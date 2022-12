Kandidáti se víc vymezí proti vládě. I ti, které podpořila, míní politologové

„Je to nutnost. Vláda je dost neoblíbená a bojuje se o druhé kolo. Petr Pavel i Danuše Nerudová mají ambice lovit ve vodách Andreje Babiše a zároveň se snaží získat i lidi, kteří velice málo chodí k volbám,“ odhaduje i politolog Jan Kubáček, že hlavně po Novém roce, až začnou lidem chodit různé složenky, tak i kandidáti, které voličům doporučili koaliční politici, vůči vládě „přitvrdí“.

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) podpořila Petra Pavla, Danuši Nerudovou a senátora Pavla Fischera. Politici STAN a Pirátů Nerudovou, Pavla a dalšího senátora Marka Hilšera.

Nerudová i Pavel už s lehkou kritikou vlády začali. „Vláda podniká kroky, které jdou správným směrem, ale mnohdy je podniká s mnohaměsíčním zpožděním,“ řekl Pavel v druhé polovině listopadu. Konkrétně podle něj vláda pozdě zastropovala cenu plynu a elektřiny. „Lidi trápí chaos, nejistota a zdražování téměř všeho,“ řekl také Pavel.

O pár dnů později se při debatě pořádané studenty vymezila vůči vládě i Nerudová, která patří společně s Petrem Pavlem a bývalým premiérem, šéfem opozičního ANO Andrejem Babišem, mezi trojici favoritů volby hlavy státu podle průzkumů veřejného mínění. „Vláda sice přišla s deštníkem proti drahotě, ale otevřela ho příliš pozdě a celá řada lidí a domácností už zmokla,“ řekla Nerudová.

„A ještě jednu věc bych ráda řekla. Já jsem nesmírně hrdá, kam nás vláda vrátila v zahraniční politice, že nás vrátila tam, kde jsme bývali za Václava Havla, ale myslím si, že si například regiony, kde se nežije tak dobře jako v Praze nebo jiných regionech, zaslouží pozornost vlády. A velmi si přeji, aby vláda nejezdila zasedat jenom do Kyjeva, ale aby jezdila zasedat do Ústeckého kraje, aby jezdila zasedat třeba do Karviné a aby jela zasedat třeba do Karlových Varů. To bych si velmi přála,“ prohlásila Nerudová.

„Jsou si vědomi toho, že kabinet je mimořádně nepopulární. I takzvaní vládní kandidáti cítí, že jestliže má vláda dnes podporu nějakých 28 procent lidí, tak to neskýtá záruku vítězství. Tato otázka bude nabývat na síle, protože od ledna se dá čekat další vlna zdražování a propouštění,“ uvedl pro iDNES.cz politolog Lukáš Valeš z Newton University. „Sociálně ekonomická témata půjdou dopředu a kandidáti budou dávat ruce pryč od vlády,“ odhadl.

„Můžeme se bavit o tom, za co vláda může a za co ne, ale nic jiného jim nezbývá, než se vymezovat, protože kandidát, který zaujme pozici obhájce vlády, je předem ztracen. Dá se předpokládat, že téma energetické krize a sociální situace logicky v kampani bude zaznívat víc a tvrději než dosud,“ uvedl pro iDNES.cz Mlejnek.

Zatím vánočky, lvi, cukroví či sekaná

V dosavadním průběhu kampaně, kdy se Babiš důsledně vyhýbá diskusím se svými soupeři, favorité průzkumů nezapomínali na různé „odlehčující momenty“. Například když se Petr Pavel stal v plzeňské ZOO patronem lvů berberských, Nerudová ukázala, že spálila vánoční rohlíčky, a Babiš se zase snažil voliče oslovit tím, když umístil na sociální sítě video, jak vyrábí vánočku, či jak spolu s ženou Monikou dělá kuřecí sekanou.

Podle politologů je dosud kampaň spíš tristní. „Je naprosto mdlá a nezajímavá, nemá žádné téma. Sice pokus tam má Petr Pavel o řád a pořádek, ale nejsem si jistý, že by to bylo to nejdůležitější, co v současnosti potřebujeme. Co mě velmi mrzí, že se nemluví o české státnosti, o budoucnosti Evropské unie, která se teď velmi otřásá,“ řekl iDNES.cz Valeš.

„Pro mě je záhadou, proč vlastně kandidují, u velké části z nich,“ zhodnotil dosavadní počínání kandidátů na Hrad. „Prezident by měl přicházet s tématy, na která normální politika nemá čas a která by ukázala, že je vůdcem, že je lídrem a někam chce Českou republiku směřovat. To, co předvádějí kandidáti, je bída, svrab a utrpení,“ nebere si Valeš servítky.

„Vědí, že s politikou by teď neuspěli, protože lidé mají politiky plné zuby vzhledem k nezvládnutí energetické krize, takže nechtějí ty lidi moc štvát, takže se uchýlili k nepodstatným věcem jako je pečení vánočky nebo spálení rohlíčků. Podle mě to dobře dokladuje, jak kampaň svým způsobem ubohá, a teď je otázka, jestli to vypovídá jen o té kampani, nebo o těch kandidátech,“ dodal Valeš.

„V kampani se zatím spíše kandidáti představují, jak žijí a jak žije jejich rodina, ukazují vaření, zájmy. Neprobíhá zásadní politická debata, byť žijeme v krizi. Kampaň samotná se nenese v duchu diskuse o problémech,“ řekl i Mlejnek.

„Je to nuda. Když se podíváte na předchozí volby, tak kandidáti na Hrad už v této době jeli velkou politiku. Vyjadřovali se k velkým otázkám v ekonomice, o vztahu k vládě, k výměnám ministrů. Zatím jsme teď prošli rodiny, minulost, lifestyle, pečící etapu, ale politika se stále neděje. O to nemá nikdo zájem,“ uvedl Kubáček.

Zeman podpořil Babiše. Ač jméno nevyslovil

Žádným překvapením není to, že končící prezident Miloš Zeman podpořil Andreje Babiše, jehož již dříve ke kandidatuře vyzýval.

„Já vycházím z toho, že ze tří favoritů prezidentské volby dva mají prakticky nulovou politickou zkušenost. Vycházím dále z toho, že prezident je hlava státu a tedy vrcholný politik. Podobně jako se nenecháte operovat chirurgem, který nevystudoval medicínu, asi nebudete chtít za prezidenta někoho s nulovými nebo téměř nulovými zkušenostmi,“ řekl Zeman v neděli v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál, když odpovídal na dotaz, jestli uvažuje o tom, že by aktivně vstoupil do předvolební kampaně a vyzval své příznivce, aby volili některého kandidáta nebo kandidátku.

„Tímto výrokem jsem právě ty vaše posluchače, kteří mají alespoň průměrnou inteligenci, jasně instruoval minimálně o tom, koho podpořím,“ dodal Zeman.

Kandidáti na Hrad se podle dosavadních průzkumů rozdělili na dvě skupiny. První trojice s jasným náskokem na další šestici. Politolog Mlejnek odhadl, že kandidátů na Hrad může být nakonec méně. „Někteří to mohou zabalit, někteří to mohou hrát do konce a někteří to mohou chtít zobchodovat, dotáhnout to někam na 7 procent a potom začít vyjednávat s někým z té trojice, že vyzvou své voliče, aby ho pak podpořili,“ řekl iDNES.cz Josef Mlejnek.