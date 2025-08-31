Čím dřív, tím líp i absolutně proti. Zeptali jsme se stran, jak se staví k zavedení eura

Začněme proevropskými stranami. Největší podporovatelé eura jsou Starostové. V současné vládě chtěli zřídit koordinátora pro euro, narazili ale u svých koaličních partnerů. Předseda Starostů Vít Rakušan (STAN) slibuje, že v příští vládě bude aktivně usilovat o to, aby se v Česku od přelomu let 2029 a 2030 eurem platilo. „Věříme, že nakonec veřejnost o výhodnosti eura přesvědčíme. Nabízí totiž vytvoření podmínek pro to, aby naše ekonomika více prosperovala,“ uvedl Rakušan.
Pro jsou i Piráti. Jejich předseda Zdeněk Hřib se v pořadu Rozstřel na iDNES. cz vyslovil také pro přijetí eura do roku 2030. Piráti vyjadřují přesvědčení, že by to Česku mohlo ekonomicky pomoci. Snížily by se tím podle nich úroky státního dluhu, zaručilo by to nižší úroky hypoték a pomohlo by to podle nich i menším a středním firmám.
„Když to řeknu jednoduše, dnešní stav je výhodný pro Agrofert jako potravinářského giganta a nevýhodný pro lokální potravinářské firmy, které nemají přístup na eurové trhy s nižšími úroky. To by se zavedením eura v Česku změnilo a srovnalo by se konkurenční prostředí mezi velkými hráči a menšími českými firmami,“ uvedl ekonomický expert Pirátů a člen Národní ekonomické rady vlády Libor Dušek.
Zároveň on i další pirátští kandidáti připustili, že euro není jejich priorita. Tou je dostupné bydlení. Zavedení eura považují jen za jednu z cest, jak toho dosáhnout. S možnými koaličními partnery jsou proto prý ochotni debatovat i o jiných způsobech, případně vyměnit euro za podporu jiného pirátského návrhu.
Koalice SPOLU má k euru nejasný postoj. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS by euro měli zavést, až na něm bude společenská shoda. Na ODS, která tuto měnu dříve odmítala, je to posun.
Přijetí eura v Česku podporuje zhruba čtvrtina obyvatel, naznačil třeba loňský průzkum agentury STEM. Stanjura se také odvolává na analýzu ministerstva financí, podle níž neexistují dostatečně silné ekonomické argumenty pro ani proti euru. „Přijetí eura tak bude čistě politické rozhodnutí a k němu je potřeba podpora veřejnosti,“ uvedl Stanjura. To, že by Česko stihlo do roku 2030 vyměnit korunu za euro, jako reálné nevidí.
Do vlády jen bez eura
Ostatní oslovené strany se euru vyloženě brání. „Máme silnou českou korunu, která je jedna z nejstabilnějších měn v Evropě. Eurozóna je v současné době politicky řízené seskupení s vlastními vnitřními ekonomickými i zahraničněpolitickými problémy. Vstup by mimo jiné znamenal povinnost vložit kapitál do Evropského stabilizačního mechanismu a jeho prostřednictvím se podílet na záchraně slabších členů eurozóny,“ varovala stínová ministryně financí hnutí ANO Alena Schillerová.
Předseda Motoristů Petr Macinka je ještě striktnější: „Jakoukoli případnou podporu příští vládě Motoristé podmíní tím, že součástí jejího programového prohlášení bude závazek okamžitě zahájit formální proces směřující k vyjednání si trvalé výjimky z povinnosti přijmout euro,“ prohlásil Macinka. Euro nechce ani SPD a Stačilo!
V současné době je v takzvané eurozóně 20 z 27 členských států EU. Česko se k přijetí eura zavázalo při vstupu do Unie v roce 2004. Od té doby se k tomu žádná vláda neměla, rozhodnutí vždy odložila pro tu další. Názory ekonomů na jeho přínosy i nevýhody se liší. Česko v tuto chvíli plní pět ze šesti podmínek pro vstup do eurozóny. Chybí jen členství v systému směnných kurzů ERM II.