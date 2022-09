Středulu v boji o Hrad podporuje Zeman. I přes volby zůstává šéfem odborů

Josef Středula se narodil v roce 1967 v Opavě, s rodinou žil v Hlučíně a krátce také v Bohuslavicích na Opavsku. Po dokončení povinné školní docházky nastoupil na Střední průmyslovou školu strojnickou v Opavě. Po absolvování studia pracoval ve vítkovických železárnách na údržbě válcovací trati.

Svou cestu k odborům si našel krátce po sametové revoluci, kdy se podílel na přeměně Revolučního odborového hnutí (ROH) ve standardní odbory.

Mezi lety 1990 a 1993 působil Středula jako místopředseda základní organizace Odborového svazu KOVO ve Vítkovicích, následně byl místopředsedou celorepublikového svazu. V roce 2005 se pak stal předsedou celé organizace, funkci následně dvakrát obhájil, a to v letech 2009 a 2013.

Dne 25. dubna 2014 byl na VI. sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů v Praze zvolen předsedou ČMKOS, v hlasování získal 142 z možných 227 hlasů. Funkci v čele odborářů obhájil v roce 2018, opětovně zvolen byl i v roce 2022.

Středula se kvůli kandidatuře na prezidenta republiky nehodlá vzdát svého křesla v čele odborářů. „Předseda ČMKOS je mé povolání a živobytí. Nevím, co bych potom měl jako případný kandidát napsané jako zaměstnání. Nebo mám být na Úřadu práce? Vždyť poslanci si také kromě práce ve Sněmovně nechávají svoji práci,“ řekl k tomu Středula.

Postoje a názory

Předseda ČMKOS je pro setrvání České republiky v Evropské unii i NATO i pro přijetí společné evropské měny.

„Mojí vizí České republiky v horizontu pěti let je bezpečná země, člen EU a NATO, se stabilně rostoucí ekonomikou, vysokou mírou digitalizace, funkční sociální a zdravotní politikou včetně důchodové reformy, rovnými pracovními příležitostmi, která je potravinově a energeticky soběstačná,“ uvedl Středula v anketě redakce iDNES.cz.

V současné době by podpořil také vstup Ukrajiny do EU, Česko by se podle něj mělo podílet na obnově Ruskem napadené země. Středula také souhlasí s posíláním zbraní na Ukrajinu.

„Jsem hrdý na to, jak se ČR a její občané postavili k ruské agresi vůči Ukrajině. Solidarita, jakou projevili naši lidé, je něco neuvěřitelného,“ dodal.

K otázce zavedení embarga na dovoz ruské ropy se však vyjádřil negativně. Republika podle něj potřebuje přechodné období, zdroje energií je nyní nezbytné diverzifikovat, řekl.

V souvislosti s tím zmínil i Green deal, jehož jsme podle jeho slov součástí. „Musíme udělat vše proto, abychom transformaci české ekonomiky zvládli. Bude to drahé, ale zvládneme to,“ míní.

Středula souhlasí s uzákoněním sňatků homosexuálních párů, spíše kladně se staví také k adopci dětí stejnopohlavními páry. „Pokud bych měl volit mezi výchovným ústavem a harmonickým prostředím rodiny, kde jsou oba ,rodiče‘ stejného pohlaví, volím druhou možnost,“ uvedl.

Předseda odborových svazů nesouhlasí s jízdným pro studenty a seniory zdarma. „Měli bychom pro ně zajistit dostatek peněz, abychom jízdné nemuseli řešit formou slev,“ vysvětlil svůj postoj.

V budoucnu se podle kandidáta na prezidenta bude měnit věková hranice pro odchod do důchodu, v současné době ale předseda odborů nevidí důvod měnit nastavený limit 65 let. „Lidé v těžkých profesích by měli odcházet do důchodu dříve bez ztráty výše důchodu, protože je v zájmu společnosti ocenit jejich těžkou práci,“ doplnil.

Předvolební kampaň

Na začátku května začali Mladí sociální demokraté (mládežnická organizace ČSSD, pozn. red.) sbírat podpisy na jeho kandidaturu. Sám Středula pak svůj zájem o účast ve volbě oznámil 5. května prostřednictvím sociálních sítí.

„Lidé začali spontánně sbírat podpisy na podporu mé kandidatury v nadcházející prezidentské volbě. Velmi si toho vážím. Budu se ucházet o podporu občanů ČR, abych mohl kandidovat na prezidenta ČR jako občanský kandidát. Děkuji své rodině, že mě podpořila,“ uvedl na Twitteru.

Josef Stredula @JStredula Lidé začali spontánně sbírat podpisy na podporu mé kandidatury v nadcházející #prezidentskavolba.Velmi si toho vážím. Budu se ucházet o podporu občanů ČR, abych mohl kandidovat na prezidenta ČR jako občanský kandidát. Děkuji své rodině, že mě podpořila. https://t.co/Ea0ouwFfvU oblíbit odpovědět

Podporu mu na sjezdu odborů vyjádřil také současný prezident Miloš Zeman, stejně jako kandidátce Aleně Vitáskové. Jeho hlas je ale pouze jedním z mnoha, které kandidát potřebuje, uvedl Středula.

„Podpořil mě jeden občan, jehož povolání je prezident České republiky. Velmi si toho vážím, ale v podobě petice má hodnotu jednoho podpisu. Jsem za tu podporu rád, ale stejně budu rád za podporu každého občana,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz.

Práci Zemana v roli hlavy státu Středula ocenil, sám by ale rád propojil přístup všech předchozích českých prezidentů.

„Václav Havel udělal vynikající jméno ČR v zahraničí, v tom je třeba pokračovat. Václav Klaus vložil do svého prezidentství extrémně silný motiv podpory českých podnikatelů. Miloš Zeman zdůrazňoval setkávání s lidmi v ČR. Spojit tyto tři základní atributy je něco, co by mohlo ČR pomoci. Kdyby se takové skloubení příští hlavě státu podařilo, byl by to úspěch,“ míní Středula.