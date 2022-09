Skála se chce na Hrad dostat proruskými postoji, v šestnácti vítal okupanty

Josef Skála se narodil v roce 1952 v Praze, vystudoval žurnalistiku na Karlově univerzitě. Ve studiu pokračoval na Vysoké škole politické ÚV KSČ, na katedře marxismu-leninismu v roce 1980 obhájil pod vedením marxistického filosofa Ladislava Hrzala svou dizertační práci s názvem Společenské vědomí a soudobý ideologický boj.

Ve svých osmnácti letech vstoupil do Komunistické strany Československa. O politické dění se zajímal ještě před dovršením dospělosti. „Internacionální pomoc SSSR a ostatních socialistických zemí v srpnu 1968 jsem přivítal s nadšením a ulehčením. Sovětská vojska jsem uvítal 21. srpna na úsvitu na ruzyňském letišti,“ upozornil server Aktuálně.cz na jeho desítky let starý životopis.

Později tuto skutečnost Skála zlehčoval. „Prosím vás, bylo mi šestnáct,“ řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

V roce 1978 působil Skála jako pracovník městského výboru KSČ v Praze. V osmdesátých letech zastával vysoké funkce v Socialistickém svazu mládeže (SSM), v roce 1986 byl zvolen stálým představitelem Československého ústředí vysokoškoláků SSM v Mezinárodním svazu studenstva. Dostal se také do předsednictva Světové rady míru.

V budově Mezinárodního svazu studentstva vyznamenal Skála 15. listopadu 1989 tehdejšího generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše, u příležitosti padesátého výročí 17. listopadu 1939 a Mezinárodního dne studentstva mu udělil Zlatou medaili 17. listopadu.

Ve svazcích Státní bezpečnosti byl Skála veden jako ideový spolupracovník StB v kategorii tajného spolupracovníka rozvědky, která byla součástí státní policie. Podle HN však naznačil, že si příslušníci Státní bezpečnosti mohli vymýšlet.

Porevoluční kariéra

Po Sametové revoluci začal Josef Skála podnikat. Mezi lety 1991 a 1993 byl ředitelem dnes již zaniklé akciové společnosti Elixtrade, která se zabývala přeprodejem zboží, činností organizačních poradců či poskytováním fotografických služeb. V téže firmě byl po dobu následujících pěti let členem představenstva.

Spojován byl s dnes již také zaniklou firmou Montprefa či se společností Comexport, jejímž jediným akcionářem je od roku 2004. V roce 2014 se stal jejím ředitelem.

V roce 2006 a 2010 kandidoval Skála za KSČM do Poslanecké sněmovny, v obou případech však neúspěšně. Nepodařilo se mu probojovat se ani do Evropského parlamentu v roce 2014.

Funkci místopředsedy KSČM zastával poprvé mezi lety 2009 a 2010. Na IX. sjezdu KSČM v Praze v roce 2016 se pokusil získat místo předsedy strany, poměrem 155 ku 203 hlasům ho ale porazil Vojtěch Filip. Skála se stal opět místopředsedou strany, ve funkci setrval do roku 2018.

Postoje a názory

Politika Ruska podle Skály neomezuje suverenitu Ukrajiny, uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz. „Já se tomu musím smát. Co by tím Rusko získalo? Vyrabovaný stát, kde je snad nejnižší životní standard po Albánii v celé Evropě, tu občanskou válku tam? Proboha, tohle že by si někdo chtěl vzít na hrb?“ odvětil na dotaz ohledně současné situace na Ukrajině.

Skála uvedl, že není pro uvalení embarga na dovoz ruské ropy. „Sebepoškozování bývalo trestným činem. Embargem na dovoz ruské ropy bychom si jej dopřáli drasticky,“ vysvětlil bývalý místopředseda KSČM svůj postoj.

Skála odmítá posílání zbraní na Ukrajinu s dodatkem, že situaci „zkrotí jen trvale udržitelný mír“. Záporný postoj má i ke vstupu Ukrajiny do EU.

Také Česká republika by podle něj měla vystoupit z Evropské unie i z NATO. „V NATO jsme komplicem agresí, hrozících ničivou odvetou. Neomalené ‚právo‘ silnějšího tahá za delší konec i v EU. Poločas rozpadu obou seskupení se rychle blíží. Řiďme se vlastním zájmem. Soutěžit v masochismu je k smíchu až k pláči,“ uvedl kandidát na prezidenta České republiky.

Skála nesouhlasí se zavedením manželství pro všechny, je pro registrovaná partnerství, která podle něj garantují i „ekonomické zájmy“ stejnopohlavních párů. Odmítá také možnost adopce dětí těmito páry.

Vystudovaný žurnalista je proti zvýšení koncesionářských poplatků za televizi a rozhlas. „Byl bych pro jejich zrušení. Média ‚veřejné služby‘ se zvrhla v aktivistické agitky. Chtít jejich povinný sponzoring po lidech, které to uráží, je na štíru s elementární slušností,“ uvedl Skála.

Předvolební kampaň

Bývalý místopředseda KSČM bude na prezidenta kandidovat s podporou komunistické strany. Prosadila si ho nová šéfka strany Kateřina Konečná, která Skálu jako kandidáta na Hrad navrhla.

Skála dostal od stranických špiček nejtěsnější podporu, 46 z 91 hlasů. Komunistický kandidát podle předvolebních průzkumů pravděpodobně nebude patřit mezi favority volby na Hrad, ale může pomoci zviditelnit stranu, která v říjnu vypadla ze Sněmovny.

Skála musí nejprve sehnat nejméně 50 tisíc podpisů, protože KSČM nemá poslance nebo senátory, kteří by mu zajistili potřebnou podporu pro kandidaturu. Snahou ortodoxního člena KSČM bude dle jeho slov „rozkročit se víc do šířky a stát se alternativním mluvčím všech národních a sociálních priorit, které jsou dnes velmi ohroženy“.