Lídři koalice SPOLU představí postup při blížící se prezidentské volbě

„Když mluvím o strategii, je důležité, co v prezidentské volbě sledujeme. Sledujeme cíl, abychom měli na Hradě hlavu státu, která nás důstojně reprezentuje, má jasnou prozápadní orientaci, je to člověk, který respektuje Ústavu, jejího ducha,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz premiér Petr Fiala.

Původně chtěl postup koalice představit do konce září, sobotu po druhém kole senátních voleb ještě oznámení o postupu koalice SPOLU v prezidentské volbě odložil. „Vypadá to dobře, oznámíme to 4. října,“ uvedl v Brně po triumfu koalice SPOLU v senátních volbách. A na ospravedlnění dodal, že byl dva dny nemocný.

„Hodně jsme naznačili už v závěrečné debatě před komunálními a senátními volbami,“ řekl iDNES.cz šéf lidovců Marian Jurečka. Právě Jurečka v byl z šéfů koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 nejkonkrétnější, kdy řekl, že by kritéria na vhodného prezidenta splňovali z pohledu lidovců senátor Pavel Fischer, generál Petr Pavel a bývalá rektorka Mendelovy Univerzity v Brně Danuše Nerudová.

Spolu s Fialou a Jurečkou vystoupí na tiskové konferenci místo šéfky Sněmovny a TOP 09 první místopředseda senátor, senátor Tomáš Czernin.

Petr Pavel i Danuše Nerudová kandidaturu oznámili již dříve, na to, že rozhodl kandidovat i Pavel Fischer, upozornil jako první v pondělí iDNES.cz. Fischerovi umožní kandidovat podpisy od senátorů, Pavel i Nerudová sbírají podpisy občanů.

Šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS, jehož jméno bylo také ve hře v úvahách koaličních politiků před volbou na Hrad, řekl iDNES.cz, že svou účast v prezidentské volbě téměř stoprocentně vylučuje a že se chce soustředit na práci v Senátu. O víkendu obhájil mandát na Jihlavsku na dalších šest let.

Současnému prezidentovi Miloši Zemanovi končí mandát začátkem března, jeho nástupce budou občané volit v lednu.