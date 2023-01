Kalousek má novou favoritku. Podpořil na Hrad Nerudovou místo Fischera

„A máme tu rok 2023…Už je to dvacet let, co jsem prezidentem republiky volil Petra Pitharta. Tenkrát to, bohužel, nevyšlo. Letos budeme oba, Petr i já, volit profesorku Danuši Nerudovou. Tentokrát to určitě vyjde,“ napsal Kalousek na Twitteru.

Na dotaz, zda ještě nedávno netvrdil, že bude v prvním kole volit senátora Pavla Fischera, Kalousek odvětil: „Byl by vynikající prezident. Bohužel si myslím, že nemá šanci na druhé kolo. A já bych byl moc rád, kdyby druhé kolo nebylo Babiš-Pavel. Šance, že by mohlo být Nerudová-Pavel, není nulová.“

Podle zatím posledního volebního modelu společnosti Median, který byl zveřejněn těsně před vánočními svátky, by první kolo prezidentských voleb vyhrál s 28 procenty generál Petr Pavel, za ním následuje Nerudová s 27,5 procenty a expremiér a šéf ANO Andrej Babiš poprvé končí třetí, získal by 24,5 procenta hlasů. Fischerovi model predikuje s velkým odstupem 5,5 procenta.

Kalousek, který sám zvažoval kandidaturu na Hrad, už v létě řekl, že jeho volbou číslo jedna je senátor Pavel Fischer a pak to vícekrát zopakoval. „Jednou jsem Pavlu Fischerovi řekl, že bude-li kandidovat, tak z těch jmen, která připadají v úvahu, je on pro mě číslo jedna a on se netvářil, že by mu to vadilo,“ řekl iDNES.cz Kalousek. Za další možnosti označil Nerudovou a šéfa ČMKOS Josefa Středulu. Nyní, krátce před volbou, se přihlásil k Nerudové.

Pithart, kterého Kalousek v souvislosti s Nerudovou zmínil, o bývalé rektorce hovořil v prosinci v rozhovoru pro týdeník Echo. „Konečně někdo, kdo není frustrovaný, není z neúplné rodiny, žádný mamánek upnutý na matku, postrádající otce. Prostě konečně normální holka!“ charakterizoval Nerudovou a řekl, že pro její podporu se rozhodl už před třemi lety.