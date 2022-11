Novinkou prezidentské kampaně je TikTok. Mezi mladými trenduje Nerudová i Babiš

„Velmi dlouho jsme ve veřejném prostoru nereflektovali témata, která artikulovala mladá generace. Má pak pocit, že není slyšena, že nemá smysl se angažovat, protože je vlastně nikdo neposlouchá...,“ říká kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová.

Dodává, že mladá generace je motorem a budoucností každé společnosti. „A proto je velmi důležité, aby tato témata byla uchopena a pochopena, protože manželství pro všechny, neomezuje nikomu jinému žádná práva. Pro mě to je hodnotová věc,“ dodává v útržku z rozhovoru, který zveřejnila na sociální síti TikTok a vidělo ho 450 tisíc lidí.

Ačkoliv se TikTok vepsal do povědomí lidí především jako aplikace s videi nezletilých dětí tancujících na krátké úryvky populárních písniček, nyní na ní přibývá dospělých uživatelů.

Prostor tak získávají i serioznější témata. Třeba ve Spojených státech se na ní čím dál častěji objevují senátoři, pro které jde o způsob, jak oslovit mladé voliče.

A své místo si nyní platforma našla i v nadcházejících prezidentských volbách v České republice. A to především v kampani ekonomky a bývalé rektorky Mendelovy univerzity Nerudové.

„Mám dva mladé syny a vím, jak sociální sítě ovlivňují jejich život. TikTok je mezi mladými teď velikým trendem a myslím, že je důležité do jeho prostoru přinášet i témata, která se budou řešit v prezidentské volbě a týkají se i mladé generace,“ popisuje Nerudová.

Ta proto na TikToku sdílí setkání s občany z kampaně nebo právě útržky z debat či rozhovorů, které poskytla. Využívá v nich i populární zvuky či trendy. Kromě politického obsahu tak uživatelé aplikace mohou vidět třeba i video, kde Nerudová spolu se svou sestřenicí ukazuje, jak obě vypadaly jako děti a jak nyní. Stejně jako učinili další tisíce uživatelů po celém světě.

Krátká videa z diskuzí, Sněmovny i života

„Jelikož v dnešní době je v České republice na TikToku ke dvěma milionů aktivních uživatelů a většina je starší osmnácti let, tak je ta sociální síť dle mě zajímavá,“ hodnotí Jonáš Čumrik, odborník na sociální sítě.

To ostatně ukazují i čísla Nerudové - na sociální síti má téměř 43 tisíc sledujících. Některá videa ale vidělo násobně více lidí - téměř půl milionu. TikTok totiž primárně nabízí videa za pomoci algoritmu. Stačí, aby se uživatel zajímal o politická témata, a videa Nerudové uvidí, aniž by ji jako kandidátku aktivně vyhledával.

danusenerudova @danusenerudova Prezident nemá nikoho znevažovat, ať už se cítí být kýmkoli. Má lidem vysvětlovat, že každý jsme jiný a že se toho nemusíme bát. ❤️ #prezidentka #danusenerudova #ceskarepublika

Populární je na sociální síti také další kandidát - expremiér Andrej Babiš. Ten sice nemá na TikToku oficiální profil jako Nerudová, ovšem jeho fanouškovský účet s názvem Prezident Babiš sleduje téměř 50 tisíc lidí. Krátké ústřižky z Babišova pořadu Čau lidi, jeho projevů ve Sněmovně nebo televizních diskuzí viděly desítky až stovky tisíc lidí.

Drtivá většina příspěvků je laděna protivládně a kabinet premiéra Petra Fialy vykresluje jako nekompetentní a opomíjející problémy běžných lidí. Na otázku, jestli se na tvorbě videí pro účet podílí někdo z Babišova týmu, mluvčí hnutí ANO Martin Vodička do zveřejnění článku neodpověděl.

„Věřím, že to Andreji Babišovi pomáhá. Každé dobře udělané video, které vytvořila nějaká fanouškovská stránka, má za úkol ukázat danou věc v lepším světle,“ míní Čumrik.

Prezident Babiš @prezidentbabis Amdrej Babiš se pustil do slabého premiéra Petra Fialy. #hnutiano #babiš #andrejbabis #spolu #andrejbabis #spolu #ods #premierfiala #petrfiala #polistopadovykartel #starostové #top09 #stan #pirstan #vitrakusan #piráti

Podotýká, že běžní influenceři často prosí své fanoušky, aby dál pracovali s jejich videi, různě je zkracovali, přidávali hudbu a efekty, protože pak mají specifickou energii.

Taková videa navíc podle Čumrika eliminují pocit trapnosti z vyumělkovaných videí kandidáta. „Jde prostě jen o hezký sestřih jeho názorů do hudby a navíc se to tváří, že to dělají lidi jen tak. Kdo by takovou podporu nechtěl,“ podotýká.

Opomíjená platforma

Mladé voliče oslovuje skrze svůj oficiální účet na TikToku také Karel Diviš, občanský kandidát na Hrad, podnikatel a bývalý sportovní redaktor České televize. Ve svých videích prezentuje své názory na různé společenské i politické otázky, komentuje uplynulé události, odpovídá na dotazy a v neposlední řadě představuje i sám sebe. Některá videa mívají i několik desítek tisíc zhlédnutí.

TikTok je podle Diviše opomíjená platforma. „Ukázalo se, že zájem mladých lidí o politiku tu je. Jakákoliv debata nad důležitými společenskými otázkami je přínosná, protože mladým lidem ukazuje, že by podíl na správě věcí veřejných měli brát jako běžnou součást svého občanského života. Mnoho témat je pro ně na TikToku atraktivních a chtějí se o nich bavit, což mě těší. Často mě pak oslovují i na ulici,“ uvedl prezidentský kandidát.

Karel Diviš @kareldivisprezident Má začínat škola už od devíti? Co na to říkáte? ⏰️ Za mě je tu celkem jasné řešení! #kareldivis #kareldivisprezident #skola

Svůj oficiální účet si na TikToku založil na konci léta i Karel Janeček. Ovšem příliš aktivní na něm není, za více než dva měsíce sdílel jen pět videí, které mívají jen okolo tisícovky zhlédnutí. V jeho týmu vyhodnotili, že v dosavadní části kampaně bylo lepší zaměřit se na jiné sociální sítě a nakolik se budou TikToku od teď věnovat, teprve uvidí.

„V nynější fázi jsme se zaměřovali hlavně na kontaktní kampaň, ale po odevzdání podpisů určitě počítáme s tím, že se budeme věnovat rozvoji i na dalších komunikačních platformách,“ odpověděla na dotaz iDNES.cz jeho mluvčí Nikol Klevcovová.

Že má nejaktivnější profil na TikToku Nerudová, není podle odborníka na marketing Jakuba Horáka náhodou. „Danuše Nerudová má spolu s Markem Hilšerem největší podporu u mladých lidí a propagace na TikToku je správný krok,“ vysvětluje.

Autentičnost pro 500 lidí

Nerudová ostatně nezůstává jen u TikToku. Ze sociálních sítí populárních mezi mladými je aktivní třeba i na BeReal. Tedy aplikaci, která všem uživatelům rozešle jednou denně v různý čas upozornění. Ti od toho okamžiku mají dvě minuty, během kterých mají pořídit fotografii toho, co zrovna dělají.

Snímek navíc současně udělá jak přední, tak zadní kamera mobilu. Je tak vidět také aktuální vzhled dotyčného. Cílem je podle vývojářů ukázat autentické životy těch, kteří aplikaci používají.

„Ráda bych vám ukázala realitu kampaně. Nijak zvlášť se tedy neliší od toho, co vám tu ukazuji běžně, ale tohle jsou opravdu momentky, které stojí za to,“ komentovala to Nerudová na konci září, kdy poprvé sdílela snímky z aplikace.

Tehdy ji ještě sama aktivně nevyužívala, šlo tak o příspěvky z účtu jejího syna či dalších dobrovolníků. To se však od té doby změnilo.

Danuše Nerudová @danusenerudova 1️⃣ Po celodenním setkání s dobrovolníky. V očích můžete vidět neskutečnou energii, kterou mě nabili a taky těšení se na zasloužené společné pivo. https://t.co/TJVLwjpx1K oblíbit odpovědět

Naráží však na strop. Na síti totiž lze mít jen 500 kontaktů. Ty tak Nerudová pravidelně maže, aby šanci se propojit získali noví lidé.

A nekončí to ani aplikací BeReal. Na konci října odpovídala Nerudová na dotazy na sociální síti Reddit. Ta je založena na principu komunit, kdy se lidé přidávají do diskuzních fór vztahujících se ke konkrétním zájmům, takzvaných subredditů. V případě Nerudové tak šlo o dotazy subredditu věnovaného České republice.

„Jako prezidentka bych si přála spojovat národ, ale tahle otázka je pro mě tak zásadní, že tady musí zaznít jasné ne,“ odpovídala tam třeba žertem Nerudová na dotaz, zda má ráda pizzu s ananasem. Řada jiných otázek se však týkala seriozních témat.

Podle Čumrika je vedení kampaně na těchto platformách takovou „cool věcí, která dotváří celek“. „Reddit je ve světě silnou platformou a její vliv v ČR nedovedu odhadnout, ale řekl bych, že tohle jsou prostě jenom krásné detaily o kterých se můžou bavit markeťáci nebo my v rozhovoru. Taková ta fajn věc, když si někdo řekne: uděláme tu kampaň jinak,“ míní.

Janeček ani Diviš vstup na BeReal či Reddit zatím neplánují. „Chtěl jsem mít kvalitní TikTokový profil, což se mi podařilo. Do těchto dalších méně rozšířených sociálních sítí jsem se prozatím nepouštěl, protože jsem nechtěl svou komunikaci na sociálních sítích tříštit,“ dodává Diviš s tím, že nad nimi ale neláme hůl.

Podle Čumrika je vidět, že Nerudová má mladý tým, který si všímá trendů a rozumí sociálním sítím. Současně však dodává, že to nemusí nutně znamenat, že rozumí i českým voličům.

Nespolehliví mladí voliči

Obecně dává podle odborníků přítomnost i na těch méně známých sociálních sítích smysl. Čumrik upozorňuje, že na zmíněném TikToku mohou kandidáti těžit z toho, že s ním nikdo moc neumí pracovat. A není tam tak konkurence. Oproti jiným platformám navíc prodává nejlevněji reklamní prostor, kandidát tak může ušetřit.

„Rozhodně si ale nemyslím, že TikTok rozhodne volby,“ míní. Kandidáti se podle něj primárně zaměří na jiné sociální sítě, TikTok a další však mohou v „celkovém mixu“ pomoci. Důležité bude u mladých lidí především načasování a to, zda bude kandidát zdůrazňovat pro ně důležitá témata.

Pokud tak platí, že každý hlas je dobrý, tyto platformy mohou pomoci. Nelze ale čekat, že by přinesly stovky tisíc hlasů. „Je třeba připomenout, že mladí voliči jsou nespolehlivou skupinou a k volbám nakonec vůbec nemusí dojít,“ upozornil politolog z Masarykovy univerzity Otto Eibl.