Nikdo z kandidátů na prezidenta není ideální, míní studenti. Volili by Nerudovou

„Každý kandidát má za sebou nějakou věc, která není úplně správná. Nemyslím si, že by někdo z nich měl zcela čistý štít. Ano, není to v pořádku, ale každý z nich má něco,“ svěřila se po volbách patnáctiletá studentka Anna Pleskačová.

Přestože prozatím nemá regulérní voličský hlas, chtěla své preference vyjádřit alespoň prostřednictvím studentských voleb u sebe na Střední škole knižní kultury v Praze. „Myslím si, že i když je mi pouze patnáct, mám validní názor. Vyjádřit ho můžu prozatím ale jenom tímto způsobem,“ míní a dodává, že svůj hlas dala Danuši Nerudové.

Přestože Pleskačová zaznamenala vyjádření Nerudové z poslední doby, zaměřuje se u ní především na to, co chce prosazovat. „Pokud by byla ve druhém kole s Babišem, i když si to nepřeju, bohužel by asi vyhrál. Mnoha lidem není Danuše sympatická například tím, že prosazuje manželství pro všechny. Máme starší populaci, hodně lidí to může odradit,“ bojí se.

Jak dopadly studentské volby napříč Českem Andrej Babiš: 9,92 % Jaroslav Bašta: 1,44 % Pavel Fischer: 3,56 % Marek Hilšer: 2,61 % Danuše Nerudová: 54,11 % Petr Pavel: 25,65 % Josef Středula: 0,99 % Tomáš Zima: 0,87 % Denisa Rohanová (v úterý ji Nejvyšší správní soud vyřadil z voleb): 0,84 % Zdroj: JSNS.cz

Přes možné antipatie starší generace k bývalé rektorce Mendelovy univerzity dostala Nerudová od studentů na dané střední škole 66,2 procenta. Druhý Petr Pavel získal 22,9 procenta, Marek Hilšer 5,4 procenta. Andrej Babiš zaujal necelá tři procenta voličů (2,7 procenta), Nejvyšším správním soudem vyřazená kandidátka Denisa Rohanová 1,3 procenta, stejný procentuální zisk měl i Josef Středula.

Řídil jsem se heslem, že zvolím menší zlo

Šestnáctiletý David Mužík, taktéž student pražské Střední školy knižní kultury, zvažoval, jestli dá hlas generálu Petru Pavlovi, anebo Danuši Nerudové. Přiznal se, že je mu sympatický i odborář Josef Středula, ten podle něj ale nemá takovou šanci. „Zastávám názor, že nikdo z kandidátů není ideální, spíše se řídím heslem, že zvolím menší zlo,“ prozradil pro iDNES.cz.

Dodal, že největším zlem je podle něj pan Babiš. Kdybych mohl v lednu volit, dal bych hlas tomu, kdo má největší šanci ho porazit“. Pokud by ale vybíral kandidáta, který by mu byl lidsky nejbližší, rozhodlo by u něj to, co daný člověk prosazuje. „Důležité budou i prezidentské debaty, člověk zjistí, jak se kdo vyjadřuje a jak se dokáže prosadit při nátlaku,“ vysvětluje.

Přestože průzkumy prozatím favorizují Nerudovou, které nakonec dal svůj hlas, nebere je jako bernou minci. „Měli bychom je brát s rezervou a nepříliš vážně. Ale je to dobrý orientační bod,“ dodává.

To Matyáš Potůček je plnoletý. Přestože již za měsíc může podpořit svého kandidáta, rozhodl se zapojit i ve školních volbách. Upozorňuje, že jeho škola je nakloněná jediné kandidátce, on sám se zapojil spíše ze zvědavosti. „Zajímalo mě, jak by naše volby dopadly. Upřímně jsem Nerudovou zakroužkoval jenom proto, že jsem si myslel, že by mohla vyhrát. V lednu bych ji ale reálně asi nevolil,“ přemýšlí.

Stejně jako spolužáci chce volit menší zlo, tudíž je mu ve finále „jedno“, koho zvolí. „Dám hlas komukoliv, kdo bude mít podle mě nejvyšší šanci porazit Babiše.“

„Co se týče srovnání hlasování podle typu školy a regionu, je největší rozdíl právě u Andreje Babiše. Na gymnáziích dostal celkově 4,9 procenta hlasů, na odborných učilištích téměř 30 procent, přičemž v Ústeckém kraji na tomto typu škol téměř 50 procent hlasů a v Moravskoslezském kraji 43 procent,“ popisuje ředitel JSNS Karel Strachota.

Ten je zároveň i iniciátorem studentských voleb a dodává: „Danuše Nerudová na učilištích získala 37 procent hlasů, tedy podstatně méně ve srovnání s gymnázii a středními odbornými školami, na kterých má přes 55 procent. Petr Pavel dosáhl nejlepšího výsledku na gymnáziích ve Středočeském kraji a v Praze, kolem 32 procent.“