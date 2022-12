Petr Pavel představí své další plány. Podpoří ho Holubová, Polívka či Hřebejk

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Petr Pavel okomentuje dosavadní průběh kampaně a aktuální předvolební průzkumy. Vyjádří se také k dalším svým plánům.

Tiskové konference Petra Pavla se mají zúčastnit i někteří jeho podporovatelé, například herečka Eva Holubová, Vladimír Polívka a režisér Jan Hřebejk.

Podle volebního modelu STEM pro CNN Prima News je trojice současných favoritů „o parník“ před soupeři – Babiš s 30,1 procenta, Nerudová s 26,5 a Petr Pavel s 23 procenty.

Volební model Data Collect a Kantar, který byl zpracovaný pro Českou televizi, tvrdí, že trojice favoritů by měla extrémně vyrovnaný výsledek. První kolo by vyhrála Nerudová s 27 procenty hlasů. Babiš a Pavel by shodně získali jen o půl procenta méně.