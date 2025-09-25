Stačilo! vidí prostor pro přímé platby mimo systém zdravotního pojištění

„Není důvod zakazovat vznik a fungování klinik zaměřených na samoplátce. Ovšem na tohle nepůjde ze solidárně vybraných, povinných odvodů ani koruna,“ napsal na sociální sítí X europoslanec Dostál.
„Chce-li pacient přestat využívat veřejný systém zdravotnictví, hrazený z povinného pojištění, a chodit místo toho radši do butikové kliniky, kde si platí ze své peněženky a ostatní občané mu na to nemusí přispívat nic, proč mu to zakazovat? Jsou to jeho peníze, a veřejný systém ještě ušetří, víc mu zbyde na jiné pacienty,“ vysvětluje Dostál, který byl ještě před posledními volbami kandidátem Pirátů na ministra zdravotnictví.
Pak se s nimi ale názorově rozešel a objevoval se na protivládních demonstracích. Jeden čas měl blízko k PRO Jindřicha Rajchla, až byl nakonec loni zvolen do europarlamentu za hnutí Stačilo!
Šéfka KSČM Kateřina Konečná i předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová odmítají, že by se hnutí, které se prohlašuje za levicové, odklánělo od toho, co bylo dříve pro sociální demokraty a komunisty dogma – tedy že za zdravotní péči žádné poplatky být nemají. A sociální demokraté na tvrdém vymezení proti nim třeba v roce 2008 drtivě vyhráli krajské volby ve třinácti krajích.
„Myslím, že i kolega Dostál jasně odmítl, že by občané měli platit jakékoli poplatky související se zdravotní péčí,“ uvedla ve čtvrtek Konečná.
„Hnutí Stačilo! je stoprocentně proti poplatkům ve zdravotnictví. Vždyť každý občan si platí zdravotní pojištění,“ sdělila iDNES.cz šéfka SOCDEM Jana Maláčová, která vede kandidátku Stačilo! v Praze.
„Jakékoliv příplatky za lepší zacházení ve veřejném zdravotním systému, za registraci, za přednostní ošetření nám velmi vadí a budeme je tvrdě stíhat jako korupci. Dotčená pasáž z programu se týká plateb za zdravotní péči mimo systém veřejného zdravotního pojištění, které nejsou, ani nikdy nebyly nelegální. Není důvod zakazovat vznik a fungování soukromých klinik zaměřených na samoplátce,“ uvedla Maláčová.