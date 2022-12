Prezident bude naším rodičem, míní studenti. Většina jich chce volit Nerudovou

„Prezident nebo prezidentka by měl mít roli rodiče, protože bude mít na starost miliony lidí. Jako když se rodič stará o své dítě a pomáhá mu v těžkých situacích, chrání ho před zlem. Musí udržovat rovnováhu a bránit lidstvo do posledního dechu,“ slibuje si jeden z respondentů od budoucí hlavy státu.

Další pak upozorňuje, že úlohovou velitele ozbrojených sil České republiky je hledání konsenzu mezi opozicí a vládou. Obě strany „křičí, že to ti druzí dělají hůř a ať lidé volí ty první. Bylo tomu tak v minulém období a je tomu tak nyní. Pravděpodobně to tak i bude. Prezident stojí mezi opozicí a vládou a má vytvářet racionální, objektivní a nestranný pohled. Má stmelovat,“ říká.

Častým názorem studentů v průzkumu GTS Alive, který v Česku zajišťuje studentské průkazy ISIC a učitelské ITIC, byla myšlenka, aby nový prezident řešil rovnost žen a mužů.

Zatímco kandidáti Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Josef Středula se ve čtvrtek ve studentské debatě vyjádřili pozitivně k chystanému zákonu o manželství pro všechny, Pavel Fischer se do svého tvrzení zamotal, až z něj vypadlo, že si nepřeje, aby se případnému oddanému stejnopohlavnímu páru říkalo manželé.

Naděje na změnu zvyšuje zájem o volby

Přestože nejvíce informací mají mladí lidé o Andreji Babišovi (uvedlo 1339 z 1646 oslovených studentů, pozn. red.) hlas by mu hodilo pouze 86 respondentů, tedy asi 5,2 procenta.

Druhým „nejznámějším“ kandidátem je bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, kterou by středoškoláci a vysokoškoláci svými hlasy poslali do druhého kola. V dotazníkovém šetření získala 778 pomyslných hlasů. Za ní by skočil třetí „nejznámější“ uchazeč Petr Pavel (366 hlasů).

Zato tou nejméně známou účastnicí boje o Hrad je mezi studenty rozhodně Denisa Rohanová. Hned 1323 lidí ji označilo jako nejméně známou, v závěsu za ní je disident Jaroslav Bašta z SPD (1196 lidí uvedlo, že je neznámý) a trojici uzavírá bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima (nezná ho 922 studentů).

Středoškoláci a vysokoškoláci uvedli, že nejvíce si váží úřadu exprezidenta Václava Havla, nejméně pak současné hlavy České republiky Miloše Zemana. I to může být jednou z motivací, proč chce jít tolik - 95,8 procenta - dotazovaných k volebním urnám.

Mladí chtějí reprezentativního a poctivého státníka

Přestože mezi kandidáty o prezidentský úřad jsou i senátoři Marek Hilšer s Pavlem Fischerem či poslanec Jaroslav Bašta, chtějí oslovení lidé někoho bez stranické příslušnosti. Myslí si, že by nový prezident měl být občanským kandidátem. Pro tuto myšlenku se vyslovilo celkem 988 respondentů, tedy 60 procent z oslovených.

Uvedli také, že ze všeho nejvíce si přejí, aby měl nový státník reprezentativní vystupování, byl čestný a poctivý, vzdělaný a také byl slušný. Nejvíce lidí se chce rozhodnout pro některého z aktuálně devíti kandidátů (někteří mohou ještě přibýt po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, pozn. red.) na základě informací z médií (28,6 procenta), přímé kampaně kandidáta (25,7 procenta), a téměř dvanáct procent (11,9 procenta) dá na názor rodičů či jiných příbuzných.