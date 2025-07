Kandidáti do Evropského parlamentu Róbert Šlachta (vpravo) a Petr Macinka za koalici Přísaha a Motoristé. (9. června 2024) | foto: Michal Růžička , MAFRA

„Přísaze jsme nabídli vážnou spolupráci, aby jejich hlasy nepropadly, ale rozhodla se jít sama, což respektujeme. Jednání bylo velmi přátelské,“ uvedl pro iDNES.cz předseda Motoristů sobě Petr Macinka.

Se Šlachtou si při asi hodinové schůzce přitukli i k jeho narozeninám, ale pokus vzkřísit spolupráci, která oběma uskupením pomohla loni v eurovolbách, Motoristům sobě nevyšel.

Ve volbách do Evropského parlamentu díky spolupráci obě uskupení získala za 10,26 procen hlasů po jednom křesle, Motoristé sobě pro Filipa Turka, Přísaha pro Nikolu Bartůšek.

Dal mi šílenou nabídku, úplně se zbláznil, říká Šlachta

Šlachta nabídku, kterou dostal od Macinky rezolutně odmítl. „Dal mi šílenou nabídku, úplně se zbláznil,“ uvedl pro iDNES.cz Šlachta a přidal delší prohlášení.

„Republiková rada hnutí Přísaha jednohlasně rozhodla, že hnutí Přísaha odmítá nabídku politické strany Motoristé sobě na spolupráci v parlamentních volbách v roce 2025. Hnutí Přísaha po úspěšných evropských volbách, kterými oba subjekty prošly společně, věřilo v úspěch společné kandidátky i v parlamentních volbách. Nebyla to Přísaha, kdo rozbil společný úspěšný projekt. Byli to jednoznačně Motoristé sobě svým jednostranným vyhlášením do médií o jejich samostatném postupu,“ uvedl Šlachta.

„Po včerejším setkání Republiková rada Přísahy jednoznačným hlasováním stvrdila svoje předchozí rozhodnutí o samostatné kandidatuře. Navíc, hnutí Přísaha odmítá politické návrhy Motoristů na vytvoření dvojí kvality ve zdravotnictví, vytváření komisí ve vysokém školství a úředním kádrování jednotlivých oborů studia určených ke zpoplatnění. Dále je pro hnutí Přísaha nepřekročitelná personální nominace paní Renaty Vesecké,“ dodal předseda Přísahy, která bude kandidovat samostatně, s podporou nezávislých osobností. A podle Šlachty i s čistým štítem a čistým svědomím, uvedl v písemném prohlášení.