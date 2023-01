ANALÝZA: Poslední dva týdny souboje mezi Babišem a Pavlem rozdělily Česko

Neděli i pondělí těsně po volbách si jak Babiš, tak Petr Pavel vyhradili především na porady. Do terénu vyrazili až v úterý. A zatímco generál ve výslužbě vyjel do Ústí nad Labem, bašty svého soka Andreje Babiše, ten si šel popovídat s lidmi do fronty na výstavu korunovačních klenotů na Pražském hradě.

Krátce po oznámení oficiálního programu ho ale Babiš začal rušit. Důvodem byla skutečnost, že předtím chtěl zavítat do kostela k Pražskému Jezulátku, jeho správci ale svatostánek raději uzavřeli, aby se nestal součástí Babišovy kampaně. Vědom si této chyby a nelibosti národa vůči jeho osobě pak už pro jistotu dával Babišův tým k programu jen kusé informace.