČSSD.



„Zloději přitvrzují. Minulý týden řekl první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, že by jeho koalice po kouskách klidně prodala České dráhy a Českou poštu,“ řekl v předvolebním videu ČSSD Matěj Stropnický.

„Takže, pane Stanjuro, my vám chceme říct, že sociální demokracie nikdy nepřipustí rozkradení, tedy pardon privatizaci, jak vy tomu říkáte, ani Českých drah, ani České pošty,“ uvedla ve videu ministryně práce a šéfka pražské kandidátky ČSSD Jana Maláčová.

Stanjura, který je nejen šéf poslaneckého klubu ODS, je ale i jedním z kandidátů ODS, tedy i koalice Spolu na příštího ministra financí, o plánu na privatizaci České pošty i Českých drah hovořil na konci srpna v rozhovoru pro E15. „Česká pošta by mohla být akciová společnost kótovaná na burze a nějaké procento by se mohlo prodat. Stát by si tam nechal většinu. Je to i model, který bych preferoval u Českých drah,“ řekl Stanjura.



Některá Babišova tvrzení jsou před volbami neověřitelná, například že koalice Spolu chce do vlády za každou cenu. Lídři stran Spolu zatím svorně říkají, že do vlády rozhodně nepůjdou s ANO, ať s Andreje Babišem, či bez jeho přímé účasti ve vládě.

Babišova drahota, to je výsledek vaší politiky, vyčetl premiérovi lídr koalice Spolu Fiala

Šéf ODS a lídr koalice Spolu Petr Fiala tento týden v debatě na CNN Prima News vytáhl proti Babišovi zbraň těžkého kalibru, vyčetl mu rychle rostoucí inflaci. „Babišova drahota, to je výsledek vaší politiky,“ vyčetl mu.

Premiér oponuje, že velký vliv na inflaci mají zahraniční vlivy. „Faktem je, že cena plynu stoupla. To jsou všechno vlivy mimo Českou republiku, mimo naše působení. Jsou to globální komodity, které můžeme ovlivnit jen společným postupem v rámci Evropské unie,“ řekl Babiš k rostoucí inflaci.

Kvůli rostoucí ceně emisních povolenek se obrátí dopisem na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a předsedu Evropské rady Charlese Michela. „Dnes se emisní povolenky obchodují za 60 euro. Proč to tak je? Protože jsou předmětem spekulativního kapitálu, který spekuluje na růst a bohužel se mu to daří! Toto má přímý dopad na naše energetické firmy, na naše průmyslové firmy i na cenu elektřiny pro naše občany,“ uvedl premiér.

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek kvůli tomu, aby přibrzdila inflaci, výrazně zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,75 procentního bodu na 1,5 procenta. Naposledy bankovní rada zvýšila základní sazbu jedním krokem o více než 0,5 procentního bodu v roce 1997.