Nerudová je ekonomka? Málem jsem spadl ze židle, řekl expremiér Paroubek

„Danuši Nerudovou jsem osobně nepotkal. Co jsem ale viděl v nějaké debatě, byly její názory. Pak jsem se musel zeptat, co je profesně. Když mi řekli, že je makroekonomka, tak jsem málem spadl ze židle,“ hodnotil kandidaturu bývalé rektorky Mendelovy univerzity na CNN Prima News Paroubek.

„Nejlépe to shrnul bývalý prezident Klaus, který řekl, že by jí nedal ani zápočet,“ dodal.

Sám někdejší předseda sociální demokracie ani nevěří tomu, že by měla Nerudová patři mezi hlavní favority voleb. „Některé průzkumy podle mě spíš mají formulovat veřejné mínění. V případě Danuše Nerudové si myslím, to platí dvojnásob. Z několika procent se najednou dostat na třiadvacet, to mi připadá trošku rychlé,“ obvinil agentury Paroubek.

Velký rozdíl mezi dotazováním občanů a samotnými volbami vidí i druhý host vysílání CNN Prima NEWS Cyril Svoboda z KDU-ČSL. „Průzkumy jsou průzkumy, ale pravdu vám řeknou až reálné výsledky. Já bych k nim (průzkumům, pozn. red.) moc nepřihlížel,“ komentoval bývalý ministr zahraničí.

Podle Paroubka je prý dost možné, že o postupujících do druhého kola, možná i o samotném vítězi, rozhodne spíš než výkon v debatách jejich minulost.

„Nedovedu si představit, že by třeba měšťanští voliči, v zásadě antikomunističtí, dali hlas kandidátovi, který byl aktivním členem KSČ,“ uzavřel Paroubek, podle kterého bude konečný souboj mezi pravicovým kandidátem – třeba právě Nerudovou – a Andrejem Babišem.