Kandidátům pomohli k titulu Pinochet či intoxikace. Diplomky Babiše a Pavla chybí

Redakce iDNES.cz při pátrání po závěrečných pracích uchazečů o Hrad neuspěla ani přímo u kandidátů. „Absolventskou práci pana Pavla k dispozici nemáme,“ uvedla na dotaz iDNES.cz mluvčí generála Pavla Markéta Řeháková.

Po vojenském gymnáziu nastoupil Petr Pavel na Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, která fungovala mezi lety 1972 a 2004 a zanikla s ostatními českými vojenskými vysokými školami sloučením do Univerzity obrany.

K dostání však není závěrečná práce ani na Univerzitě obrany v Brně. „Univerzita obrany jako součást rezortu ministerstva obrany dodržuje v oblasti archivnictví centrálně stanovená pravidla a nemá vlastní archív. Závěrečné práce absolventů jsou ukládány ve Správním archívu Armády ČR v Olomouci,“ řekl mluvčí univerzity Vladimír Šidla.

I ze Státního archívu v Olomouci už ale diplomová práce generála zmizela. „Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově generál Pavel absolvoval před téměř čtyřiceti lety. Tak dlouho dokumenty neuchováváme,“ sdělil armádní archív.

Nestanovená doba uchování

Obdobně už není možné přečíst si ani diplomovou práci prezidentského kandidáta Andreje Babiše, jak upozornil už v roce 2017 server Seznam Zprávy. „Na katedře se diplomová práce nenachází, doba uchovávání závěrečných prací nebyla v té době stanovena,“ sdělil tehdy serveru Miroslav Horňák, vedoucí centra komunikace Ekonomické univerzity.

Ve Slovenské ekonomické knihovně se pak údajně z důvodů nedostatku kapacity skladovaly závěrečné práce zpravidla pět let. Poté byly vyřazeny. Z Babišových studií se tak dochoval pouze název, tedy Všeobecná dohoda o clech a její vliv na liberalizaci mezinárodního obchodu.

Redakce iDNES.cz se nyní obrátila na Babišův tým, zda nemá předseda hnutí ANO práci uchovanou v soukromém archívu. Odpověď ale neobdržela.

Instituce, kterou Babiš studoval, se v průběhu let přejmenovala. Z Vysoké školy ekonomické v Bratislavě se stala Ekonomická univerzita v Bratislavě. Na vzniku původní školy se navíc v polovině 60. let spolupodílel Babišův otec, upozornil novinář Tomáš Pergler.

Rychlotituly z éry Nerudové

Závěrečné práce třetí z největších favoritů volby Danuše Nerudové jsou k dostání v depozitáři závěrečných prací Mendelovy univerzity, kde kandidátka studovala provozně ekonomickou fakultu, na které postupně získala titul inženýr a doktor (Ph.D.), a to obhájením prací Daňová harmonizace, koordinace a konkurence v kontextu jednotného vnitřního trhu EU. Poté obhájila také habilitační práci Determinace základu daně společností v systému společného konsolidovaného základu daně.

V souvislosti s vysokoškolskými tituly však bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně čelí obviněním, že se na škole za dob jejího úřadování závažně porušovala pravidla. V několika případech měli studenti univerzity nezvykle rychle získat doktorský titul Ph.D. Nerudová obvinění odmítá, závěr kontrol se veřejnost do prvního kola prezidentských voleb ale nedozví.

Ve zdigitalizované podobě jsou pak k dispozici všechny práce bývalého rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy, jeho voliči si tak mohou přečíst práce s názvy Experimentální intoxikace etanolem interakce s některými xenobiotiky a patologickými faktory, se kterou v roce 1993 obhájil titul CSc. (candidatus scientiarum, kandidát věd, pozn. red.) na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Na téže fakultě obhájil v roce 1995 habilitační práci Volné radikály v patogenezi vybraných onemocnění experoimentální a klinické studie a o tři roky později také dizertační práci Oxidativní stres v patogenezi renálních onemocnění klinické a experimentální studie.

Je důležité, aby měli uchazeči o Hrad vysokoškolský titul? Ano 49 %(255 hlasů) Ne 51 %(263 hlasů)

Zimův kolega lékař a senátor Marek Hilšer se původně věnoval studiu politologie. V roce 1999 obhájil bakalářskou práci s názvem Chilský politický systém za vlády Augusta Pinocheta na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

V roce 2016 se mu pak podařilo získat titul Ph.D. na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy s absolventskou prací Dipeptidylpeptidáza IV v ortotopických modelech gliomu.

Pouze ve fyzické podobě se dochovala například práce Pavla Fischera s názvem Několik poznámek k otázce galoromanismu a iberoromanismu katalánštiny. K nahlédnutí je v Knihovně Jana Palacha, sdělila Štěpánka Zelenková Semecká z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde Fischer získal magisterský titul v oboru francouzština a čeština.

Středula a Bašta bez titulu

Vysokoškolské vzdělání postrádají z devíti registrovaných kandidátů dva. Jedním z nich je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, který hned po dokončení střední školy začal pracovat ve Vítkovických železárnách.

„Končil jsem mé středoškolské vzdělání v roce 1986 a jsem z poměrů, kde nejsem přesvědčen, že by to mí rodiče vše zvládli. Jsme tři kluci, můj táta měl dvě zaměstnání a máma se o nás starala. Opravdu to nebylo tak jednoduché,“ vysvětlil Středula v jedné z předvolebních debat.

„Střední škola, kterou jsem absolvoval, byla technického směru. Byla to velmi dobrá strojnická průmyslovka. A já jsem se rozhodl po absolvování jít do práce, abych mohl mít nějaké vlastní peníze a nezatěžoval rodiče,“ dodal předseda ČMKOS.

O studium se pokusil kandidát SPD Jaroslav Bašta, avšak titul v oboru historická archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nezískal. „Vyloučili mě ze studia v roce 1971. Titul nemám, ani jsem ho nikdy nepoužil,“ sdělil Bašta iDNES.cz.

Nepřístupná práce magistry práv Rohanové

Více tituly se chlubí prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová. Bakalářská studia zakončila na Vysoké škole podnikání a práva v Praze prací s názvem Státní dohled nad exekuční činností, magisterské studium na téže škole v oboru soukromoprávní studia zakončila diplomovou prací s titulem Policie ČR jako bezpečnostní složka státu.

Odborné vzdělání si Rohanová doplnila titulem LL.M. (magistr práv, pozn. red.) na Akademii krizového řízení a managementu. Závěrečnou práci z tohoto studia však není možné od školy získat.

„Informace o našich studentech ani absolventech neposkytujeme na základě oboustranného závazku. Jakékoliv informace ke studiu vydáváme pouze, pokud nás o to náš student nebo absolvent sám požádá,“ sdělila ke vzdělání Rohanové Veronika Hanáková, jednatelka Akademie krizového řízení a managementu.

S požadavkem se tak redakce obrátila přímo na kandidátku, ta dodání absolventské práce přislíbila.

Prezidentská volba začíná prvním kolem 13. a 14. ledna 2023. Druhé kolo se uskuteční o dva týdny později. Ministerstvo vnitra minulý týden potvrdilo platnost kandidatury u zmíněných devíti uchazečů.