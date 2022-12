Nerudová má víc podpory, Pavel pevnější základy. Rozhodnou ti nerozhodnutí

Lídr hnutí ANO má však i nejvíc odpůrců, prakticky polovina dotázaných by ho určitě nepodpořila. Ekonomka Nerudová a generál ve výslužbě Pavel jsou oba relativně široce rozkročeni přes celé spektrum. O hlavní díl podpory se však utkají zejména mezi sebou u středopravicových voličů, vyplývá z dat prosincového průzkumu ústavu STEM.

Je prakticky jisté – pokud nedojde k většímu překvapení, že do druhého kola postoupí dva z trojice kandidátů s největší potenciální podporou veřejnosti, tedy Babiš, Nerudová anebo Pavel. A rozhodnou zřejmě závěrečné dny před otevřením volebních místností.

Šance ostatních šesti kandidátů STEM hodnotí jako „jen hypotetické“. Od nejsilnější trojice dělí Pavla Fischera jako čtvrtého v řadě více než sedmnáctiprocentní odstup.

Koho budete volit? celkem hlasů: 14586 Andreje Babiše 12 %(1753 hlasů) Danuši Nerudovou 20 %(2976 hlasů) Petra Pavla 57 %(8285 hlasů) Jiného kandidáta 11 %(1572 hlasů)

Jak Nerudová, tak Pavel se podle dat STEM jeví jako takřka stejnou měrou přijatelní kandidáti. Nerudovou zvažuje až 41 procent veřejnosti, Pavla 39 procent. Pavla by určitě nevolilo 35 procent dotázaných, bývalou rektorku Mendelovy univerzity 31 procent.

Babiš nachází oporu především u voličů se základním vzděláním a lidí starších šedesáti let. Bývalý premiér má také takřka jisté volební lístky od více než poloviny voličů, kteří v posledních prezidentských volbách odevzdali hlas pro prezidenta Miloše Zemana. U mladých voličů do 29 let vede Danuše Nerudová.

Někdejší voliči Jiřího Drahoše svou podporu směřují především k Nerudové a Pavlovi.

Zhruba polovina české veřejnosti k prezidentským volbám dorazí téměř určitě, více než třetina obyvatel je nerozhodnutá. Právě hlasy nerozhodnutých 34 procent by mohly být pro prezidentské volby zásadní.