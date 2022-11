Odmocnina z pěti minus jedna, celé lomeno dvěma, odhadl Janeček šance na Hrad

Šance podle něj nejdou propočitat, ale prohlásil, že je má odhadnuté.

Prohlásil, že je nadšený, kolik podpisů občanů se mu nakonec podařilo sehnat. „Nasbírali jsme nakonec více než 73 tisíc podpisů. 73 je dvacáté první prvočíslo, takže je to i symbolicky naprosto fascinující, to jsem skutečně nečekal, jsem z toho nadšen,“ řekl Karel Janeček, jehož dlouhodobě uhranulo číslo 21, k němuž skoro vše vztahuje.

Potřeboval aspoň 50 tisíc podpisů, takže rezerva je podle něj obrovská. Ještě před týdnem měl přitom podpisů asi 42 tisíc, ale tvrdí, že sběr „akceleroval“. Snažil se sehnat i deset podpisů senátorů, to ale nevyšlo.

Klíčové téma podle Janečka? Ztrácíme svobodu

„Jsme na civilizační křižovatce dějin a teď se rozhoduje, kam jako lidská společnost se ubereme. Jestli půjdeme tou cestou a la Čína, což já považuji Čínu za největší hrozbu lidské civilizace, cestou totální ztráty svobody, kdy vlastně technologie, umělá inteligence budou našimi otrokáři a už věčnými, protože umělá inteligence neumře na rozdíl od otrokářů minulosti,“ řekl novinářům Karel Janeček, který za jedno z klíčových témat své kampaně označil svobodu.

Na dotaz iDNES.cz, zda podle něj česká společnost není svobodná, odvětil: „Z velké části bohužel svobody ztrácíme a je to velmi nebezpečná cesta. Je snaha některých lidí ubírat svobodu například omezováním svobody slova. To je něco, co je absolutně neobhajitelné a je to obrovský problém,“ řekl Janeček.