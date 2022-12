Dana svým finišem překvapí, věří Neruda. Doma ji zastoupí v žehlení i vaření

První gentleman, pán nebo muž?

Mám rád český jazyk, takže nejbližší je mi asi první muž nebo první manžel.

Pokud by vaše žena v prezidentské volbě uspěla, stal byste se vůbec prvním nositelem tohoto titulu v historii České republiky. Nastavoval byste nové standardy. Jaké by byly?

Určitě bych chtěl tuto roli vykonávat aktivně a viditelně a počítám s tím, že by se ode mě přirozeně očekávala i charitativní činnost. Jelikož jsem právník, rád bych se věnoval problematice, která je mi blízká - právu. Pokračoval bych třeba v aktivitách se skupinou Rozumné právo, kterou jsme před dvěma lety založili se skupinou právníků s ambicí radit státu, jak by měl psát zákony, aby byly srozumitelné a hlavně užitečné pro občany.

Podpořit bych chtěl i oblast právní pomoci lidem, kteří jsou v nouzi a nemohou si právníka dovolit. Samozřejmě existují různé poradny, ale jsou dost často podfinancované, popřípadě se o nich neví. Je důležité tuto problematiku nasvítit, protože počet lidí, kteří se ocitají v potížích, bohužel roste a není možné nechat je napospas.

Radil byste lidem i vy sám osobně?

Pokud bych to uměl, tak ano. Nicméně myslím, že větší přínos z mé strany by byl spíše v tom využít své známosti, abych pomáhal získat finanční prostředky a zvýšil o tomto druhu pomoci povědomí.

Jste také nadšený sportovec, i v rámci manželčiny kampaně jste vyzval lidi ke společnému běhání. Máte pocit, že je třeba Česko rozhýbat?

Vidím jako velice palčivý problém, že děti v současné době sportují méně než dřív. Snažím se jít příkladem i našim synům. Oba jsme je vedli ke sportu od mala, hráli fotbal a florbal.

Čím si vysvětlujete, že dnešní děti nemají tolik pohybu?

Rodiče mají čím dál méně peněz a možností jejich sportovní koníčky platit a kluby, které bojují s penězi z důvodů vysokých cen energií, byť jejich trenéři fungují často na čistě dobrovolnické bázi, nejsou schopny mnohé kroužky udržet.

Takže svou roli opět vidím v tom, aby se o tématu mluvilo. Je třeba přimět stát i města a obce k větší podpoře sportovních aktivit. Ale šly peníze nejen do profesionálního sportu, ale více do aktivit školáků a předškoláků.

„Jsem připraven s advokacií skončit“

Nemyslíte, že pokud byste se veřejně vyjadřoval k mnoha otázkám, že by lidé nabyli dojmu, že se ženě do jejího úřadu „pletete“?

Chápal bych svou roli, která by byla zejména v oblasti charitativní. Rozhodně nehrozí, že bych Daně do výkonu prezidentského mandátu nějakým způsobem mluvil. A už vůbec nemám ambici vrhat svou vlastní aktivitou stín na to, co by Dana pro tuto zemi dělala.

Netajíte se tím, že se nechcete vzdát svého zaměstnání v právnické kanceláři, i kdyby se vaše žena stala hlavou státu. Nebude tam panovat střet zájmů?

Je jasné, že budu muset advokacii výrazně omezit, jsem na to připraven. Zároveň přijmu jakákoliv opatření, která budou potřebná k tomu, aby se vyloučilo jakékoliv riziko či pochybnost o střetu zájmů.

Má představa nyní je, že role prvního muže se dá skloubit s omezenou praxí advokáta. Rád bych zůstal blízko oboru soutěžního práva, kterému se věnuji více než dvacet let. Pokud však realita ukáže, že to nelze, tak jsem připraven s advokacií skončit.

V případě výhry ve volbách by vaše žena pravděpodobně neměla tolik času na rodinu. Jste připraven, že budete muset doma více pomáhat?

My se o starost o rodinu a domácnost dělíme odjakživa rovným dílem. Umíme se vzájemně zastoupit - já umím uvařit, vyprat i žehlit a Dana naopak umí nastartovat auto přes kabely nebo zprovoznit tiskárnu.

Vaše žena má nyní spoustu mediální pozornosti, patří k favoritům ve volebních průzkumech. Potýkáte se s předsudky, že je úspěšnější než vy? Že vás žena zastiňuje?

Máme takzvané dvoukariérní manželství odjakživa. Ten reflektor byl v různých životních obdobích otočen chvíli na mě, chvíli na Danu. Lidé se mě na to často ptají a já jim říkám, že mám z jejího úspěchu obrovskou radost. Připodobnil bych to k tomu, jako když máte radost z toho, že vaše děti jsou lepší ve fotbalu než vy. Taky na ně nežárlíte.

Dáváte tedy mužům nějaké tipy, jak nežárlit?

Často nevím, o čem ti lidé mluví. Pokud je vztah založený na toleranci a vzájemné podpoře, tak věřím, že tyto otázky nevznikají. Muž se může realizovat v jiných oblastech, nemusí to být politická kariéra nebo byznys. Pokud člověka milujete, není tam prostor pro žárlení kvůli kariéře toho druhého.

Říkáte, že světlo reflektoru dopadá na vás a vaši ženu střídavě. Co je tedy vaším dalším cílem?

Teď je moje jediná meta pomáhat ženě, aby měla co největší šanci stát se prezidentkou. A pak jí pomáhat v samotném výkonu funkce, být po jejím boku a být taky dobrým tátou. Pokud se mě ptáte na to, jestli to potom budu chtít trumfnout, tak takovou ambici určitě nemám.

„Daně jsem dal podmínku“

Pamatujete si, jak se zrodila myšlenka, že bude vaše žena kandidovat?

Byl jsem na dvoudenním cyklistickém výletu, akorát jsem slezl z kola a Dana mi volala a mezi řečí mi řekla, že zvažuje, že by kandidovala na prezidentku. To je asi dva a půl roku zpátky.

Překvapilo vás to?

Vyrazilo mi to dech. Zbytek výletu jsem o tom přemýšlel. Byť už to bylo v době, kdy mě Dana přesvědčila o svých kvalitách v rámci výkonu funkce rektorky, tak prezident je přece jen jiná meta. Nehodlal jsem jí v tom ale bránit. Jsem přesvědčený o tom, že Dana má této zemi co nabídnout. Trochu nadneseně jsem říkal, že bych byl příliš velký sobec, kdybych si ji chránil jen pro sebe.

Jak se poté rozhodnutí formovalo?

Jak ta myšlenka uzrávala, dal jsem Daně jednu podmínku. Řekl jsem, že její aktivity budu podporovat, pokud tomu bude dávat úplně všechno. Nechtěl jsem, aby dělala kampaň napůl, aby to brala jako vedlejší činnost.

A podle mě to funguje. Výsledky, které dnes má, jsou důsledkem její tvrdé práce. S dobrovolníky sbírala podpisy, jezdí do regionů, mluví s lidmi. Takto mi to dává smysl. Myslím si, že to její rozhodnutí bylo dobré.

Do prezidentské kampaně se zapojují i vaši dva synové. Neobáváte se tlaku médií nebo pozornosti na sociálních sítích?

Starší syn Filip nás trochu překvapil, protože se sám rozhodl stát se dobrovolníkem, aniž bychom ho k tomu vedli. Jsme za to rádi, protože je teď součástí celého procesu. Bavíme se o politice, on přichází se svými nápady.

Svým způsobem nás to ještě více sblížilo. Pro oba kluky jsou sociální sítě naprosto běžnou součástí života a od raného věku se jim snažíme vysvětlovat, jak k tomu přistupovat. Oba ví, že nějaká negativní reakce bude vždy.

Přemýšleli jste už, jaké změny byste museli v případě vítězství vaší ženy jako rodina přijmout?

Tuhle otázku nemáme definitivně vyřešenou, máme rádi Brno i Prahu. Uděláme všechno proto, aby Dana mohla vykonávat mandát prezidentky naplno. Zároveň chceme vybrat řešení, které bude nejlepší pro naše syny. To řešení budeme hledat, nejbližší je nám civilní výkon funkce prezidentky. Dana už prohlásila, že nebude bydlet na Pražském hradě, chce ho otevřít veřejnosti.

Robert Neruda Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pracoval od roku 2000 v různých pozicích s dvouletou přestávkou celkem 10 let. Působil v několika vedoucích funkcích mimo jiné jako místopředseda úřadu.

Nyní pracuje v advokátní kanceláře Havel & Partners, jejímž je spolumajitelem. Působí jako vedoucí týmu soutěžních právníků a ekonomů a vykonává právní poradenství v České republice i na Slovensku.

V květnu 2020 založil s Petrem Břízou a Ondřejem Trubačem platformu Rozumné právo, jejímž cílem je poskytnout vládě a parlamentu odbornou oponenturu návrhů zákonů.

Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně, je spoluautorem komentářů k soutěžnímu zákonu či zákonu o veřejných zakázkách.

„Dana nás překvapí báječným finišem“

Když vaše paní kandidovala na rektorku Mendelovy univerzity, přiznal jste se, že jste jí nevěřil. Jste nyní také skeptický?

Podle mě jsou její šance na úspěch velice vysoké. Já byl skeptický, než jsem Danu slyšel mluvit na sněmu, kde se volil rektor Mendelovy univerzity. Pak jsem už ani nemusel čekat na hlasování a bylo mi jasné, že uspěje.

Tehdy jsem si uvědomil, že ona má na to bojovat o takovéto pozice. Mám za to, že kampaň a strategie, kterou si Dana zvolila, jí vychází. Vím, že nás ještě určitě příjemně překvapí báječným finišem.

Dosavadní průzkumy veřejného mínění řadí vaši ženu po bok Andreje Babiše a Petra Pavla. Do druhého kola ale mohou postoupit jen dva. Kterého z nich byste jí případně ve finále přál?

Takto jsem neuvažoval. Chovám respekt k oběma, jsou to velice silní kandidáti. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že Dana je schopná porazit oba v prvním i druhém kole.

Jaké atributy má podle vás pro to, aby byla dobrou prezidentkou?

Dana je člověkem, který byť má z kandidátů nejnižší věk, tak má rozsáhlé zkušenosti. Byla rektorkou, zastávala různé akademické funkce. Vedle toho mluvila v OSN, jednala na úrovni Evropské komise či s mnoha velvyslanci. Zároveň je to člověk, který je na vrcholu svých sil. Je připravena dalších pět, případně deset let věnovat nám všem - státu, společnosti.

Naše společnost totiž není rozdělená na dvě, ale na více skupin. A stát v tuto chvíli nedává všem svým obyvatelům jasně najevo, že jsou součástí jednoho celku. Dana to chce změnit, může vtáhnout tyto lidi do hry. Aby se cítili, že Česká republika je ten nejlepší stát, kde můžou naplňovat svoje sny. Má velký smysl pro spravedlnost a demokracii, je empatická a naslouchá lidem.

Před pěti lety zastupoval akademickou obec ve volbách Jiří Drahoš, v závěrečných debatách ho ale porazil současný prezident Miloš Zeman s bohatou politickou zkušeností. Myslíte, že bude vaše žena v debatách silná natolik, aby dokázala zvítězit nad kandidáty, kteří mají podobný politický základ?

Z osobní zkušenosti můžu říct, že Dana dokáže velice dobře argumentovat, mám s tím 26 let zkušeností. Zúčastnil jsem se ale také mnoha různých debat, ve kterých si Dana vede skvěle. Hodně na sobě v tomto ohledu pracuje. Jsem si jist, že poslední debaty, které budou důležité, zvládne bezvadně.

„Kvóty degradují činnost žen“

Je podle vás Česko připravené na ženu v čele státu?

Určitě ano. Naše společnost se vyvíjí, postoj prezidentských kandidátů například k problematice manželství stejnopohlavních párů se dramaticky změnil. Většina je pro, před pěti lety to bylo naopak. Společnost se vyvíjí, naše země si zaslouží prezidentku, ženu.

Chybí podle vás ženy ve vedoucích funkcích? Byl byste třeba pro zavedení kvót?

Myslím si, že zastoupení žen v politice obecně není dostatečné. Všichni bychom měli dělat, co můžeme, aby bylo více žen, které do politiky chtějí.

Z vlastní zkušenosti teď ale vidím, že politika je těžké řemeslo. Chce to určité kvality a hlavně ambici, která však je z nějakých důvodů bližší mužům.

Ženský pohled na věci je nepostradatelný. Nejsem ale příznivcem kvót, to je poměrně drastické opatření, na které by společnost paradoxně reagovala negativně.

Nikdo se nepozastaví nad tím, když z nynějších dvaceti procent bude v příštím volebním období padesát procent žen, pokud to bude přirozené. Pokud to ale bude výsledkem kvót, tak to degraduje činnost žen.

Označil byste se za feministu?

Pokud je feminista někdo, kdo usiluje o to, aby měla žena stejná práva a možnosti jako muž, tak jednoznačně jsem feminista.

Pravomoci prezidenta a plán B

V rámci platformy Rozumné právo jste usilovali o zpřesnění pravomocí prezidenta republiky. Co je podle vás nejasné?

Nepřesnost v ústavě v současné době umožňuje prezidentovi ohýbat pravidla a komplikovat například vznik vlády, odvolávání ministrů. Toto je věc, která by měla náležet, a bylo to tak zamýšleno od autorů ústavy, premiérovi.

Protože pravidla nejsou přesně stanovena, umožňuje to prezidentovi prodlužovat tento proces, což v konečném důsledku poškozuje celý právní systém a celou zemi. Mělo by být jasně řečeno, že prezident by měl mít k některým krokům - typicky například ke jmenování a odvolávání ministrů - stanovenou lhůtu.

Figurujete v užším vedení advokátní kanceláře Havel & Partners, která je zmíněna v odposleších v kauze Dozimetr, kde policisté podezírají skupinu lidí z manipulování se zakázkami a přijímání úplatků. Kancelář měla údajně poskytovat externí právní služby. Pokud budeme citovat: „Budem řešit nějakou tu běžnou údržbu a zbytek můžem dávat ven, že jo. A můžeme to udělat na nějakou tu rámcovou smlouvu, kterou bude zaštiťovat Havel a Partners.“ Hlava zločinecké skupiny podnikatel Michal Redl k tomu dodal: „No, to by bylo fajn, právě tam.“ Můžete vysvětlit, co měla kancelář Havel & Partners zaštiťovat?

Nemůžu vysvětlit, co zaznělo v odposleších. Nijak zvlášť jsem je nestudoval. Osobně jsem nikdy v životě nepracoval pro Dopravní podnik (hlavního města Prahy, pozn. red.). Naše kancelář nemá žádnou spojitost s jakoukoliv zakázkou, která je předmětem šetření ze strany orgánů činných v trestním řízení. Žádné právní služby v souvislosti se zakázkami, které jsou předmětem vyšetřování, jsme nikdy neposkytovali.

Vaše žena k tomu řekla, že máte striktně oddělené kariéry, ale stát budete reprezentovat oba. Nemůže ji to poškodit?

Nemůže, protože to není pravda.

Jak bude váš život pokračovat, když se vaše žena nestane prezidentkou? Myslíte, že zůstane v politice?

Nemám představu. Oba dva se v tuto chvíli soustředíme na to, aby to vyšlo. Jsem si jist, že Dana nemá žádný plán B, a už vůbec ne plán B pro politiku. Dělá všechno pro to, aby přesvědčila většinu našich spoluobčanů, že je tou nejlepší volbou pro Českou republiku. Věřím, že se to povede a že tuto otázku nebudeme muset řešit.