KOMENTÁŘ: Čekání na Babišovo hradní ano

Dlouho vykládal, že ho kandidatura na Hrad nezajímá. Poté tvrdil, že stále není rozhodnutý a že se ho novináři na to mají ptát v září. S tím, že by k jeho kandidatuře vedlo 50 tisíc sebraných podpisů občanů. Aktuálně šéf hnutí ANO Andrej Babiš časovou hranici pro rozhodnutí posunul až na konec října či začátek listopadu. „Oznámím to na poslední chvíli, takže to asi v září nebude,“ řekl ČT před pár dny. A na rozdíl od předchozích tvrzení dodal, že by se nechal nominovat nikoli 50 tisíci občany, ale poslanci. Jejich podpisů mu stačí 20, přičemž v poslaneckém klubu ANO je 72 lidí.