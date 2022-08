Hilšer podruhé zkusí boj o Hrad. Má zkušenost jako senátor, kopáč i emigrant

Marek Hilšer se narodil v roce 1976 v Chomutově, dětství strávil na sídlišti Březenecká, kam byli vystěhováni lidé z vesnic, které musely ustoupit těžbě uhlí. V červnu roku 1989 se rodina Hilšerových rozhodla emigrovat do Španělska, rok a půl dlouhý pobyt v západní Evropě kandidát na prezidenta popisuje jako nezapomenutelnou životní zkušenost.

Po návratu do České republiky Hilšer nastoupil na chomutovské gymnázium, následně se rozhodl pro studium politologie a mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Kvůli korupčním kauzám z devadesátých let si však svou volbu rozmyslel a po tomto studiu zvolil medicínu. Ještě před ní ale v roce 1999 odjel do Spojených států, kde se živil jako kopáč, stěhovák či instalatér.

Mise v Keni

Ke studiu medicíny nastoupil Hilšer v roce 2004 na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, o tři roky později se stal členem předsednictva univerzitního Akademického senátu. Na dvě volební období byl dokonce jeho předsedou.

V létě v roce 2011 a 2012 sloužil Hilšer jako lékař na dobrovolnické humanitární misi v keňském Itibu. Účastnil se také výzkumu zhoubných mozkových nádorů a stal se členem výzkumného týmu, který se snaží nalézt nové způsoby léčby rakoviny. V současné době se aktivně věnuje výuce mediků.

Jako lékař se Hilšer staví proti zavedení eutanazie. „Přikláním se k přirozenému odcházení ze života důstojně, bez bolesti a utrpení, které současné lékařské metody umožňují. Pokud by však parlament přijal zákon, který by dokázal zamezit zneužití eutanazie, nevetoval bych ho,“ připustil.

Protesty proti vládě

Marek Hilšer na sebe upozornil v roce 2014, když polonahý protestoval na Úřadu vlády proti anexi Krymu. „Jako občané jsme vyjádřili nesouhlas se Sobotkovou vládou a s prezidentem, když mlčeli před Putinovou zvůlí. Politikům je třeba neustále nastavovat občanské zrcadlo,“ vysvětlil Hilšer na svém webu.

Stejně jako anexi Krymu v roce 2014 odsuzuje Hilšer i letošní ruský vpád na Ukrajinu. Je zastáncem názoru, že na dovoz ruské ropy by mělo být uvaleno „okamžité embargo, které by přimělo Putina k ústupkům“.

Za způsob ukončení války považuje neustálé dodávky zbraní na Ukrajinu, kterou by zároveň podpořil v udělení kandidátského statusu do Evropské unie. „Vyhlídka členství podpoří její vůli k dalším potřebným reformám. Rozšíření prostoru svobody a demokracie na východ znamená více jistoty a bezpečí i pro Českou republiku,“ uvedl Hilšer v anketě redakce iDNES.cz.

Stejně jako by podpořil vstup Ukrajiny do EU, je Hilšer pro setrvání České republiky v této organizaci i v NATO. „Ve společenství států, které jsou nám blízké nejen svými hodnotami a zájmy, ale i kulturou a způsobem života, bude naše země úspěšná a silná. NATO i EU jsou navíc založené na férové spolupráci. Nevidím pro Českou republiku žádnou výhodnější možnost,“ dodal senátor.

Postoje a názory

V rámci ankety mezi prezidentskými kandidáty Hilšer vyjádřil podporu manželství stejnopohlavních párů. „Lidem s menšinovou sexuální orientací to pomůže a nikomu to neuškodí. Proč bychom měli komukoli bránit vést spořádaný život? Bez zázemí nejbližších se nikomu na světě nežije snadno, tak dejme všem možnost žít se svým zákonným partnerem nebo partnerkou podle svého výběru,“ uvedl lékař, který souhlasí také s adopcí dětí homosexuály.

„Především jde o možnost adopce dítěte jednoho z partnerů, které si osvojí i ten druhý. Aby nedocházelo k tomu, že ten druhý, který dítě vychovává a podílí se na jeho zajištění, nemůže jít ani na třídní schůzku. Studie navíc prokázaly, že kvalita rodinného zázemí s pohlavím rodičů nesouvisí,“ dodal vědec.

Kladně se staví také k legalizaci marihuany. Správný zákon podle něj zabrání tomu, aby se marihuana dostávala do rukou mladistvým. „Podobně jako se reguluje dostupnost cigaret a alkoholu,“ vysvětlil.

Jako odpůrce plošných opatření naopak kritizuje jízdné pro studenty a seniory zdarma, záporně se vyjádřil také k vyhlášení amnestie či k zavedení trestu smrti.

Cesta do Senátu

I kvůli vysokému počtu hlasů, které získal v prezidentských volbách v roce 2018, se lékař rozhodl pokračovat jako aktivní člen veřejného života a podal kandidaturu do Senátu. Zvolen byl za Prahu 2 v roce 2018.

V práci občanům chce pokračovat jako prezident. „Budu zastupovat občany této země, nikoli zájmy lobbistů, velkých podnikatelů nebo politických stran. V tom je smysl přímé volby. Otevřu sídlo i úřad prezidenta lidem. Budu spoluobčany podporovat, aby se účastnili veřejného dění, a budu hledat cesty, jak překonat ve společnosti hluboké rozpory,“ sdělil Hilšer své plány na případné působení v křesle hlavy státu.

Předvolební kampaň

Poprvé kandidoval Marek Hilšer na prezidenta v roce 2018. Umístil se tehdy na pátém místě, podporu mu projevilo více než 450 tisíc občanů.

Svou v pořadí už druhou kandidaturu na Hrad oznámil Marek Hilšer v listopadu roku 2019. Na zvolení do prezidentského křesla potřebuje sehnat 50 tisíc podpisů, jejich sběr oznámil 28. října 2021 prostřednictvím videa na YouTube.

Kampaň chce senátor financovat z příspěvků od občanů, přijímá také dary od malých a středních podnikatelů. Jakoukoliv pomoc od velkých soukromých sponzorů či politických stran veřejně odmítá.

Podporu mu vyjádřila například advokátka Klára Long Slámová, která původně kandidaturu také zvažovala, ale nakonec z volby odstoupila.