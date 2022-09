Prezidentka blíže lidem. Nerudová se chce zasadit i o důchodovou reformu

Danuše Nerudová se narodila v roce 1979 v Brně. Česká Zuzana Čaputová, jak se jí ve veřejném prostoru přezdívá v návaznosti na slovenskou prezidentku, je známá především jako bývalá rektorka Mendelovy univerzity.

S brněnskou univerzitou je však spjata již od dob studií - vystudovala tu obor hospodářská politika a správa na Provozně ekonomické fakultě, v roce 2005 zde získala doktorát. Pracovala v ústavu účetnictví a daní mateřské univerzity i ve vedení fakulty, v letech 2009 až 2014 byla proděkankou a v letech 2014 až 2015 prorektorkou celé univerzity. V obou funkcích byla z hlediska univerzity historicky nejmladší.

Na konci ledna 2018 ji prezident Miloš Zeman jmenoval do rektorské funkce. Stala se historicky první ženou v čele Mendelovy univerzity v Brně a zároveň nejmladší rektorkou v Česku. Funkci zastávala až do konce ledna 2022.

Brněnská Mendelova univerzita pod jejím vedením získala jako první vysoká škola v České republice HR Award, ocenění za vytváření rovných příležitostí a transparentnost v oblasti řízení lidských zdrojů.

Na univerzitě Nerudová i po odchodu z postu rektorky dále působí jako profesorka. Jako ekonomka se pak zabývá daněmi a důchodovým systémem, který by byl dlouhodobě udržitelný a ufinancovatelný.

Dokládá to fakt, že se v roce 2018 Nerudová stala i předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody, jejímž cílem bylo vymyslet funkční důchodovou reformu a prosadit její přijetí.

Do veřejné debaty se Nerudová aktivně zapojila i během pandemie koronaviru, kdy se s dalšími odborníky podílela na založení občanské expertní iniciativy KoroNERV-20, která podle jejího vyjádření „dávala prostor z nápadů a myšlenek formulovat řešení a cesty pro rychlé překonání dopadů pandemie koronaviru“. V té době také poprvé přišla myšlenka na kandidaturu, uvedla Nerudová v rozhovoru pro iDNES.cz.

Postoje a názory

Ekonomka Nerudová by v současné době nezvyšovala věk odchodu do důchodu. „Byla bych s tím v tuto chvíli velmi opatrná, protože kvůli covidu klesla naděje na dožití o rok,“ připomněla jeden z důsledků pandemie. Důchodci ani studenti by pak podle ní neměli mít jízdné zdarma, jako je tomu na Slovensku.

Ekonomickou krizi a zvyšování cen by podle ní měla současná vláda řešit pravicově. „Konzervativní vláda musí přijít s balíkem přesně mířené sociální pomoci, která bude včasná a jednoduše dostupná pro stále více skupin obyvatel, kteří se ocitají ve složité situaci. Jen slova o pochopení nebudou stačit,“ míní profesorka.

Nerudová je pro setrvání České republiky v Evropské unii i NATO. „Členství v obou organizacích je zárukou naší svobody, stability i bezpečnosti,“ myslí si.

Země by se podle ní měla snažit o přijetí eura. „Nejdříve ale musíme dát důvěru lidem v euro. Nelze zavést novou měnu v zemi, kde k ní nemá většina občanů důvěru,“ míní ekonomka.

V souvislosti se situací na Ukrajině podporuje Nerudová zavedení embarga na dovoz ruské ropy. Politici však dle jejího vyjádření musí přemýšlet i nad tím, aby „toto embargo nemělo výrazný dopad na již zhoršující se ekonomickou situaci našich rodin“. Naopak uhlí podle ní Česko „bude muset používat déle, než jsme původně mysleli“, ukončení těžby uhlí do roku 2033, k čemuž se jako kompromisu zavázala i současná vláda, tak podle ní není reálné.

Ve vztahu k Ukrajině Nerudová podporuje posílání zbraní i udělení zemi kandidátský status EU. „Je to i šance pro samotnou Ukrajinu, jak vyřešit některé své vnitřní problémy. Korupci, stav justice nebo právní stát. Musíme Ukrajině pomáhat, protože Ukrajinci statečně bojují i za naši svobodu,“ míní Nerudová, podle které by se Česká republika měla podílet i na poválečné obnově Ruskem napadené země..

Nerudová souhlasí s manželstvím pro všechny, stejnopohlavní páry by podle ní měly mít také možnost adopce dětí. „Od dvou tátů nebo dvou maminek určitě dostanou děti víc lásky a domova než v ústavu,“ uvedla k tomu.

Na děti myslí i v souvislosti s koncesionářskými poplatky, které by se podle ní měly zvýšit. „Dlouhé roky se nezvýšily a například Česká televize nemůže v takové míře vyrábět své pořady, jako jsou pohádky,“ řekla k tomu a zdůraznila význam veřejnoprávních médií v době krize.

Profesorka je pro zavedení eutanazie i pro legalizaci marihuany. Jako prezidentka nemá v úvahu vyhlásit amnestii, je ale připravená udělovat „v humanitárních případech a vždy s řádným odůvodněním“ milosti.

Předvolební kampaň

Svůj záměr kandidovat na prezidentku potvrdila Nerudová v květnu 2022. „Všichni si zasloužíme naději na lepší časy,“ napsala na sociální síti.

V poslední májový den na Twitteru uvedla, že chce kandidovat poté, co své rozhodnutí pořádně promyslela. „Činím tak po zvážení všech pro a proti a s veškerou vážností. Potřebujeme hlavu státu, která má schopnosti a energii stát v ekonomicky nelehké době na straně lidí.“

Česká republika si podle ní zaslouží civilní a aktivní prezidentku, která bude blíže k lidem. Právě za takovou se považuje. „Hrad by neměl občany od hlavy státu oddělovat, ale být jim otevřený a hradní kanceláři sloužit jen k pracovním a reprezentativním účelům,“ uvedla ekonomka na svém webu.

Nerudová vstupuje do boje o Hrad jako nezávislá kandidátka, silnou podporu má nicméně mezi Piráty. Jako prezidentku si ji umí představit i jejich předseda Ivan Bartoš.