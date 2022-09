Zima zamýšlí spojit Česko, jako prezident představí vizi bezpečné země

Tomáš Zima se narodil v roce 1966 v Praze. Studoval na pražském gymnáziu Botičská, pokračoval poté studiem medicíny.

Po absolvování lékařské fakulty nastoupil Zima na 1. interní kliniku 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice. V roce 1999 stál u založení Ústavu klinické biochemie ve Všeobecné fakultní nemocnici, dodnes je jeho vedoucím.

Od roku 2005 byl děkanem 1. lékařské fakulty UK, v roce 2013 byl zvolen rektorem univerzity. Ve funkci zůstal do roku 2022, kdy ho nahradila Milena Králíčková.

Členství v KSČ

Ještě před absolvováním gymnázia vstoupil Tomáš Zima do KSČ, členem strany byl mezi lety 1983 a 1990. V roce 1989 zároveň předsedal výboru Socialistického svazu mládeže na Fakultě všeobecného lékařství UK.

Bývalý rektor Karlovy univerzity se ke členství přiznal, podle svých slov se z této zkušenosti poučil a od té doby již nebyl členem žádné politické strany ani hnutí.

Kontroverzní rozhodnutí nicméně činil i mnoho let po sametové revoluci. V lednu 2018 jmenoval děkankou Fakulty sociálních věd UK Alici Němcovou Tejkalovou. Jednal tak v rozporu proti stovce českých i zahraničních studentů, kteří akademičce v otevřeném dopisu vyčítali, že publikovala své články v predátorských časopisech (pseudo-vědecký časopis uveřejňující vědecké články výlučně s cílem finančního zisku, pozn. red.).

Bludný balvan

Rozporuplné reakce veřejnosti vyvolal také jeho přístup ke zvládnutí koronaviru. V začátcích pandemie v roce 2020 vyzýval k rozvolnění protiepidemických opatření, zastával názor promořování mladých, nesouhlasil s plošným testováním či nošením roušek.

V lednu 2021 se sám koronavirem nakazil, s těžkým průběhem byl hospitalizován ve Všeobecné fakultní nemocnici, kde byl připojen na mimotělní podporu plic ECMO. I přes tuto zkušenost s covidem odmítl své prvotní výroky o onemocnění odvolat.

Za tvrzení o koronaviru obdržel Zima v červenci 2021 anticenu Bludný balvan za pseudovědeckou činnost, kterou každoročně vyhlašuje občanské sdružení Český klub skeptiků Sisyfos.

Postoje a názory

Zima byl vedoucím komise, která se zasadila o legalizaci marihuany pro léčebné účely. Lékař by podpořil i její povolení pro běžné užívání. Kladný postoj zaujímá také k zavedení eutanazie, avšak za přísných podmínek bránících jejímu zneužití.

Bývalý rektor Univerzity Karlovy souhlasí s uzákoněním homosexuálních sňatků. „Jsem pro rovnoprávné postavení všech občanů,“ vysvětlil svůj postoj.

Odmítavě se však staví k adopci dětí stejnopohlavními páry. „Adopce vyžaduje vždy individuální přístup,“ dodal v anketě redakce iDNES.cz.

Zima je pro setrvání České republiky v Evropské unii i v NATO. Stát by se podle něj měl snažit také o přijetí společné evropské měny. „Jsme otevřená ekonomika. Bude to lepší pro stabilitu a předvídatelnost v podnikatelském prostředí,“ řekl k euru.

Zima by v případě splnění všech podmínek podpořil vstup Ukrajiny do Evropské unie. Souhlasí s posíláním zbraní do této Ruskem napadené země, Česko by se podle něj mělo podílet na poválečné obnově Ukrajiny. „Je to nejen pomoc Ukrajině, ale i příležitost pro české firmy obnovit zpřetrhanou spolupráci a obchod,“ míní kandidát na českého prezidenta.

Podle Zimy by bylo v současné ekonomické situaci na místě zlevnit jízdné studentům a seniorům. Naopak by ale zvýšil koncesionářské poplatky. „Poplatek je od roku 2014 stejný, ale jeho reálná hodnota klesá, obzvláště nyní. Ekonomicky je to neudržitelné, pokud si chceme zachovat na vládě nezávislá média veřejné služby,“ uvedl.

Předvolební kampaň

Svou kandidaturu oznámil Zima koncem května letošního roku. Do boje o Hrad se chce zapojit jako občanský kandidát. „Věřím v podporu občanů a mých přátel,“ řekl pro iDNES.cz s tím, že potřebné podpisy chce získat do konce září.

Spolupráci s politiky Zima nevyloučil, s žádnou stranou ale zatím nejednal. Na svých stránkách uvedl, že by chtěl být nadstranickým kandidátem. Sám se označuje za „nezávislého kandidáta zdravého rozumu a naděje“.