Fischer shání podporu pro druhý boj o Hrad, kandidovat chce díky podpisů senátorů

Pavel Fischer se narodil v roce 1965 v Praze do rodiny vědce v oboru fyziky a učitelky hudby. Od mala zpívá a hraje na housle a kytaru. V osmnácti letech, ještě jako student gymnázia, začal pracovat v závodu Geofyzika Brno jako dělník geofyzikálního průzkumu.

Po gymnáziu absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde studoval francouzštinu a češtinu. Po ukončení studia učil na pražském Gymnáziu Jana Nerudy. Místo vojny nastoupil na do civilní služby, kterou absolvoval na pražském arcibiskupství.

Na začátku 90. let rok studoval na Centre International de Formation Chrétienne ve švýcarské Ženevě, zabýval se problematikou migrace a uprchlíků. Koncem dekády pak absolvoval prestižní francouzskou univerzitu pro vysoké státní úředníky Ecole Nationale d´Administration.

Za prezidenta Václava Havla pracoval Fischer v jeho hradní kanceláři. V roce 1995 začal jako tiskový specialista, o dva roky později se stal vedoucím tiskového odboru a po roce ředitelem politického odboru. Ve funkci zůstal do roku 2003.

Následujících sedm let strávil jako český velvyslanec ve Francii a Monaku s manželkou a jejich čtyřmi dětmi. Zdravotní stav prvorozeného syna Vojtěcha, který trpěl nevyléčitelným vzácným postižením, se však během let zhoršoval a nakonec potřeboval neustálou péči lékařů i rodičů. Fischer se rozhodl ukončit kariéru velvyslance a vrátit se s rodinou natrvalo do Prahy.

Po návratu pracoval jako vrchní ředitel sekce bezpečnostně-multilaterální na ministerstvu zahraničních věcí, zabýval se například kybernetickou bezpečností. Ze zaměstnání odešel z rodinných důvodů poté, co jeho syn Vojtěch zemřel v pouhých devatenácti letech.

Fischer se později vrátil do pracovního života a začal se věnovat poradenské činnosti pro strategické a bezpečnostní otázky pro vládní i nevládní sektor. Byl například poradcem náčelníka Generálního štábu Armády ČR pro zahraniční politiku nebo poradcem ministra kultury pro oblast zahraniční politiky. V letech 2015 až 2017 pak byl ředitelem Ústavu empirických výzkumů STEM.

Neziskové organizace a Senát

Kromě politiky a diplomacie se Fischer věnuje také neziskové činnosti. Mezi lety 1999 a 2003 byl předsedou správní rady Nadace Forum 2000, později se dostal do její dozorčí rady nebo programového výboru nadace.

Od roku 1999 je pak předsedou Sdružení bývalých českých studentů Ecole Nationale d´Administration. Působí také ve správní radě organizace SIRIRI pro vzdělávací programy ve Středoafrické republice.

Po neúspěšné prezidentské volbě v roce 2018 se rozhodl kandidovat do Senátu, kam se dostal za volební obvod číslo 17. Jako nezávislý člen vykonává funkci předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Postoje a názory

Fischer je pro setrvání Česka v Evropské unii i NATO. V dlouhodobém výhledu je pro přijetí eura, v současné době to ale podle něj není aktuální. Do EU by dle jeho názoru měla mít možnost vstoupit i Ukrajina, pokud splní předem dané podmínky jako ostatní státy.

Senátor souhlasí i se zasíláním zbraní Ukrajině, podpořil by poválečnou obnovu země nebo také embargo na dovoz ruské ropy. „Čím rychleji budeme venku z ruské energetické pasti, tím lépe pro nás,“ míní.

Fischer souhlasí s Green Dealem a je pro ukončení těžby uhlí do roku 2033, otázkou ale podle něj zůstává, zda bude mít Česká republika dostatek alternativních zdrojů energie.

V souvislosti s válkou na Ukrajině se domnívá, že je vhodný vznik americké základny na území Česka. „Do Evropy se kvůli Putinovi vrátila válka. Už dnes proto mimořádně posilujeme přítomnost sil na východním křídle NATO. To předpokládá vytvořit zázemí pro ozbrojené síly států NATO, mezi které patří i USA, na našem území,“ míní senátor, který je také pro zvýšení výdajů na armádu.

Myslí si však, že bude potřeba navýšit náklady na více než dvě procenta HDP. „Obávám se, že v současné geopolitické krizi a rostoucí inflaci budeme muset navyšovat výrazně víc. Nic jiného nám s ohledem na bezpečnostní situaci nezbude,“ dodal.

Ve společenských otázkách Fischer odmítá manželství pro všechny. „Jsem pro vyrovnání některých práv před státem - možnost dědit, nahlížet do zdravotní dokumentace druhého. Otázkou je, zda pojmy sňatek či manželství nejsou natolik historicky zatížené, že bychom měli volit jiné pojmy. Je třeba vést celospolečenskou diskuzi, která dosud pořádně nezačala,“ řekl senátor, podle kterého by stejnopohlavní páry neměly mít možnost adoptovat děti.

Bývalý český velvyslanec nesouhlasí ani se zavedením eutanazie, nepodpořil by ani legalizaci marihuany nebo zkrácení pracovního týdne. Je pro zavedení jízdného zdarma pro seniory a studenty na podporu mobility těchto skupin. Zvýšil by koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas, jelikož podle něj veřejnoprávní média mají významnou roli.

Předvolební kampaň

Poprvé kandidoval Fischer na Hrad už v minulých prezidentských volbách, ve kterých se se ziskem přes 526 tisíc hlasů umístil na třetím místě za Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem, jehož je velkým kritikem.

V následujících volbách chce kandidovat s podporou senátorů.

„Nechodím sbírat podpisy, protože mám za to, že mám povinnost být v Senátu a tady pracovat. Všiml jsem si, že někteří do parlamentu nechodí a mají hodně absencí, ale já to považuji za svou povinnost. Ano, budu vycházet z toho, že oslovím o podporu senátory,“ řekl Fischer v rozhovoru pro iDNES.cz.

Podporu mu v prezidentském klání vyjádřil například bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg nebo bývalý předseda TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek. „Jednou jsem Pavlu Fischerovi řekl, že bude-li kandidovat, tak z těch jmen, která připadají v úvahu, je on pro mě číslo jedna a on se netvářil, že by mu to vadilo,“ řekl iDNES.cz Kalousek.