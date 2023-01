Nové kolo boje o Hrad: Pavel vyrazí do krajů, Babiš vytahuje minulost

Například Pavel kromě spolupráce s neúspěšnými kandidáty, přesněji s Danuší Nerudovou, Pavlem Fischerem a Markem Hilšerem, rovněž prozradil, že plánuje vyrazit do některých krajů.

„Pro následující dva týdny kampaně budu počítat s tím, že to hlavní, o čem se budeme bavit, je, jestli v naší zemi bude nadále panovat chaos a populismus. Anebo jestli se vrátíme k tomu, že budou platit pravidla a politici budou dodržovat to, co slíbí a budou s lidmi komunikovat transparentně. A že budeme důstojnou a důvěryhodnou zemí pro naše spojence,“ uvedl na tiskové konferenci.

Podle jeho slov ve druhém kole bude záležet na každém hlasu. Současně také poukázal na těsný výsledek, který s Babišem měl. „To znamená, že každý hlas, který přijde k volbám do druhého kola, může rozhodnout,“ doplnil Pavel a lidem vzkázal, aby nepolevili a k druhému kolu dorazili, pokud možno ještě ve vyšším počtu.

Pavel poté přiblížil, jak bude zřejmě vypadat jeho další část kampaně. Rovněž nevyloučil, že se v ní zaměří na podporovatele Andreje Babiše.

„Přidáme na důrazu“

„Abych jim dal jasně najevo, že cesta z jejich frustrace nevede přikloněním k Andreji Babišovi, ale k tomu, že budeme tyto problémy konstruktivně řešit s touto vládou a nikoliv, že shodíme vládu v době krize,“ poznamenal Pavel, který současně uvedl, že současná strategie jej dovedla na první místo v prvním kole.

„Tak není důvod ji nějak měnit. Budeme se jí držet a přidáme na důrazu,“ komentoval další postup. „Počítám určitě s návštěvou Moravskoslezského kraje a uvidíme jestli i těch dalších,“ doplnil s tím, že se bude snažit přesvědčit, že sliby „ANO bude líp“ nestačí.

Kandidáti mohli v prvním kole utratit až 40 milionů korun, pro druhé kolo mohou použít dalších 10 milionů. Pavel také prozradil, že má zajištěné financování kampaně před druhým kolem.

Na malých městech a vesnicích bude podle něj důležité, aby slyšeli, že budoucí hlava státu má pro ně nějaké řešení. „Ale nevyřeší za ně problémy. Řešení bude dosaženou součinností a spoluprací,“ dodal Pavel.

Eva Pavlová blahopřeje Danuši Nerudové (14. ledna 2023)

Podle politologa Národního institutu SYRI Stanislava Balíka právě Pavel dokázal oslovit část voličů Miloše Zemana z minulých prezidentských voleb či opozičních stran z minulých parlamentních voleb.

„Přesto nemá zdaleka vyhráno. Potřebuje přesvědčit jednak své voliče, že ještě nic není definitivně rozhodnuto, jednak voliče poražených kandidátů, že je pro ně přijatelnější variantou. Ani jedno z toho není snadné a samozřejmé,“ dodal Balík.

„Budu mluvčím našich občanů“

Pavlův protikandidát Andrej Babiš na tiskové konferenci řekl, že v další části kampaně čeká tvrdou kampaň plnou podrazů. „Chce mě spojit s KGB,“ prohlásil Babiš. Ten ale zároveň uvedl, že před prvním kolem dělal pozitivní kampaň.

„Budu mluvčím našich občanů. Zároveň jsem jediný nezávislý kandidát, nezkorumpovatelný,“ řekl dále Babiš a vyzval voliče, kteří mu v prvním kole volby nedali hlas, aby to za dva týdny zvážili. Babiš také na tiskové konferenci neváhal a vytáhl minulost svého protikandidáta.

„Putin byl vysazen a nasazen jako agent KGB v 80. letech v Berlíně. Na toto byl připravován pan Pavel, aby byl vysazen do týlu nepřítele, aby tam získával lidi na spolupráci,“ řekl Babiš.

Uvedl také, že člověk, který vítal invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, to dotáhl až do vojenského výboru NATO. Pavlovi bylo v době sovětské invaze sedm let. Za svou minulost se ale Pavel mnohokrát omluvil.

Babiš také řekl, že se nebrání debatám před druhým kolem hlasování. Naznačil však, že debaty v České televizi se účastnit nebude. Zřejmě tak dorazí do debaty na televizi Nova či na Primu.

Babiš bude mít obtížnou pozici

Podle politologa Balíka bude mít Andrej Babiš ve druhém kole obtížnou pozici. Velkým překvapením je podle jeho slov nízký volební zisk Jaroslava Bašty.

„Vysoké účasti nahrála poměrně vyhrocená atmosféra osudové volby, kdy v očích mnoha voličů jde o všechno. Na druhou stranu to ale samozřejmě neznamená, že když nějaké volby voliči považují za nejdůležitější, jsou nejdůležitější i skutečně. Na každodenní život občanů mají a budou mít vždy větší vliv volby parlamentní,“ uvedl Balík.

Podle jeho slov se zřejmě polovina voličů kandidáta SPD rozhodla volit Babiše.

Předseda hnutí Andrej Babiš se svou ženou Monikou přijel po páté hodině odpoledne do volebního štábu na pražském Chodově. (14. ledna 2023)

„Je zřejmé, že větší část opozičních hlasů dokázal koncentrovat už v prvním kole. Je to pro něj důležitý moment, potenciálně nebezpečný pro další opoziční strany. Přesto nedokázal v prvním kole zvítězit. Pozici do druhého kola bude mít hodně obtížnou,“ uvedl Balík a zmínil paralelu se situací kolem volby Miloše Zemana.

Babiš podle jeho slov v prvním kole získal i při výrazně vyšší volební účasti a při stylizaci do role hlavního opozičního tribuna o třicet tisíc hlasů a 3,5 procentního bodu méně než Miloš Zeman před pěti lety. Současný prezident přitom po mohutné mobilizaci nevoličů mezi prvním a druhým kolem zvítězil ve druhém kole jen o necelé půldruhé procento. „A to měl náskok na Jiřího Drahoše v prvním kole více než půl milionu hlasů,“ připomněl Balík.