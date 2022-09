Dokumenty o mém studiu u vojenské rozvědky nemají co odhalit, říká Pavel

Server Seznam Zprávy na začátku září zveřejnil dokument z Archivu bezpečnostních složek, který hodnotí Pavlovo studium třetího semestru zpravodajského kurzu. Podle Pavla materiál pouze potvrzuje jeho studium, o kterém již dříve informoval.

„Byla to hodnotící zpráva za třetí semestr, takže to nebylo nic objevného, senzačního, co bych někde zatajoval nebo nechtěl sdělit,“ poznamenal.

Zopakoval, že všechny informace týkající se kurzu v minulosti zveřejnil. „A i kdyby se objevilo deset dalších (dokumentů), tak s tím nemám sebemenší problém, protože prokážou pouze to, co celou dobu říkám. Že jsem nastoupil do zpravodajského kurzu, který připravoval odborníky pro zpravodajskou odbornost ve všech specializacích,“ dodal.

Podle Pavla jen několik jednotlivců z každého kurzu mohlo jít k agenturnímu průzkumu a jen někteří se mohli stát „špiony“.

„Takže snaha přisoudit mi to, že jsem se připravoval na špiona, je zkreslením, protože v rámci toho kurzu jsme se připravovali všichni stejně,“ řekl. Poznamenal také, že jen jeden rok kurzu se konal před listopadem 1989. Tento rok byl podle něj zaměřen na jazykovou přípravu.

„K té specializaci by došlo nejspíš až v posledním roce, ale ty dva (další) roky proběhly v nové konfiguraci s novými osnovami, podle nových pravidel a já jsem se připravoval na dráhu, která mohla být různá. Ovšem vybral jsem si dráhu vojenského diplomata a tu jsem nakonec dělal,“ dodal.

Situace na Hradě

Pavel se ke své kandidatuře na hlavu státu oficiálně přihlásil v úterý. Hrad i lánský zámek by chtěl jako prezident více otevřít veřejnosti pro konání kulturních akcí nebo třeba seminářů. „Vnímám Hrad jako možná trochu přehnané sídlo pro prezidenta státu naší velikosti,“ poznamenal Pavel.

Změnil by i pravidla fungování prezidentské kanceláře. „Protože to, co zástupci prezidentské kanceláře předvádějí dnes, a teď mám především na mysli trio (kancléř Vratislav) Mynář, (poradce Martin) Nejedlý, (mluvčí Jiří) Ovčáček, to je nejenom ostudné, ale i trestuhodné,“ podotkl.

Jako prezident by proto nastavil pravidla kanceláře tak, aby se stala úřadem, který budí respekt. „A ne v lepším případě úsměšky a v horším případě opovržení,“ řekl.

Pokud Pavel v prezidentské volbě uspěje, zůstal by nejraději bydlet v současném domě, pokud by to bylo možné. „Vzhledem k tomu, že nebydlíme daleko od Prahy, tak si dovedu představit i to, že bychom to asi hodně střídali,“ poznamenal.

Na úterní tiskové konferenci Pavla podpořila i jeho žena Eva. Prezidentský kandidát počítá, že ho manželka bude doprovázet i na některých dalších akcích během kampaně. Ve funkci první dámy by podle něj chtěla být viditelnější než v současné době Ivana Zemanová. Za určitý vzor považuje ženu Václava Havla Olgu. Zabývat by se chtěla postavením žen a rodiny, ale také péčí o ty, kteří si nemohou sami pomoci. Věnovala by se zřejmě i ochraně zvířat.

Pavel je známý svou oblibou jízdou na motocyklu. Vyjížděk by se nechtěl vzdát ani jako prezident. „Když jsem byl v NATO, tak mi taky říkali, že to nepůjde. Že budu mít ochranku 24 hodin denně, sedm dnů v týdnů, a že se to prostě vylučuje. Nakonec jsme cestu našli,“ poznamenal.

Svou zálibu přirovnal k aktivitám bývalého prezidenta Václava Klause, který rád lyžoval. „Pokud prezident může jezdit na lyžích po sjezdovkách, proč by nemohl jiný prezident jezdit na motorce po silnicích. Já v tom nevidím žádný zásadní rozdíl,“ uvedl.