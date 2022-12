Nerudová poprvé poráží Babiše i Pavla a je v čele volebního modelu

„Prohloubil se rozdíl mezi třemi hlavními kandidáty na prezidenta a zbytkem. Trojice všech těchto kandidátů posílila,“ podotkl Přemysl Čech z agentury Median. Suverénně nejsilnější trojici tvoří Andrej Babiš, Petr Pavel a Danuše Nerudová. Ta se měsíc před volbami postarala o největší překvapení průzkumu.

Nerudová se na první místo volebního modelu dostala poprvé. Preference jí poskočily o 13 procentních bodů. Podle výzkumníků se jí podařilo nejen zvýšit povědomí o své osobě, ale také zaujmout u starší skupiny voličů. Nejsilnější podpora Nerudové zůstává mezi mladšími voliči, kde má podporu víc než poloviny z nich, posílila ale i mezi voliči staršími 65 let.

Druhým nejsilnějším kandidátem je podle průzkumu bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Tomu by svůj hlas hodilo do urny 26,5 procenta lidí. Oproti ostatním se může opřít o nejsilnější voličské jádro.

Na třetím místě je aktuálně Petr Pavel, který by na Babiše ztrácel jen tři procenta, třetí místo by pro něj nicméně znamenalo konec v prezidentském klání – do druhého kola by se neprobojoval.

„V případném druhém kole mezi Danuší Nerudovou a Andrejem Babišem, pokud by se konalo nyní, by uspěla Danuše Nerudová,“ uvádějí výzkumníci. Ta by podle výzkumníků dosáhla na 60 procent hlasů. Autoři průzkumu ale upozorňují, že s čísly mohou zahýbat ještě hlasy nerozhodnutých voličů.

„Jejich hlasy se nemusejí přelít rovnoměrně,“ vysvětlil Ivan Cuker z agentury Median. Podle průzkumu by ve druhém kole Babiše porazila nejen Nerudová, ale i Pavel, Fischer a senátor Marek Hilšer. Babiš by naopak z nejvýraznějších kandidátů porazil pouze odborářského šéfa Josefa Středulu.