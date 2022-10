Prezidentské volby by v září ovládl Pavel, vyhrál by první kolo i celkově

Kdyby se prezidentské volby konaly v září, do případného druhého kola by postoupil Andrej Babiš a Petr Pavel, který by zvítězil se ziskem téměř šedesáti procent hlasů. Na základě rozhodnutých voličů, kteří by přišli k volbám, zůstává třetí v žebříčku podporovaných kandidátů na Hrad Danuše Nerudová. Vyplývá to z průzkumu agentury Median.