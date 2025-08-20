Přísaha žaluje Piráty. Šlachta tvrdí, že se Zelenými tvoří nepřiznanou koalici

Autor: ,
  14:12
Hnutí Přísaha podalo ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti registraci kandidátní listiny České pirátské strany do podzimních sněmovních voleb. Důvodem je to, že se na ní nacházejí i zástupci Zelených a s ohledem na uzavření smlouvy se podle hnutí jedná o volební koalici, řekl předseda Přísahy Róbert Šlachta.
Předseda Přísahy Robert Šlachta při představování kandidátů do voleb

Předseda Přísahy Robert Šlachta při představování kandidátů do voleb | foto:  Michal Růžička, MAFRA

15 fotografií

Dodal, že se jedná o reakci na obdobné žaloby strany Volt Česko proti kandidátkám SPD a Stačilo! a pokud by je strana nepodala, Přísaha by to rovněž neučinila.

Šlachta řekl, že jeho hnutí žalobu podalo pouze pro Ústecký kraj, kde sám kandiduje jako lídr kandidátky Přísahy. Důvodem je podle něj to, že tam Zelení na společné kandidátce figurují nejvýrazněji, když obsadili 5., 9., 13., 19., 25. a 26. místo. Přísaha také podle Šlachty nechce zbytečně zatěžovat soudní systém žalobami ve více krajích.

Volební lídr Přísahy v Praze Martin Husa doplnil, že podle právního názoru hnutí byla naplněna dikce volebního zákona a spojení Pirátů a Zelených je volební koalicí, která musí pro vstup do Sněmovny namísto pěti získat alespoň osm procent hlasů. Cílem žaloby tak je, aby kandidátka byla přeregistrována jako koaliční.

„Nepřiznané koalice.“ Nová strana expiráta Peksy podává žalobu na SPD a Stačilo!

Přísaha má podle Husy k dispozici interní podklady k dohodě mezi oběma stranami. „Existuje smlouva, která není pojmenována jako koaliční, ale de facto je koaliční,“ řekl Husa.

Dodal, že smlouva a její nezveřejněné dodatky zahrnují pořadí kandidátů, dohodu o společné kampani a další jasně definované podmínky spolupráce. Žalobu ani předložené důkazy Přísaha nezveřejnila, jejich posouzení chce nechat na soudu.

Šlachta dále řekl, že krok je pouze reakcí na již podané obdobné žaloby Strany Volt proti kandidátkám SPD a Stačilo!, které rovněž zahrnují kandidáty více stran a subjektů. „Chyběla nám tam i ta třetí pseudokoalice, která teď ve veřejném prostoru rezonuje,“ řekl.

„Kdyby nebylo žalob Voltu, sami bychom žádné žaloby nepodávali,“ doplnil. Ať dopadne žaloba jakkoliv, soud podle Šlachty alespoň zodpoví otázku, zda je možné takto koalice stavět či nikoliv.

20. srpna 2025  5:05,  aktualizováno  14:32

20. srpna 2025  14:12

