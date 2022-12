Nejsem nejmladší a ne tak pohledný, přidal se Pavel k nerudovské lavině

Pavel tak navázal na prohlášení Nerudové, která v rozhovoru se CNN Prima NEWS komentovala svůj vzestup v předvolebních preferencích takto: „Nikdy v historii prezidentských voleb dosud nebyla silná ženská kandidátka. Proto tomu ani teď nikdo nevěřil. Jsem žena, navíc mladá, k tomu i pohledná. To je největší handicap, který mám.“

Na sociálních sítích se po jejích slovech strhla lavina reakcí, ať již posměšných, tak i takových, které se jí zastávají. Do prvního tábora rychle vstoupil bývalý premiér Mirek Topolánek.

„Jestli já to minule neprojel proto, že jsem příliš pohledný,“ komentoval na Twitteru svou neúspěšnou kandidaturu na prezidenta v roce 2018. Tehdy pro něj hlasovalo jen 220 tisíc lidí, tedy 4,3 procenta voličů. V pořadí skončil až šestý.

Pavel pak na Twitteru zveřejnil fotku z léta, kde je s manželkou. „Nejmladší už nejsme, ale sluší nám to taky, ne?“ napsal. Možná tím reagoval dodatečně ještě na narážku Nerudové z minulosti, kdy zpochybňovala dostatek energie u Pavla a Babiše vzhledem k tomu, že oběma je přes 60 let.

„Představa Babišovy kontroly všeho je děsivá“

Generál Pavel se také vyhranil vůči svému druhému velkému konkurentovi. „(Andrej) Babiš se Viktorem Orbánem neskrývaně inspiruje. On se nikdy netajil tím, že mu imponuje, jak to dělá dobře, a že by si dokázal představit dělat to u nás podobně,“ kritizoval například prezidentský kandidát vztah expremiéra s maďarským předsedou vlády.

„A představa, že by Babiš kontroloval všechno ve státě podobně jako Orbán, je děsivá,“ dodal Pavel.

Poslední průzkumy veřejného mínění favorizují Babiše, Nerudovou a Pavla jako nejnadějnější kandidáty na prezidenta. Podle poslední ankety agentury Median v preferencích Nerudová vede před Babišem a Pavlem. Zda jde o trend, musejí potvrdit další průzkumy.

„Na vrcholu vždy nejvíce fouká. Věřím ale, že s oporou, kterou ve vás mám, vše ustojím. Věřím také, že útoky, které teď budou bezpochyby sílit, nezviklají ani vás. Děkuji za neskutečnou podporu, je to obrovský závazek. Společně to dokážeme!“ vzkázala svým podporovatelům na sociálních sítích Nerudová.

„Paní Nerudové gratuluji,“ reagoval Babiš bez dalších podrobností. Komentář doplnil i Pavel: „Vyhrát nebude lehké, ale lehké souboje mě nikdy nelákaly. Očekávám tvrdou kampaň, ale platí, že ta moje nebude o útocích, ale o tom, kdo má dost zkušeností, rozvahy a pokory, aby svou službou nejvíce prospěl.“