Janeček jde do volby prezidenta bez sponzorů. Kampaň spustil v metaverzu

Karel Janeček se narodil v roce 1973 v Plzni. Už jako dítě si podle svých slov zamiloval čísla a matematika ho provází celým životem. Studoval ji na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, obor teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky dokončil v roce 1997.

Vzdělání má i ze zahraničích univerzit, v roce 1996 získal titul MBA na Bradley University v americkém městě Peoria, v roce 2004 pak obdržel titul Ph.D. na Carnegie-Mellonské univerzitě v Pittsburghu. Jako vědecký pracovník působil například na Rakouské akademii věd, od roku 2006 přednášel na své alma mater.

Podnikání a volební systém

Během studijních let se Janeček začal věnovat podnikání. V roce 1995 napsal program Statistical Blackjack Analyzer na Monte Carlo simulace Black Jacku. Na tomto softwaru, který byl devětkrát rychlejší než druhý nejrychlejší program té doby, vydělal první větší peníze, prozradil matematik na svém webu.

Janeček je také spolumajitelem společnosti RSJ, která od přelomu tisíciletí obchoduje na londýnské derivátové burze. V roce 2004 byla dokonce označena za oficiálního tvůrce trhu.

O osm let později se pustil do boje proti korupci, za nástroj k takovému počínání vytvořil v roce 2012 volební systém s minusovým hlasem. Hlasovací metodu D21 aplikoval i na obnovenou anketu Český slavík, jejímž patronem se stal v roce 2021.

Při předávání Zlatého slavíka v loňském roce vystoupil Janeček proti plošnému očkování dětí kromě těch rizikových. „Nesmíme podlehnout tomu hroznému tlaku na očkování našich dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje,“ řekl. Od jeho vystoupení se potom distancovala TV Nova i nadační fond Neuron, který Janeček kdysi zakládal.

Nadační fondy

V průběhu své kariéry se Janeček začal věnovat dobročinné aktivitě. V roce 2010 založil Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu, který byl později přejmenovaný na Nadační fond Neuron na podporu vědy. O rok později spolu se Stanislavem Bernardem a Janem Krausem založil také Nadační fond proti korupci.

Od roku 2014 se také snaží finančně podpořit vzdělávání a rozvoj aktivní občanské společnosti, a to prostřednictvím Nadace Karla Janečka. Na dobročinné účely věnoval podle informací na svém webu více než 721 milionů korun.

Postoje a názory

Jako matematik vidí význam setrvání České republiky v Evropské unii i v NATO, a to mimo jiné i z ekonomického hlediska. „Členství v EU a NATO je pro Českou republiku důležité. Měli bychom být aktivním členem, který má odvahu se ozvat proti zbytečným restrikcím a nesmyslům. Členství v EU je výhodné i z ekonomického hlediska, ne však za cenu ohrožování osobních svobod,“ uvedl Janeček v anketě redakce iDNES.cz. Přijetí eura však v současné době nepovažuje za prioritu.

V souvislosti s Evropskou unií by Janeček podpořil Ukrajinu a její vstup do této organizace. Považuje za důležité, aby do východoevropské země nadále proudily dodávky zbraní na obranu před ruským vpádem, Česko by se pak podle něj mělo podílet na poválečné obnově Ukrajiny.

Výhledově miliardář uvažuje o zavedení čtyřdenního pracovního týdne. „Je to potřeba dobře připravit, ale ve střednědobém horizontu to považuji za dobrou věc. Cílem je, aby co nejvíce lidí dělalo práci, která je bude naplňovat. Spokojenost a vyváženost pracovního a rodinného života je jedna z cest ke zvýšení produktivity,“ míní Janeček, podle kterého by však lidé i díky zlepšující se zdravotní péči zvládli být pracovně aktivní déle, a mohli by tak odcházet do důchodu ve vyšším věku.

Zakladatel šesti nadací se staví kladně k manželství pro všechny. „Pohlaví by nemělo být důvodem pro diskriminaci či jakékoliv znevýhodňování kohokoliv, a proto si myslím, že ve svobodné společnosti je uzákonění homosexuálních sňatků spravedlivé,“ uvedl Janeček.

Kladný postoj zastává také v otázce zavedení eutanazie či legalizace marihuany. Negativně naopak odpověděl na dotaz ke zvýšení koncesionářských poplatků či na zavedení jízdného pro studenty a seniory zdarma, v tomto případě by upřednostňoval spíše zvýhodněnou cenu jízdného.

Obecně není zastáncem plošných opatření, vláda se dle jeho názoru musí chovat zodpovědně a nepopulisticky. „Pomoc občanům by měla být cílená, nikoliv plošná. Vláda musí otevřeně komunikovat a vysvětlovat své činy. Důležité také je, aby spolu hlavní aktéři, tedy prezident, vláda, Sněmovna, ČNB a další, spolupracovali a dospěli ke konsensu, který nebude rozdělovat společnost,“ popsal svou představu o fungujícím státu Janeček.

Předvolební kampaň

Prezidentskou kandidaturu ohlásil Janeček 21. ledna 2022. Jeho předvolební kampaň stojí na pěti oblastech, které český matematik považuje za důležité pro Českou republiku 21. století. Jsou jimi boj proti korupci, nalezení společenské rovnováhy, spravedlnost, svoboda a boj proti dětským exekucím.

Janeček řekl, že jeho výdaje se budou blížit limitu finančních výdajů pro kandidáty na Hrad. V prvním kole to je 40 milionů korun. A pro druhé kolo dalších 10 milionů. „Mám tu výhodu, že si to můžu zaplatit sám,“ řekl k tomu.

Aby se mohl o funkci hlavy státu ucházet, potřebuje nejdříve posbírat 50 tisíc podpisů občanů České republiky. Své voliče chce kromě kontaktní kampaně oslovovat i na netradičních platformách.

V červenci spustil Janeček kampaň v metaverzu, což je trojrozměrný digitální svět, kde se mohou lidé za pomoci svých avatarů sejít v parku, poslouchat koncerty nebo třeba vést i pracovní porady. Podle slov svého organizačního týmu je Janeček prvním kandidátem v Česku, ne-li na světě, který metaverzum používá.