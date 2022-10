Jako nejsilnější uskupení musíme mít kandidáta na prezidenta, říká Babiš

Měli jsme tři prezidenty v historii naší země a byli to nominanti nejsilnějších uskupení, argumentuje bývalý premiér Andrej Babiš, proč ANO vyšle kandidáta do boje o Hrad. „Pan Havel, Občanské fórum samozřejmě, a další dva, jeden byl předseda ODS, druhý předseda ČSSD, takže to není nic neobvyklého, že politické strany nominují kandidáta,“ řekl Babiš ve svém Čau lidi.